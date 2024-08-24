https://ukraina.ru/20240824/1057026854.html
О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян
О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян - 24.08.2024 Украина.ру
О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 24.08.2024
2024-08-24T13:07
2024-08-24T13:07
2024-08-24T13:07
видео
россия
курская область
украина
армен гаспарян
общественная палата
вооруженные силы украины
упц
религия
миграция
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:21 - о захвате заложников в исправительной колонии №19 в Волгограде; 14:17 - о вторжении ВСУ в Курскую область и ситуации в зоне СВО; 22:57 - о запрете Украинской православной церкви; 32:18 - об иностранцах, разделяющих российские духовные ценности и либерализации миграционной политики в России. *во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ
россия
курская область
украина
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, россия, курская область, украина, армен гаспарян, общественная палата, вооруженные силы украины, упц, религия, миграция, миграционная служба, заложники, сизо, терроризм, секта, сво, кто, видео
Видео, Россия, Курская область, Украина, Армен Гаспарян, общественная палата, Вооруженные силы Украины, УПЦ, Религия, миграция, миграционная служба, заложники, СИЗО, терроризм, секта, СВО, КТО
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:21 - о захвате заложников в исправительной колонии №19 в Волгограде;
14:17 - о вторжении ВСУ в Курскую область и ситуации в зоне СВО;
22:57 - о запрете Украинской православной церкви;
32:18 - об иностранцах, разделяющих российские духовные ценности и либерализации миграционной политики в России.
*во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ