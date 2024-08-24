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О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян

О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян - 24.08.2024 Украина.ру

О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 24.08.2024

2024-08-24T13:07

2024-08-24T13:07

2024-08-24T13:07

видео

россия

курская область

украина

армен гаспарян

общественная палата

вооруженные силы украины

упц

религия

миграция

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:21 - о захвате заложников в исправительной колонии №19 в Волгограде; 14:17 - о вторжении ВСУ в Курскую область и ситуации в зоне СВО; 22:57 - о запрете Украинской православной церкви; 32:18 - об иностранцах, разделяющих российские духовные ценности и либерализации миграционной политики в России. *во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ

россия

курская область

украина

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