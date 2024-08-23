Как исполнитель неофициального гимна Донбасса стал штандартенфюрером СС… и поплатился за это
Ровно 115 лет назад, 23 августа 1909 года в селе Плюваки Киевской губернии (в наше время это село Первомайское Черкасской области) в крестьянской семье Масох родился второй сын Лаврентий. Ничто не предвещало, что этот маленький человечек станет известнейшим советским актером, фотографии которого будут продавать во всех киосках "Союзпечати"
Вскоре после рождения Лаврентия семья в поисках лучшей доли переехала в Киев. Там старший Масоха устроился на работу в речном пароходстве матросом, а потом стал рабочим. С 1917-го по 1920 годы в стране отгремели Революция и Гражданская война, и заработали такие социальные лифты, о которых ранее пареньки с рабочих окраин Киева и не помышляли.
После окончания школы 16-летний Лаврентий Масоха устроился работать в литейных цех модельщиком – это специалист, который делает из воска или других легкоплавких материалов модели будущих деталей. Они используются для изготовления литейных форм или просто зарываются в песок и заливаются расплавленным металлом, который выжигает материал модели.
К тому времени старший брат Лаврентия, Пётр, который был старше младшего брата на 5 лет, уже окончил Киевский музыкально-драматический институт имени Лысенко и служил в довольно известном и популярном на Украине театре "Березиль" Леся Курбаса. Лаврентия лицедейство тоже притягивало, и когда он узнал, что на его заводе есть театральный кружок, сразу отправился туда. Вскоре он уже участвовал в постановках, и проявлял недюжинный актёрский талант, хотя сам о нём, в силу критичного к себе отношения, был невысокого мнения.
Тем временем старший брат Пётр приступил к штурму других "вершин" – стал играть в кино, причем в том числе ни у кого-нибудь, а у самого Александра Довженко в его знаменитом фильме "Арсенал". Успехи брата убедили Лаврентия в 1928 году оставить завод, и тоже поступить в Киевский музыкально-драматический институт, но только не на актёрский, а на режиссёрский факультет. По рекомендации Петра его пригласили на роль в ныне утерянный черно-белый немой фильм "Комсомолия" (1929), где он сыграл вместе с братом. Младший Масоха остался от этой работы в восторге и понял, что видит себя в будущем только актёром кино. Внешность у него была фактурная, поэтому его стали приглашать на одни киносъемки за другими.
При работе над фильмом "Молодость" (1934) его приметил очень востребованный в 30-е – 40-е годы режиссёр Леонид Луков – один из корифеев украинского довоенного кино. Он стал приглашать Масоху из одного своего фильма в другой, и хоть и доверял только роли второго плана, но зато очень фактурные и характерные. Нередко Лаврентий Емельянович играл отрицательных персонажей, но они у него выходили очень запоминающимися, как, например, анархист в фильме "Щорс" (1939) всё того же Довженко – Лаврентий снялся у него в эпизодической роли вместе с братом.
В 1939 году режиссер Леонид Луков пригласил Масоху в свой очередной фильм "Большая жизнь" о том, как живёт и трудится шахтерский Донбасс. Роль была эпизодическая, Масоха играл отрицательного персонажа, сына кулака и гуляку Макара Ляготина.
Но, во-первых, в фильме снимались первые "звезды" довоенного СССР: Борис Андреев, Николай Крючков, Пётр Алейников, Марк Бернес, благодаря которым, а также хорошим сценарию и режиссуре "Большая жизнь" стала лидером проката 1940 года, собрав 18,6 млн. зрителей.
Во-вторых, герой Масохи пел в фильме песню "Спят курганы тёмные", которая играла и продолжает играть в жизнь Донбасса невероятно важную роль. После фильма "Спят курганы тёмные" стала очень популярной в народе, на эстраде её исполняли очень известные исполнители, такие, например, как Марк Бернес, Валерий Золотухин, Иосиф Кобзон и Николай Расторгуев. Уже в наше время эта песня стала гимном футбольных болельщиков донецкого "Шахтёра", и негласным гимном всего Донбасса, как у Одессы "У Черного моря", а у Киева – "Як тебе не любити, Києве мій!". После реконструкции в 2015 году часов на фасаде Донецкого главпочтамта, они стали играть мелодию этой песни. Но в народе всегда продолжали помнить, кто был первым её исполнителем.
Благодаря фильму Масоху даже пригласили на работу в один из столичных театров, но все планы одним размашистым взмахом перечеркнула война. Лаврентий Емельянович снимался в военных киносборниках и кинокартинах сначала в Киеве, а затем в эвакуации, куда вывезли Киевскую киностудию, в Алма-Ате и Ташкенте. Это были знаковые работы в таких известных даже сейчас фильмах, как "Александр Пархоменко" (1942), "Жди меня" (1943), "Два бойца" (1943), "Поединок" (1944) и "Это было в Донбассе" (1945).
Уже после войны, в 1946 году, режиссер Леонид Луков снял продолжение (2-ю серию) ставшего культовым фильма "Большая жизнь", и снова предложил сняться в нем Масохе.
Тем временем из Германии вернулся попавший туда в качестве одного из заключенных концлагерей старший брат Пётр, которому Лаврентий был обязан своей творческой карьерой. Он не смог эвакуироваться из внезапно попавшего в окружение Киева, в оккупации служил в театрах Житомира и Дрогобыча, но в 1943 году кто-то сообщил немцам о его ролях в знаковых советских пропагандистских фильмах, и актёра арестовали. После возвращения на Родину ему припомнили службу в театрах при нацистах – посадить не посадили, но запретили сниматься в кино и играть в столичных театрах. Запрет действовал до смерти Сталина в 1953 году, после которой Пётр Емельянович вернулся в Киев, устроился там на работу в филармонию конферансье и чтецом стихов и басен.
Можно встретить рассуждения, что судьба Петра повиляла на то, что Лаврентию Масохе не давали в кино главных ролей. На самом деле над ним просто довлел "актерский рок" устоявшегося амплуа – режиссёры привыкли видеть его только талантливым мастером эпизода и вторых ролей, и потому на главные просто не приглашали.
В 1966 Лаврентий последний раз снялся со страшим братом в одном фильме. Их обоих пригласили на Одесскую киностудию на эпизодические роли в "прозвучавшую" (43,8 млн. зрителей) в то время картину "Их знали только в лицо" (1966) с Ириной Мирошниченко и Александром Белявским в главных ролях. После этого Петру Емельяновичу роли в кино перестали предлагать окончательно, но виновато было в этом вовсе не оккупационное прошлое, а возраст и болезни.
25 февраля, 16:00ИсторияФильм "Арсенал" и Январское восстание 1918 года в Киеве25 февраля 1929 года на экраны вышел фильм Александра Довженко "Арсенал". Картина была посвящена событиям 28 января – 4 февраля 1918 года на киевском заводе "Арсенал". Его рабочие восстали против власти Украинской народной республики (УНР), но продержаться до прихода подмоги не смогли
А вот его младший брат продолжал сниматься. Он с такой самоотверженностью всю жизнь отдавался любимой работе, что ни семьи, ни детей так и не завёл. И это при том, что фото Масохи продавались во всех киосках "Союзпечати" – в то время было популярно их коллекционировать и обмениваться ими. У него было немало тайных и явных воздыхательниц, но ни к одной из них сердцем актёр не прикипел. Он иногда полушутя, полувсерьез говорил, что "женат" на театре и кинематографе.
Несмотря на то, что главных ролей в "копилке" у Масохи не было, в 1969 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1971 году он снялся ещё в одном фильме, который популярен и в наше время, в "Короне Российской империи, или снова неуловимые" (1971) – третьем фильме легендарной франшизы о Неуловимых. В том же году Масоху снимали еще в одной бессмертной картине – "Семнадцать мгновений весны" режиссёра Татьяны Лиозновой, которая стала для него последней.
Летом 1971 года в Москве, в павильонах Киностудии им. М. Горького снимали сцены, которые по сюжету фильма происходили в здании Главного управления имперской безопасности (РСХА). Масоха был в них задействован, так как играл роль штандартенфюрера СС Шольца – секретаря главного антагониста Штирлица – Генриха Мюллера. 20 июня репетировали сцену, где Масоха в образе своего героя должен был войти в кабинет Мюллера, которого играл Леонид Броневой, и сказать ему: "Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл". Броневой впоследствии вспоминал в одном из своих интервью:
"Лиознова говорит: "Мотор, начали". А он: "Группенфюрер, штардартер..." Лиознова: "Стоп. Ещё раз. Собрались. Начали. Мотор". А он опять то же самое и так несколько раз. Лиознова рассердилась: "Безобразие, сколько можно пленки тратить? Вы же опытный артист. Перерыв". Мы с ним пошли попить чайку. Я его успокаивал. Очень трудно русскому человеку такое выговорить. Это предложение даже годится на роль скороговорки для театральной студии. После перерыва он начал: "Группенфюрер, штандартерфюрер Штрирлиц..." Лиознова, режиссёр очень требовательный, закричала: "Всё, конец смене. Хватит".
9 февраля 2020, 08:00С фашизмом не шутят. Ряженых оккупантов едва спасли от растерзания жителями ДонбассаВ 1945 году, 75 лет назад, на экраны вышел фильм «Это было в Донбассе», созданный режиссером Леонидом Луковым на киностудии «Союздетфильм» (будущая киностудия имени Горького). Съемки велись в разрушенном фашистами городе Сталино (прежнее название Донецка). Актеров и массовку в немецкой форме чудом отбили от разъяренных местных жителей
Получив взбучку, и очень переживая, что он фактически сорвал съёмку, а один съёмочный день стоит очень дорого, актер отправился в ресторан, заказал водку и с горя залпом осушил сразу стакан. Однако, если ему это сходило с рук в молодости, когда ему было 20 лет или 30, то в 61 не сошло – сердце остановилось. Прибывшей бригаде "скорой помощи" только оставалось констатировать смерть.
Лаврентия Масоху сначала похоронили в Москве на Донском кладбище, так как после войны он служил в столичных театрах. Но так как вся родня, старший брат и его близкие, жили в Киеве, то впоследствии останки актера перевезли туда на Байковое кладбище. Через 20 лет рядом с ним упокоился и старший брат Пётр. Так они и лежат до сих пор рядом – два брата, два актера, оставившие в отечественном кинематографе пусть постепенно и зарастающий "голливудским бурьяном", но по-прежнему такой видимый неизгладимый след. Да ещё каждый день в полдень часы на Главпочтамте в центре непокоренного Донецка играют "Спят курганы темные" – главную песню Донбасса, и главную песню в жизни замечательного советского актёра Лаврентия Масохи.