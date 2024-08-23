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Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин
Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин - 23.08.2024 Украина.ру
Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин вернулся из поездки в Курскую область и рассказал о ситуации в зоне проведения КТО, проанализировал возможные планы ВСУ и цели курской авантюры
2024-08-23T13:36
2024-08-23T13:36
2024-08-23T13:36
видео
россия
геннадий алехин
украина
курская область
вооруженные силы украины
"ахмат"
нато
белгород
спецоперация
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Также он прокомментировал продвижение сил России в Донбассе и перспективы обрушения фронта: 00:33 – о ситуации в Курской области; 12:29 – об основных целях курской авантюры ВСУ; 17:05 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 21:33 – об угрозе для АЭС; 23:47 – об ударе по правительственным объектам Украины.
россия
украина
курская область
белгород
брянск
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, геннадий алехин, украина, курская область, вооруженные силы украины, "ахмат", нато, белгород, спецоперация, брянск, запорожье, бомба, вс рф, видео
Видео, Россия, Геннадий Алехин, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", НАТО, Белгород, Спецоперация, Брянск, Запорожье, бомба, ВС РФ
Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин вернулся из поездки в Курскую область и рассказал о ситуации в зоне проведения КТО, проанализировал возможные планы ВСУ и цели курской авантюры
Также он прокомментировал продвижение сил России в Донбассе и перспективы обрушения фронта:
00:33 – о ситуации в Курской области;
12:29 – об основных целях курской авантюры ВСУ;
17:05 – о продвижении ВС РФ в Донбассе;
21:33 – об угрозе для АЭС;
23:47 – об ударе по правительственным объектам Украины.