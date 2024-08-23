https://ukraina.ru/20240823/1057013789.html

Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин

Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин - 23.08.2024 Украина.ру

Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин вернулся из поездки в Курскую область и рассказал о ситуации в зоне проведения КТО, проанализировал возможные планы ВСУ и цели курской авантюры

2024-08-23T13:36

2024-08-23T13:36

2024-08-23T13:36

видео

россия

геннадий алехин

украина

курская область

вооруженные силы украины

"ахмат"

нато

белгород

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057013666_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8bf77b7f06bbc0b18e9483d735603e4.jpg.webp

Также он прокомментировал продвижение сил России в Донбассе и перспективы обрушения фронта: 00:33 – о ситуации в Курской области; 12:29 – об основных целях курской авантюры ВСУ; 17:05 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 21:33 – об угрозе для АЭС; 23:47 – об ударе по правительственным объектам Украины.

россия

украина

курская область

белгород

брянск

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, геннадий алехин, украина, курская область, вооруженные силы украины, "ахмат", нато, белгород, спецоперация, брянск, запорожье, бомба, вс рф, видео