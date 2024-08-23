https://ukraina.ru/20240823/1057010361.html
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове - 23.08.2024 Украина.ру
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч
2024-08-23T11:14
2024-08-23T11:14
2024-08-23T11:14
сша
видео
россия
белоруссия
британия
николай стариков
владимир путин
ес
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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Также он прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе и новый указ Владимира Путина по упрощению переезда в Россию для иностранцев: 00:25 - Об итогах визита президента Путина в Баку.05:43 - О скоплении украинских войск на границе с Белоруссией.09:05 - О целях курского вторжения.11:11 - Об указе президента по либерализации миграционной политики.16:07 - О скоплении ВСУ и британских инструкторов в Очакове.17:41 - Об интересах Британии в Очакове Николаевской области. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.
сша
россия
белоруссия
британия
запад
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, видео, россия, белоруссия, британия, николай стариков, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, запад, канада, мигранты, курск, видео
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Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч
Также он прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе и новый указ Владимира Путина по упрощению переезда в Россию для иностранцев:
00:25 - Об итогах визита президента Путина в Баку.
05:43 - О скоплении украинских войск на границе с Белоруссией.
09:05 - О целях курского вторжения.
11:11 - Об указе президента по либерализации миграционной политики.
16:07 - О скоплении ВСУ и британских инструкторов в Очакове.
17:41 - Об интересах Британии в Очакове Николаевской области.
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.