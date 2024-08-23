Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове - 23.08.2024 Украина.ру
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Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове - 23.08.2024 Украина.ру
Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч
2024-08-23T11:14
2024-08-23T11:14
сша
видео
россия
белоруссия
британия
николай стариков
владимир путин
ес
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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Также он прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе и новый указ Владимира Путина по упрощению переезда в Россию для иностранцев: 00:25 - Об итогах визита президента Путина в Баку.05:43 - О скоплении украинских войск на границе с Белоруссией.09:05 - О целях курского вторжения.11:11 - Об указе президента по либерализации миграционной политики.16:07 - О скоплении ВСУ и британских инструкторов в Очакове.17:41 - Об интересах Британии в Очакове Николаевской области. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.
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сша, видео, россия, белоруссия, британия, николай стариков, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, запад, канада, мигранты, курск, видео
США, Видео, Россия, Белоруссия, Британия, Николай Стариков, Владимир Путин, ЕС, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Запад, Канада, мигранты, Курск

Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове

11:14 23.08.2024
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч
Также он прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе и новый указ Владимира Путина по упрощению переезда в Россию для иностранцев:
00:25 - Об итогах визита президента Путина в Баку.
05:43 - О скоплении украинских войск на границе с Белоруссией.
09:05 - О целях курского вторжения.
11:11 - Об указе президента по либерализации миграционной политики.
16:07 - О скоплении ВСУ и британских инструкторов в Очакове.
17:41 - Об интересах Британии в Очакове Николаевской области.
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.
 
СШАВидеоРоссияБелоруссияБританияНиколай СтариковВладимир ПутинЕСВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЗападКанадамигрантыКурск
 
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