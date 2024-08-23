https://ukraina.ru/20240823/1057010361.html

Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове

Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове - 23.08.2024 Украина.ру

Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые транслирует российский президент, проводя ряд зарубежных и внутрироссийских встреч

2024-08-23T11:14

2024-08-23T11:14

2024-08-23T11:14

сша

видео

россия

белоруссия

британия

николай стариков

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057010230_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e4914195fa45e4b807dc26bf5df721b.jpg

Также он прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе и новый указ Владимира Путина по упрощению переезда в Россию для иностранцев: 00:25 - Об итогах визита президента Путина в Баку.05:43 - О скоплении украинских войск на границе с Белоруссией.09:05 - О целях курского вторжения.11:11 - Об указе президента по либерализации миграционной политики.16:07 - О скоплении ВСУ и британских инструкторов в Очакове.17:41 - Об интересах Британии в Очакове Николаевской области. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.

сша

россия

белоруссия

британия

запад

канада

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, видео, россия, белоруссия, британия, николай стариков, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, запад, канада, мигранты, курск, видео