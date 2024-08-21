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Депутат Госдумы предложил молодежи съездить в Курскую область - занятие найдется
Депутат Госдумы предложил молодежи съездить в Курскую область - занятие найдется - 21.08.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы предложил молодежи съездить в Курскую область - занятие найдется
Молодым парламентариям нужно съездить в Курскую область, так как для молодежи сейчас наступило время для настоящих поступков. С таким заявлением выступил 21 августа на форуме "Территория смыслов" заместитель председателя российского парламента Владислав Даванков
2024-08-21T16:31
2024-08-21T16:31
2024-08-21T16:31
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"Многим из вас, если вы еще не почувствовали этот момент, рекомендую съездить после смены в Курскую область. Там каждому найдется занятие. Вы двигаете вперед нашу страну, вы больше знаете про то, что вам нужно. Для меня эта встреча на форуме ценна той обратной связью, которая есть у нас, и тем делом, которое мы вместе делаем в Государственной Думе", — сказал он.Отделения всех политических партий в Курске превратились в пункты приема гуманитарной помощи, рассказал Даванков. Сам депутат ночевал "у активистов", потому что все гостиницы в Курске заняты. "Это по-настоящему время такое, когда люди едут в Курск помогать друг другу", сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курск, курская область, госдума
Новости, Курск, Курская область, Госдума
Депутат Госдумы предложил молодежи съездить в Курскую область - занятие найдется
Молодым парламентариям нужно съездить в Курскую область, так как для молодежи сейчас наступило время для настоящих поступков. С таким заявлением выступил 21 августа на форуме "Территория смыслов" заместитель председателя российского парламента Владислав Даванков
"Многим из вас, если вы еще не почувствовали этот момент, рекомендую съездить после смены в Курскую область. Там каждому найдется занятие. Вы двигаете вперед нашу страну, вы больше знаете про то, что вам нужно. Для меня эта встреча на форуме ценна той обратной связью, которая есть у нас, и тем делом, которое мы вместе делаем в Государственной Думе", — сказал он.
Отделения всех политических партий в Курске превратились в пункты приема гуманитарной помощи, рассказал Даванков. Сам депутат ночевал "у активистов", потому что все гостиницы в Курске заняты. "Это по-настоящему время такое, когда люди едут в Курск помогать друг другу", сказал он.