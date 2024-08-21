Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности - 21.08.2024 Украина.ру
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Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности
Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности - 21.08.2024 Украина.ру
Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности
Въезд в Россию возможен только на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Иностранные журналисты могут посетить РФ только при получении визы соответствующей категории и аккредитации российского внешнеполитического ведомства.
2024-08-21T16:24
2024-08-21T16:24
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
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Представителей иностранных СМИ, которые публиковали репортажи из Курской области во время вторжения ВСУ, Захарова назвала участниками пропагандистских акций. По ее словам, на территории России они находятся в нарушение российских законов, в сопровождении украинских боевиков. Захарова напомнила, что в отношении таких журналистов возбуждают уголовные дела. "В частности, в этом были уличены корреспонденты итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", и, соответственно, было возбуждено уголовное дело. В своих репортажах они буквально создавали "информационную завесу" для террористической активности киевского режима", - сказала Захарова. Иностранные журналисты публикуют репортажи о якобы гуманности военнослужащих ВСУ по отношению к местным жителям. В то же время иноСМИ замалчивают факты уничтожения домов сбрасываемых с беспилотников боеприпасов, атаках на гражданские автомобили с детьми. " О подлинной цели нахождения на российской земле интервентов – терроре – этими непрошенными гостями, которые вломились на территорию нашей страны, тоже не было сказано ни слова", - сказала Захарова.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины

Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности

16:24 21.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Въезд в Россию возможен только на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Иностранные журналисты могут посетить РФ только при получении визы соответствующей категории и аккредитации российского внешнеполитического ведомства.
Представителей иностранных СМИ, которые публиковали репортажи из Курской области во время вторжения ВСУ, Захарова назвала участниками пропагандистских акций. По ее словам, на территории России они находятся в нарушение российских законов, в сопровождении украинских боевиков. Захарова напомнила, что в отношении таких журналистов возбуждают уголовные дела.
"В частности, в этом были уличены корреспонденты итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", и, соответственно, было возбуждено уголовное дело. В своих репортажах они буквально создавали "информационную завесу" для террористической активности киевского режима", - сказала Захарова.
Иностранные журналисты публикуют репортажи о якобы гуманности военнослужащих ВСУ по отношению к местным жителям. В то же время иноСМИ замалчивают факты уничтожения домов сбрасываемых с беспилотников боеприпасов, атаках на гражданские автомобили с детьми.
" О подлинной цели нахождения на российской земле интервентов – терроре – этими непрошенными гостями, которые вломились на территорию нашей страны, тоже не было сказано ни слова", - сказала Захарова.
 
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16:24Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности
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