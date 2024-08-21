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Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности

Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности - 21.08.2024 Украина.ру

Захарова предупредила иностранных журналистов в Курской области об уголовной ответственности

Въезд в Россию возможен только на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Иностранные журналисты могут посетить РФ только при получении визы соответствующей категории и аккредитации российского внешнеполитического ведомства.

2024-08-21T16:24

2024-08-21T16:24

2024-08-21T16:24

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Представителей иностранных СМИ, которые публиковали репортажи из Курской области во время вторжения ВСУ, Захарова назвала участниками пропагандистских акций. По ее словам, на территории России они находятся в нарушение российских законов, в сопровождении украинских боевиков. Захарова напомнила, что в отношении таких журналистов возбуждают уголовные дела. "В частности, в этом были уличены корреспонденты итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", и, соответственно, было возбуждено уголовное дело. В своих репортажах они буквально создавали "информационную завесу" для террористической активности киевского режима", - сказала Захарова. Иностранные журналисты публикуют репортажи о якобы гуманности военнослужащих ВСУ по отношению к местным жителям. В то же время иноСМИ замалчивают факты уничтожения домов сбрасываемых с беспилотников боеприпасов, атаках на гражданские автомобили с детьми. " О подлинной цели нахождения на российской земле интервентов – терроре – этими непрошенными гостями, которые вломились на территорию нашей страны, тоже не было сказано ни слова", - сказала Захарова.

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины