https://ukraina.ru/20240821/1056978433.html
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев. - 21.08.2024 Украина.ру
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения... Украина.ру, 21.08.2024
2024-08-21T14:53
2024-08-21T14:53
2024-08-21T14:53
видео
курская область
донецкая народная республика
белоруссия
сергей полетаев
днр
сво
союзное государство
бпла
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056977356_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09ae8ee3e457691161a1f3ca47f4820e.jpg
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения войск киевского режима на Белоруссию и прокомментировал продвижение российских военных в ДНР. 00:27 – Чего добились украинские войска в Курской области с военной точки зрения и есть ли угроза для крупных городов региона? 04:50 – Как Россия останавливает украинские войска в Курской области; 07:21 – когда прогонят захватчиков из Курской области? 16:00 – Существует ли риск удара ВСУ по Белоруссии и по Запорожской области? 20:05 – О боях на Покровском направлении; 26:30 – о последствиях освобождения Нью-Йорка в ДНР.
курская область
донецкая народная республика
белоруссия
днр
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056977356_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09d7982ad9eda49b47a133275056e05d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, курская область, донецкая народная республика, белоруссия, сергей полетаев , днр, сво, союзное государство, бпла, донбасс, покровск/красноармейск, видео
Видео, Курская область, Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Сергей Полетаев , ДНР, СВО, Союзное государство, БПЛА, Донбасс, Покровск/Красноармейск
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения войск киевского режима на Белоруссию и прокомментировал продвижение российских военных в ДНР.
00:27 – Чего добились украинские войска в Курской области с военной точки зрения и есть ли угроза для крупных городов региона?
04:50 – Как Россия останавливает украинские войска в Курской области;
07:21 – когда прогонят захватчиков из Курской области?
16:00 – Существует ли риск удара ВСУ по Белоруссии и по Запорожской области?
20:05 – О боях на Покровском направлении;
26:30 – о последствиях освобождения Нью-Йорка в ДНР.