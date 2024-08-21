ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев. - 21.08.2024 Украина.ру
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ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев. - 21.08.2024 Украина.ру
ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения... Украина.ру, 21.08.2024
2024-08-21T14:53
2024-08-21T14:53
видео
курская область
донецкая народная республика
белоруссия
сергей полетаев
днр
сво
союзное государство
бпла
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения войск киевского режима на Белоруссию и прокомментировал продвижение российских военных в ДНР. 00:27 – Чего добились украинские войска в Курской области с военной точки зрения и есть ли угроза для крупных городов региона? 04:50 – Как Россия останавливает украинские войска в Курской области; 07:21 – когда прогонят захватчиков из Курской области? 16:00 – Существует ли риск удара ВСУ по Белоруссии и по Запорожской области? 20:05 – О боях на Покровском направлении; 26:30 – о последствиях освобождения Нью-Йорка в ДНР.
курская область
донецкая народная республика
белоруссия
днр
донбасс
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видео, курская область, донецкая народная республика, белоруссия, сергей полетаев , днр, сво, союзное государство, бпла, донбасс, покровск/красноармейск, видео
Видео, Курская область, Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Сергей Полетаев , ДНР, СВО, Союзное государство, БПЛА, Донбасс, Покровск/Красноармейск

ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.

14:53 21.08.2024
 
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения войск киевского режима на Белоруссию и прокомментировал продвижение российских военных в ДНР.
00:27 – Чего добились украинские войска в Курской области с военной точки зрения и есть ли угроза для крупных городов региона?
04:50 – Как Россия останавливает украинские войска в Курской области;
07:21 – когда прогонят захватчиков из Курской области?
16:00 – Существует ли риск удара ВСУ по Белоруссии и по Запорожской области?
20:05 – О боях на Покровском направлении;
26:30 – о последствиях освобождения Нью-Йорка в ДНР.
 
ВидеоКурская областьДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияСергей ПолетаевДНРСВОСоюзное государствоБПЛАДонбассПокровск/Красноармейск
 
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