https://ukraina.ru/20240821/1056978433.html

ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.

ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев. - 21.08.2024 Украина.ру

ВСУ взрывают мосты через Сейм: что произойдет под Курском в ближайшие дни – Полетаев.

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения... Украина.ру, 21.08.2024

2024-08-21T14:53

2024-08-21T14:53

2024-08-21T14:53

видео

курская область

донецкая народная республика

белоруссия

сергей полетаев

днр

сво

союзное государство

бпла

донбасс

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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, оценил риски нападения войск киевского режима на Белоруссию и прокомментировал продвижение российских военных в ДНР. 00:27 – Чего добились украинские войска в Курской области с военной точки зрения и есть ли угроза для крупных городов региона? 04:50 – Как Россия останавливает украинские войска в Курской области; 07:21 – когда прогонят захватчиков из Курской области? 16:00 – Существует ли риск удара ВСУ по Белоруссии и по Запорожской области? 20:05 – О боях на Покровском направлении; 26:30 – о последствиях освобождения Нью-Йорка в ДНР.

курская область

донецкая народная республика

белоруссия

днр

донбасс

покровск/красноармейск

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, курская область, донецкая народная республика, белоруссия, сергей полетаев , днр, сво, союзное государство, бпла, донбасс, покровск/красноармейск, видео