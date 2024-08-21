https://ukraina.ru/20240821/1056963371.html

За 40 лет до "Вызова": "Возвращение с орбиты" – первый фильм, снимавшийся в космосе

За 40 лет до "Вызова": "Возвращение с орбиты" – первый фильм, снимавшийся в космосе - 21.08.2024 Украина.ру

За 40 лет до "Вызова": "Возвращение с орбиты" – первый фильм, снимавшийся в космосе

В прошлом году на экраны российских кинотеатров вышел фильм "Вызов", который позиционируется, как первый в истории снятый в космосе фильм. Однако это не так – это первый в истории фильм, для съёмок которого на орбиту, потратив уйму денег, запустили актёров. А вот первый космический художественный фильм сняли за 40 лет до него на киностудии Довженко

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

2024-08-21T16:00

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В 1983 году известному советскому военному журналисту и киносценаристу Евгению Месяцеву поручили написать сценарий к фильму о советских космонавтах. Не фантастику, а производственную драму – жанр, который был очень распространён и востребован в СССР.Выбор на этого кинодраматурга пал неслучайно. В то время кинозалы собирали десятки миллионов зрителей на сеансах легендарных на сегодня и хорошо известных современному зрителю фильмов по его сценариям: "В зоне особого внимания" (1977), "Ответный ход" (1981), "Случай в квадрате 36-80" (1982). Это тоже своеобразные "производственные драмы" на военную тематику о десантниках и лётчиках, вот и поручили Евгению Алексеевичу, работая в том же русле, написать сценарий к фильму ещё об одних связанных с полетами людях – космонавтах. Он получил рабочее название "Дублеры", впоследствии оно изменилось на "Возвращение с орбиты".Экранизацию сценария поручили ныне почти забытому, а в советские времена довольно именитому режиссеру Александру Сурину. Он известен был своими работами "Баллада о комиссаре" (1967), "Антрацит" (1971), "Страх высоты" (1975), и фамилией, так как его отец, Владимир Николаевич Сурин, возглавлял с 1959 по 1970 год "Мосфильм". Фильм "Сашка" (1981) Александра Сурина, почти не замеченный советским кинозрителем, сегодня широко известен среди российских историков Великой Отечественной войны, так как является одним из немногих советских фильмов, которые рассказывали о кровавых боях под Ржевом и о неприглядной правде войны. Другой фильм Сурина – "Территория" (1978) по нашумевшему роману и сценарию геолога Олега Куваева, реэкранизировали в 2015 году, после чего роман стал широко известен и современному зрителю.По неизвестным автору причинам снимать фильм о космонавтах поручили Киевской киностудии имени Довженко. В результате получился такой мосфильмовско-довженковский симбиоз, так как сценарист, режиссёр и почти все актёры были из Москвы, а оператор-постановщик, большая часть съёмочной группы и специалисты комбинированных съемок – из Киева.Музыку для фильма написал замечательный советский композитор, москвич Эдуард Артемьев. Сурин его хорошо знал и дружил с ним так же, как и с другим их общим приятелем режиссером Андреем Кончаловским. В его довольно известном ныне фильме "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967) Александр Владимирович сыграл одну из главных ролей, только вот фильм лёг на 20 лет на полку.В своем фильме Сурин собрал настоящий цвет советских актеров. Главные роли космонавтов Павла Кузнецова и Вячеслава Мухина сыграли очень востребованный в СССР литовский актер Юозас Будрайтис и не менее востребованный Виталий Соломин – доктор Ватсон всех времен и народов. Роль начальника центра подготовки космонавтов досталась Александру Пороховщикову ("Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), а руководителя космических полётов – Игорю Васильеву ("Операция "Омега" (1975). Невестой Мухина/Соломина Сашей на время фильма стала одна из первых красавиц Советского Союза того времени Тамара Акулова, хорошо известная по ролям медсестры Маши из "Бедной Маши" (1982) и леди Ровены из "Баллады о доблестном рыцаре Айвенго" (1983). Через два года она также снимется в культовом советском приключенческом телефильме "В поисках капитана Гранта" (1985).В эпизодической роли циничного врача-ученого, офтальмолога, который невысоко ставит роль космонавтов, отметился еще один невероятно талантливый и популярный актер того времени Игорь Дмитриев. Из украинских лицедеев, снявшихся в фильме в более-менее заметных ролях, пожалуй, можно вспомнить только Валерия Юрченко, который широкую известность приобрел год спустя после работы с Суриным, с выходом на экраны военной драмы Одесской киностудии "Действуй по обстановке!.." (1984). В фильме "Возвращение с орбиты" он исполнил эпизодическую роль летчика-космонавта Валерия Романова.География съемок фильма также получилась такой… дуальной. Их вели в Подмосковье: в Звёздном городке, в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина и в городе Королёв в Центре управления полетами (ЦУП), и в Киеве. На студии Довженко, имитируя космос, специально подготовленным чёрным бархатом затемнили целый павильон и при помощи системы тросов имитировали невесомость. Подготовка и съемки этих сцен, которых в фильме не так уж много, заняли целых четыре месяца.Специально для фильма настоящие космонавты: уроженец города Антрацит (современной ЛНР) Владимир Ляхов и Александр Александров на космической станции "Салют-7" и космическом корабле "Союз Т-9" сняли самые интересные, уникальные и самые дорогие в фильме кадры. Съёмки проводились как внутри космических кораблей, так и снаружи при проведении работ в открытом космосе.Сюжет фильма довольно незамысловат, как и реальная работа, которую выполняют на орбите космонавты – любой драматизм для неё крайне нежелателен, так как означает нештатную ситуацию, то есть – опасность. В первых же сценах у полковника морской авиации Кузнецова/Будрайтиса умирает жена, и у него происходит нервный срыв. Он давно проходит подготовку в отряде космонавтов, но ни в один экипаж никак не попадает. Когда его кандидатуру, наконец, одобряют, ракета взрывается при запуске, экипаж спасается после аварийного отстрела капсулы. А ему уже 45 лет, и тут ещё его настигает семейная трагедия. Он пишет рапорт об уходе из отряда и уезжает. Его пытается уговорить забрать рапорт его друг Мухин/Соломин, но полковник непреклонен.Мухина/Соломина отправляют в космос с другим напарником (его, как раз, и играет киевский актер Валерий Юрченко), но тот вскоре получает тяжелую травму. Перейти со станции в грузовой модуль, чтобы на нем вернуться на землю, космонавты не могут – произошла авария в электроцепи переходного модуля. Кузнецов – наиболее подготовленный космонавт, который прямо сейчас может лететь к станции, поэтому специально за ним высылают вертолет и снимают с поезда. Вместе с другим напарником его на втором грузовом корабле тут же отправляют в космос на выручку к попавшим в беду товарищам.Через открытый космос космонавты перетаскивают раненого в грузовой корабль и отправляют на Землю вместе с другим космонавтом. Мухин/Соломин и Кузнецов/Будрайтис остаются на корабле, чтобы ликвидировать неисправность. Они восстанавливают работу станции и покидают её, но их грузовой корабль попадает под метеоритный поток. Космические булыжники выводят из строя маневровые двигатели и систему ориентации в пространстве. Кислород остается только в скафандрах, его хватит на 12 часов, затем – смерть.На помощь к своим космонавтам на этот раз вылетает уже сам командир звездного отряда генерал-майор Свиридов/Пороховщиков, но состыковаться нельзя – из метеоритной пробоины выходит воздух, который, словно реактивная струя, придаёт ему вращение. Мухин/Соломин придумывает выход. По его подсказке Кузнецов/Будрайтис выходит в открытый космос и компенсирует вращательный момент, стравливая сжатый воздух из баллона одного из поврежденных двигателей. Однако кислорода на двоих, чтобы дождаться стыковки, не хватит, и Мухин/Соломин переключает кислород из своего баллона, Кузнецову, чтобы тот смог закончить работу и выжить, в противном случае погибнут оба.Конечно, ситуация, которую придумали "киношники", в космосе маловероятна, особенно отправка трех подряд космических кораблей. Но, тем не менее, теоретически такое может быть, а потому откровенного неприятия своей неправдоподобностью фильм не вызывает. Современному зрителю его, возможно, тяжело бы было смотреть в силу отсутствия в нём привычной "голливудской" динамичности, на которую на пару с клиповым мышлением современное население планеты "подсело" за последние 40-50 лет.Тем не менее, для своего времени фильм был оригинальным и собрал 7,6 миллионов зрителей, что для производственной драмы, хоть и космической, даже в то время было довольно неплохим результатом. Кстати, киношники "накаркали" – спустя два года чем-то схожая с сюжетной нештатная ситуация в космосе всё же случилась. Та же орбитальная станция "Салют-7", которая показана в фильме, потеряла связь с ЦУП. Для ликвидации поломки к ней пришлось внепланово запустить корабль "Союз Т-13" с Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных на борту. Они успешно в ручном режиме пристыковались к станции и восстановили её работу."Возвращение с орбиты" не отмечен какими-то громкими фестивальными призами, хотя в его копилке есть специальный приз 17-го Всесоюзного кинофестиваля (1984), который проводился в Киеве. Спустя 40 лет, несмотря на звездный состав, фильм практически забыт, что и дает возможность современным российским киноделам утверждать, что они являются пионерами в съемках художественных фильмов в космосе. На Украине встречается другая крайность. Вот перевод статьи о фильме с сайта uakino-bay.net:"Возвращение с орбиты" (1983 год) – народно-песенный фильм, ставший первой украинской космической драмой, рассказывающей историю незаурядного подвига украинских космонавтов".Как говорится, без комментариев.

https://ukraina.ru/20240330/1054192454.html

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