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RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований
RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований - 19.08.2024 Украина.ру
RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований
Телеканал RT проводит фестиваль в Дагестане в годовщину 25-летия разгрома бандформирований на территории региона. Объявлена программа II Международного фестиваля документального кино "RT.ДОК: Время наших героев"
2024-08-19T19:53
2024-08-19T19:53
2024-08-19T19:53
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дагестан
фильм
rt
донбасс
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С 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре им. Алимпаши Салаватова пройдет II Международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время наших героев".Зрителям покажут 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры, а также о военных событиях 1999 года. Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить" о трех бойцах, переживших тяжелые ранения в зоне СВО. Также в программе: "Вербовщики: куклы и кукловоды" (военкор Ольга Кирий) - об изощренных методах обработки молодежи западными спецслужбами на освобожденных территориях Донбасса, "Позывной Царь" (Олеся Лукьянчикова) — о потомке русского императора Николая I, который отправился защищать Донбасс,"Общими молитвами" (Екатерина Китайцева) - о православном и мусульманском священнослужителях, которые ездят в зону СВО,"Непокоренные. Дагестан - 99" (Мариана Магомедова) - о героизме ополченцев и о том, как республика сохранила свою целостность и традиции в составе России.Все фильмы основной программы: описание, дата и время показа можно найти на сайте фестиваля. Посещение всех мероприятий бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дагестан, фильм, rt, донбасс, россия
Новости, Дагестан, фильм, RT, Донбасс, Россия
RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований
Телеканал RT проводит фестиваль в Дагестане в годовщину 25-летия разгрома бандформирований на территории региона. Объявлена программа II Международного фестиваля документального кино "RT.ДОК: Время наших героев"
С 4 по 6 сентября в Дагестанском государственном кумыкском театре им. Алимпаши Салаватова пройдет II Международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время наших героев".
Зрителям покажут 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры, а также о военных событиях 1999 года. Фестиваль откроется премьерой фильма автора-документалиста RT Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить" о трех бойцах, переживших тяжелые ранения в зоне СВО.
"Вербовщики: куклы и кукловоды" (военкор Ольга Кирий) - об изощренных методах обработки молодежи западными спецслужбами на освобожденных территориях Донбасса,
"Позывной Царь" (Олеся Лукьянчикова) — о потомке русского императора Николая I, который отправился защищать Донбасс,
"Общими молитвами" (Екатерина Китайцева) - о православном и мусульманском священнослужителях, которые ездят в зону СВО,
"Непокоренные. Дагестан - 99" (Мариана Магомедова) - о героизме ополченцев и о том, как республика сохранила свою целостность и традиции в составе России.
Все фильмы основной программы: описание, дата и время показа можно найти на сайте фестиваля.
Посещение всех мероприятий бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля
.