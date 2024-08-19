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Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии

Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии - 19.08.2024 Украина.ру

Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии

Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о прогрессе во взаимоотношениях Китая и России, прокомментировал опасения Запада в отношении КНР, КНДР и РФ, а также объяснил взгляд Китая на ситуацию в зоне СВО

2024-08-19T16:27

2024-08-19T16:27

2024-08-19T16:27

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00:27 – О военном взаимодействии Китая и России; 10:09 – о наращивании ядерных сил США и угрозе миру; 16:14 – о взгляде Китая на СВО на данном этапе.

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