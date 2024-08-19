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Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов

Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов - 19.08.2024 Украина.ру

Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов

Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые захотели жить в России и разделяют ее традиционные ценности. Документ опубликован 19 августа на официальном портале правовой информации

2024-08-19T16:15

2024-08-19T16:15

2024-08-19T16:15

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россия

владимир путин

указ

мигранты

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Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно документу, таким образом глава государства разрешил выдавать иностранцам, не владеющим русским языком, разрешение на временное проживание в России без квот. Список стран исхода для попадающих под действие указа лиц определят в министерстве иностранных дел РФ, затем его рассмотрит правительство."Предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ...", - говорится в документе. Таким правом президент наделил иностранцев, которые хотели бы жить в России из-за неприятия политики своих стран, а именно:"навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".Президент поручил российскому правительству обеспечить меры по реализации указа в месячный срок.

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новости, россия, владимир путин, указ, мигранты