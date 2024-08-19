https://ukraina.ru/20240819/1056943284.html
В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии
В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии - 19.08.2024 Украина.ру
В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии
Гражданина Австралии и Алжира Абдельфетах Нурина объявили в международный розыск. Российский суд заочно его арестовал
2024-08-19T15:24
2024-08-19T15:24
2024-08-19T15:24
новости
всу
потери всу
иностранные наемники
суд
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056942964_0:348:899:854_1920x0_80_0_0_e708150dd8c26da797cd97fe0a7a3cb5.jpg
В России осудят 26-летнего Абдельфетаха Нурина за участие в боевых действиях на стороне Украины за деньги. Расследование уголовного дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте" завершено, прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение и направила дело в Верховный суд ДНР. "В период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей", - полагает следствие. Нурина объявили в международный розыск. Суд заочно его арестовал. Абдельфетаха Нурина также разыскивают власти Великобритании. Мужчину подозревают в убийстве другого наемника в рядах ВСУ - 36-летнего Дэниела Берка из британского Манчестера. Убийство, предположительно, было совершено в 2022 году.Берк, как утверждают СМИ, возглавлял на Украине группу иностранных наемников "Темные ангелы". Его тело нашли в 2023 году на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В наемника выстрелили сзади в голову, а тело бросили в сточную канаву на полигоне. Журналисты британской газеты The Sun тогда сообщили, что тело помог найти гражданин Австралии и Алжира, такой же наемник Абдельфетах Нурин. Якобы он сообщил украинским правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке, а покинул место преступления потому, что не знал, что делать дальше. Абдельфетах Нурин принимал участие в боевых действиях под позывным Джихади Адам. Британские СМИ называют его радикальным исламистом.
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056942964_0:264:899:938_1920x0_80_0_0_3aac9747ff2533872a148377caad0667.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, иностранные наемники, суд, днр
Новости, ВСУ, потери ВСУ, иностранные наемники, Суд, ДНР
В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии
Гражданина Австралии и Алжира Абдельфетах Нурина объявили в международный розыск. Российский суд заочно его арестовал
В России осудят 26-летнего Абдельфетаха Нурина за участие в боевых действиях на стороне Украины за деньги. Расследование уголовного дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте" завершено, прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение и направила дело в Верховный суд ДНР.
"В период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей", - полагает следствие.
Нурина объявили в международный розыск. Суд заочно его арестовал.
Абдельфетаха Нурина также разыскивают власти Великобритании. Мужчину подозревают в убийстве другого наемника в рядах ВСУ - 36-летнего Дэниела Берка из британского Манчестера. Убийство, предположительно, было совершено в 2022 году.
Берк, как утверждают СМИ, возглавлял на Украине группу иностранных наемников "Темные ангелы". Его тело нашли в 2023 году на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В наемника выстрелили сзади в голову, а тело бросили в сточную канаву на полигоне.
Журналисты британской газеты The Sun тогда сообщили, что тело помог найти гражданин Австралии и Алжира, такой же наемник Абдельфетах Нурин. Якобы он сообщил украинским правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке, а покинул место преступления потому, что не знал, что делать дальше.
Абдельфетах Нурин принимал участие в боевых действиях под позывным Джихади Адам. Британские СМИ называют его радикальным исламистом.