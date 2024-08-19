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В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии

В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии - 19.08.2024 Украина.ру

В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии

Гражданина Австралии и Алжира Абдельфетах Нурина объявили в международный розыск. Российский суд заочно его арестовал

2024-08-19T15:24

2024-08-19T15:24

2024-08-19T15:24

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В России осудят 26-летнего Абдельфетаха Нурина за участие в боевых действиях на стороне Украины за деньги. Расследование уголовного дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте" завершено, прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение и направила дело в Верховный суд ДНР. "В период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей", - полагает следствие. Нурина объявили в международный розыск. Суд заочно его арестовал. Абдельфетаха Нурина также разыскивают власти Великобритании. Мужчину подозревают в убийстве другого наемника в рядах ВСУ - 36-летнего Дэниела Берка из британского Манчестера. Убийство, предположительно, было совершено в 2022 году.Берк, как утверждают СМИ, возглавлял на Украине группу иностранных наемников "Темные ангелы". Его тело нашли в 2023 году на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В наемника выстрелили сзади в голову, а тело бросили в сточную канаву на полигоне. Журналисты британской газеты The Sun тогда сообщили, что тело помог найти гражданин Австралии и Алжира, такой же наемник Абдельфетах Нурин. Якобы он сообщил украинским правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке, а покинул место преступления потому, что не знал, что делать дальше. Абдельфетах Нурин принимал участие в боевых действиях под позывным Джихади Адам. Британские СМИ называют его радикальным исламистом.

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новости, всу, потери всу, иностранные наемники, суд, днр