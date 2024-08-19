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Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам
Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам - 19.08.2024 Украина.ру
Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам
Жительница Старобельского района ЛНР не менее десяти раз отправляла деньги украинским боевикам
2024-08-19T14:36
2024-08-19T14:36
2024-08-19T14:36
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лнр
суд
терроризм
луганская народная республика
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В Старобельском районе ЛНР силовики выявили и задержали девушку, которая переводила деньги боевикам из вооруженных формирований Украины. Среди тех, кому она перечисляла деньги, обнаружили членов террористической и экстремистской организаций. При задержании девушка показала сотрудникам спецслужб украинский паспорт."Неоднократно переводила им денежные средства на банковские карты", - призналась она. - "Свою вину признаю и раскаиваюсь". Следователь объяснил девушке, за что она задержана и в чем ее подозревают. Девушка подтвердила, что обвинение ей понятно. По статьям о финансировании экстремистской деятельности и терроризма возбудили уголовное дело. Следователи завершили расследование, прокуратура утвердила обвинение, дело передали в суд. "Следствием установлено, что обвиняемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"** признаны террористическими и экстремистскими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", - сообщили в Управлении СК России по ЛНР. Преступная деятельность фигурантки выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ.*террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации**экстремистская организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, суд, терроризм, луганская народная республика
Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам
Жительница Старобельского района ЛНР не менее десяти раз отправляла деньги украинским боевикам
В Старобельском районе ЛНР силовики выявили и задержали девушку, которая переводила деньги боевикам из вооруженных формирований Украины. Среди тех, кому она перечисляла деньги, обнаружили членов террористической и экстремистской организаций. При задержании девушка показала сотрудникам спецслужб украинский паспорт.
"Неоднократно переводила им денежные средства на банковские карты", - призналась она. - "Свою вину признаю и раскаиваюсь".
Следователь объяснил девушке, за что она задержана и в чем ее подозревают. Девушка подтвердила, что обвинение ей понятно.
По статьям о финансировании экстремистской деятельности и терроризма возбудили уголовное дело. Следователи завершили расследование, прокуратура утвердила обвинение, дело передали в суд.
"Следствием установлено, что обвиняемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"** признаны террористическими и экстремистскими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", - сообщили в Управлении СК России по ЛНР.
Преступная деятельность фигурантки выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ.
*террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
**экстремистская организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации