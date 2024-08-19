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Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам

Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам - 19.08.2024 Украина.ру

Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам

Жительница Старобельского района ЛНР не менее десяти раз отправляла деньги украинским боевикам

2024-08-19T14:36

2024-08-19T14:36

2024-08-19T14:36

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суд

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В Старобельском районе ЛНР силовики выявили и задержали девушку, которая переводила деньги боевикам из вооруженных формирований Украины. Среди тех, кому она перечисляла деньги, обнаружили членов террористической и экстремистской организаций. При задержании девушка показала сотрудникам спецслужб украинский паспорт."Неоднократно переводила им денежные средства на банковские карты", - призналась она. - "Свою вину признаю и раскаиваюсь". Следователь объяснил девушке, за что она задержана и в чем ее подозревают. Девушка подтвердила, что обвинение ей понятно. По статьям о финансировании экстремистской деятельности и терроризма возбудили уголовное дело. Следователи завершили расследование, прокуратура утвердила обвинение, дело передали в суд. "Следствием установлено, что обвиняемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения "Азов"* и "Правый сектор"** признаны террористическими и экстремистскими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", - сообщили в Управлении СК России по ЛНР. Преступная деятельность фигурантки выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ.*террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации**экстремистская организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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новости, лнр, суд, терроризм, луганская народная республика