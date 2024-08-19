Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056937652.html
Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей - 19.08.2024 Украина.ру
Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
О том, как уехал на войну вслед за отцом, ополчении первой волны и его превращении в полноценную армию, о работе с ПТУРом, беспилотниках, обязанностях замполита, возвращении домой, ответственности командира и многом другом журналисту в интервью изданию Украина.ру рассказал замполит батальона имени Архангела Гавриила с позывным "Чуб".
2024-08-19T12:32
2024-08-19T12:32
интервью
артемовск
донецк
красный лиман
"оплот"
украина.ру
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056936960_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_3c6d84c37f04b0c7bb8c30fdc663793f.jpg
- Ты пошел на войну за отцом. Как же так получилось?- То был 2014 год. Отец сперва попал в Красный Лиман, затем в Шахтерск. Потом оформилась Шахтерская дивизия. Оттуда он попал в Донецк. Это был уже "Кальмиус". А я просто ехал, чтобы передать ему вещи, но в итоге остался. Тогда это сложно было назвать супер-воинским подразделением, но это уже походило на военное подразделение. В основном там собрались взрослые мужики, а мне исполнился 21 год.- А откуда приехал?- Вообще я из Артемовска. Оттуда и приехал. По Донецку в тот момент уже прилетало, а в Артемовске лишь чуть-чуть стреляли. Там никто не сопротивлялся, город просто отдали. Те, кто уходил из Красного Лимана, и часть людей из Славянска выходили через Артемовск. Они там буквально день-два побыли и уехали. Боестолкновений особо и не было. Город таким уже был… все попрятались, все на полусогнутых ходили.- А почему решил остаться с отцом?- Думал, что полгода побегаю и уеду в Харьков сдавать сессию. Я тогда на заочке учился. Но как-то так сложилось, что отец тут… в общем, решил остаться.- А на кого учился?- На фармацевта.- А стал замполитом…- Это у нас семейное. Когда сформировался "Кальмиус", отец стал помощником замполита бригады, а потом и замполитом в Чистяковской дивизии, в "Тройке". Это которая стояла между Луганском и Донецком.- А почему отец воевать пошел? Вы говорили об этом?- Отец пошел потому, что это было Всевеликое войско Донское. С казачеством он был связан плотно и всю дорогу его поддерживал. А я почему остался… я же до того был на Антимайдане и насмотрелся на все, что было. Национальная идея, которая появилась в тот момент… я вообще не понял, откуда она такая появилась.Ну бегали футбольные фанаты с палками, ну милиция. А начинаешь задумываться и понять не можешь, откуда это взялось и как мы так резко отдалились друг от друга.К тому же я не понимал, почему вся такая либеральная и насквозь демократическая Европа не поддержала отделение регионов. Прошел референдум? Прошел. Какие проблемы? Вот Крым был автономией, а нам почему не позволили изначально? Мне, как человеку молодому, все это не давало покоя.К тому же я впечатлился, когда попал в подразделение. Мужики уже были матерые. Каждый что-то успел повидать к тому моменту. Под Еленовкой были "двести". Причем массово. Наверное, человек сорок-пятьдесят из Шахтерской дивизии. Там блокпост был. Они стали заходить, их туда запустили, а дальше по ним стал работать танк.Планирование операций тогда было сыроватым, а люди бегали кто с чем. С теми же "мосинками". Вот моим первым оружием был СКС.- Каким тебе виделось ополчение первой волны?- Потрепанным. У меня, к примеру, форма была – украинский "дубок". Я ее в воинской части нашел. Потом уже появилась "стеклянная" форма. Не "пиксель", но что-то близкое к нему. С капюшоном. Вот она супербыстро плавилась. Чуть огонь и все.Какими они были? Очень суровыми. Вот прямо мужики-мужики. Когда я попал в эту часть, все круглосуточно были на взводе. Много курили и постоянно ждали чего-то. Каждый вечер какие-то боевые тревоги были. Это в целях слаживания коллектива. Каждый вечер все ждали, что мы вот-вот куда-то поедем.- Ты выучился на ПТУРщика?- Да. Учителем у меня был ныне покойный инструктор с позывным "Титан". Он по здоровью умер. Ушел на пенсию в 2023 году, а я сменил его на должности. Вот на пенсию ушел и через пару месяцев умер.Его многие знают и в ЛНР, и в ДНР, поскольку ездил по подразделениям с тренажером ПТУРа и много кого обучил. Он в этом здорово разбирался и учил сперва внутри бригады, а потом и дальше. Много занятий проводил с офицерами, сержантами, солдатами. Очень толовый инструктор был.- Трудно было осваивать?- Вообще легко! Все российское вооружение, за вычетом артиллерии и каких-то высокотехнологичных комплексов, разработано для срочников. То есть для восемнадцатилетних парней, которых ставят в строй за три месяца.Поэтому там все элементарно, на уровне базовых рефлексов. А ПТУР еще лучше, поскольку прицеливание и управление идет с помощью установки. То есть свой боеприпас ты можешь донести до противника с помощью двух маховиков, которые управляются по вертикали и горизонтали.- Как изменилась для тебя служба после этого?- Если честно, то никак. Я приехал и в октябре впервые поехал на боевые уже в этой роли. Поначалу слабо понимал свои задачи, поскольку слаженности как таковой еще не было. Условно мы впервые приехали на Азотный. Туда, куда прилетала "Точка-У". Там были склады с шахтной взрывчаткой.Приезжаем, а там огромная яма и три бугра. Центральный был нашим, справа казаки стояли, а слева – "Оплот". И между собой мы даже не разговаривали. Впереди вроде противник, мы ждем прорыва техники и периодически в ту сторону кто-то стреляет. Вот таким было первое впечатление.Ближе к концу осени попал на Спартак. Там "Восток" стоял, и вот там уже начал понимать, чего от меня хотят. Что такое огневое прикрытие, какие стоят задачи. В тот момент штурмовали воинскую часть, и я впервые увидел много "двухсотых" и "трехсотых", и полное непонимание в глазах у некоторых того, что они вообще здесь делают. Бывало и такое.Но тогда во всем этом было много идеи. Тогда все с криком "Ура!" двигались вперед независимо от обстоятельств. Потом на какое-то время идею вытеснила рутина. Потому, что до начала СВО это 2017–2019 годы – частичное перемирие. Многие разошлись по домам. Но потом началась спецоперация и многие, как и я, вернулись на эмоциональном подъеме.- Но и СВО началась не так, чтобы здорово…- Слушай, я считаю, что в любом случае задачи по освобождению Донецкой и Луганской областей выполняются, задачи по сохранению границ России – тоже. Вектор правильный. Только ведь помимо двух областей возникают и сопутствующие проблемы, вроде ситуации в Курской области. Противник явно консультируется с правильными специалистами. Тактика, конечно, выбрана утопическая, но прямо сейчас она дает плоды.- В каких операциях довелось поучаствовать до начала СВО?- В основном по Донецкой области. Докучаевск – мы там стояли с "Пятеркой". Там был террикон, который выходил на Новотроицкое. И склад там. И три господствующих высоты были за противником. Вот там постояли мы некоторое время, постреляли по ним из ПТУРа. Потом – Спартак. Это продолжительный период.Потом был на югах. Это направление Широкино. Там взаимодействовали с девятым полком. А после часть моих товарищей из "Кальмиуса" стояла на Трудовских, а мы – на Спартаке. Каргил на Запорожской трассе, потом Александровка.А после начала СВО моей зоной ответственности был участок от Запорожской трассы и до аэропорта.- Сослуживцы говорят, что еще до СВО ты был энтузиастом беспилотного дела. Расскажешь?- В те времена с беспилотниками было непросто. Со сбросами тогда еще мало кто дружил. Я уже скорее на СВО начал вникать в это, поскольку сама война изменилась. А раньше беспилотники чаще использовались как разведчики, а не ударные дроны. И то их тут было очень мало.Мы сейчас не говорим о военных разработках, которые работают на обнаружение целей. Мы говорим о гражданских беспилотниках, которые со временем военизировались.И нам, и противнику сегодня проще выпустить десяток беспилотников, а не отряд из десяти человек. И десять дронов покажут такую же эффективность при продвижении пехоты. Это ведь высокоточное оружие. Понятно, что нужно дорабатывать, допиливать, но точность куда выше.Тем же, кстати, меня и прельщает ПТУР в сравнении с РПГ. Точность в любом случае выше. А это значит, что выше эффективность. Когда твоя группа движется, ты, в зависимости от местности, поднимаешь одну "птицу", чтобы ее вести, и еще несколько, чтобы гасить огневые точки противника. Таким образом ты и двигаешься, и личный состав бережешь. Все изменилось.- Если уж заговорили об изменениях, то как изменилось ополчение, пройдя долгий путь от добровольческих отрядов до армейских корпусов Российской Федерации?- Подразделения, которые учатся воевать на полигоне, будут резко отличаться от тех, что учились воевать в поле с реальным противником. Те, кто заходил сюда, были хорошо подготовлены, но есть особенности, которые ты учитываешь лишь после того, как попадаешь сюда, начинаешь взаимодействовать и работать.В начале СВО артиллерия работала примерно так: засекли цель на ЛБС, передали данные на пункт, а там согласовали с оперативным и уже он дает добро, которое передают на батарею. Это очень долго. В то время у противника была система "Крапива". Это планшет, который показывает и твою пехоту, и твою разведку, и артиллерию. И все это взаимодействует в режиме онлайн, что сильно упрощает работу. И мы тоже стали работать в данном направлении, стали учиться.Офицеры, которые начинали в ополчении, конечно, научились работать. Те, кто остался жив и цел, кто продолжает служить. У них есть понимание того, как эффективно работать. Те же офицеры, которые только приходят, поначалу воспринимают все немножко иначе. Но сейчас все уже быстро учатся. Как-то подстроились и начали эффективно работать.Уставы, которые писались ранее, чем-то эффективны, но следует учитывать, что многое изменилось. И тактика ведения боевых действий сегодня другая, и передвижение, и колонны, как раньше, гонять уже нельзя. Высокоточное оружие появилось. Все это влияет. А многих учили еще по старым учебниках. Но тут нужно больше импровизировать.Вообще многие разработки обкатывались в качестве игрушек, чтобы молодые люди с детства получали навык. Ты вот знал, что первый ПТУР управлялся с помощью такого металлического шарика, который нужно было перекатывать? И была детская игрушка, где шариком нужно проходить лабиринт. Вот она была разработана для того, чтобы в будущем проще было обучить парня управлению ракетой.То же самое – компьютерные игры. То же самое – малые коптеры для детей. Все эти управляемые вертолетики. Мне, к примеру, нужно адаптироваться к той или иной "птице", а студент какого-нибудь университета, который с детства управлял беспилотником, вникает куда быстрее.Что же до ополчения, то оно сделало большой шаг вперед и стало армией. Это, по большому счету, было видно уже в 2016–2017 годах. Давай не будем забывать, что здесь хватало местных военных, которые поддержали Донбасс и принялись обучать личный состав, а те, в свою очередь, потом обучали других.- Как ты стал замполитом?- Мне была интересна эта линия работы и могу сказать, что даже с ПТУРом в окопе я приносил бы меньше пользы, чем сейчас. Мне нравится работать с личным составом, доводить военно-политическую обстановку и приказы главнокомандующего, чтобы люди понимали, зачем они делают то, что делают.Чтобы они, к примеру, понимали, что стоят вот здесь, чтобы не допустить прорыва вражеской пехоты, поскольку это важный стратегический объект.Помимо этого, мы как-то не занимались популяризацией армии как таковой. И информационную войну упустили поначалу. Работа замполитом – это возможность популяризировать армию, показывать народу, что это тяжелый мужской труд в интересах государства.Если командир подразделения является для солдата папой, то замполит еще и роль мамы исполняет. Любые трудности, которые возникают у солдата, решает замполит. Будь это выплаты по ранению или что-то еще. Будь это "двести" и помощь родственникам в захоронении, в получении компенсации.Это и психологическое состояние всего подразделения, за которым нужно следить, поскольку если упустишь, то в какой-то момент подразделение не сможет выполнять боевую задачу. Очень большой объем ежедневной работы.Нужно, к примеру, организовать молельный уголок. Вот у меня в подразделении есть батюшка, который взял это все на себя. Нужно работать психологом, проводить тестирование, чтобы понимали, готов солдат к боевой работе или лучше пусть сейчас выполняет задачи в тылу.- Ты ведь родом из Артемовска. Следил за ходом его освобождения?- Конечно. Мы выдвинулись из Донецка в начале СВО, но быстро вернулись, поскольку боевые подразделения противника двинулись зачищать город, а на окраинах тогда в основном стояли сформированные подразделения мобрезерва. Мы как раз находились в створах с этими подразделениями, которые примыкали друг к другу. Вот каждому подразделению было придано отделение или больше ПТУРов.За штурмом, конечно, следил. Поначалу хотел попасть туда и закрыть какой-то внутренний гештальт. Ведь десять лет прошло. Главное – мать оттуда выехала до начала активных боевых действий. Она уже здесь находилась и поэтому мне было спокойнее.Понимаешь, чем дольше ты в армии, тем лучше понимаешь, что нет никакого "мне хотелось бы". Есть задача, которую нужно выполнять. Бросить все и поехать туда? В качестве кого и для чего? У меня в тот момент было 52 человека в подчинении. Бросить их непонятно на кого, но поехать в Артемовск, потому что хочется? Ну нет.- Так и не съездил до сих пор?- Нет, но смотрел видео. Моего дома больше нет. Если будет возможность, то я бы, конечно, съездил. Прошелся бы там, в школу, наверное, зашел бы свою.В 2014–2015 было такое, что просыпаешься с мыслью о том, что домой попал. А ты уже всюду засветился и как-то тайно пытаешься пробраться домой. Со временем это рассеялось. Не думаю, что вернусь туда жить. Нет, сомневаюсь. Интересы Российской Федерации всегда нужно будет где-то отстаивать. Думаю, что продолжу служить независимо от того, куда пошлет Родина.- Юность прошла на войне. Не жалеешь?- Нет. Когда поехали беженцы, я как-то не мог ответить себе, почему должен куда-то бежать, от кого-то прятаться и называть себя беженцем, если могу пойти на службу и защищать свои интересы.- Фармацевтика потеряла тебя навсегда?- Однозначно. Ближайшие десять лет я уходить не собираюсь. Единственный раз, когда появилась мысль… это период Минских соглашений. Тогда это давило со всех сторон и непонятно было, что дальше. А сейчас, когда мы боремся за свои интересы, меня все устраивает.Читайте также: Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240816/1056901508.html
https://ukraina.ru/20240812/1056813952.html
https://ukraina.ru/20240809/1056781187.html
артемовск
донецк
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056936960_0:0:2553:1916_1920x0_80_0_0_181ec29e662772677bcc4386347f25e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, артемовск, донецк, красный лиман, "оплот", украина.ру, сво
Интервью, Артемовск, Донецк, Красный Лиман, "Оплот", Украина.ру, СВО

Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей

12:32 19.08.2024
 
© Игорь ГомольскийЗамполит "Чуб"
Замполит Чуб
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О том, как уехал на войну вслед за отцом, ополчении первой волны и его превращении в полноценную армию, о работе с ПТУРом, беспилотниках, обязанностях замполита, возвращении домой, ответственности командира и многом другом журналисту в интервью изданию Украина.ру рассказал замполит батальона имени Архангела Гавриила с позывным "Чуб".
- Ты пошел на войну за отцом. Как же так получилось?
- То был 2014 год. Отец сперва попал в Красный Лиман, затем в Шахтерск. Потом оформилась Шахтерская дивизия. Оттуда он попал в Донецк. Это был уже "Кальмиус". А я просто ехал, чтобы передать ему вещи, но в итоге остался. Тогда это сложно было назвать супер-воинским подразделением, но это уже походило на военное подразделение. В основном там собрались взрослые мужики, а мне исполнился 21 год.
- А откуда приехал?
- Вообще я из Артемовска. Оттуда и приехал. По Донецку в тот момент уже прилетало, а в Артемовске лишь чуть-чуть стреляли. Там никто не сопротивлялся, город просто отдали. Те, кто уходил из Красного Лимана, и часть людей из Славянска выходили через Артемовск. Они там буквально день-два побыли и уехали. Боестолкновений особо и не было. Город таким уже был… все попрятались, все на полусогнутых ходили.
- А почему решил остаться с отцом?
- Думал, что полгода побегаю и уеду в Харьков сдавать сессию. Я тогда на заочке учился. Но как-то так сложилось, что отец тут… в общем, решил остаться.
- А на кого учился?
- На фармацевта.
- А стал замполитом…
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
- Это у нас семейное. Когда сформировался "Кальмиус", отец стал помощником замполита бригады, а потом и замполитом в Чистяковской дивизии, в "Тройке". Это которая стояла между Луганском и Донецком.
- А почему отец воевать пошел? Вы говорили об этом?
- Отец пошел потому, что это было Всевеликое войско Донское. С казачеством он был связан плотно и всю дорогу его поддерживал. А я почему остался… я же до того был на Антимайдане и насмотрелся на все, что было. Национальная идея, которая появилась в тот момент… я вообще не понял, откуда она такая появилась.
Ну бегали футбольные фанаты с палками, ну милиция. А начинаешь задумываться и понять не можешь, откуда это взялось и как мы так резко отдалились друг от друга.
К тому же я не понимал, почему вся такая либеральная и насквозь демократическая Европа не поддержала отделение регионов. Прошел референдум? Прошел. Какие проблемы? Вот Крым был автономией, а нам почему не позволили изначально? Мне, как человеку молодому, все это не давало покоя.
К тому же я впечатлился, когда попал в подразделение. Мужики уже были матерые. Каждый что-то успел повидать к тому моменту. Под Еленовкой были "двести". Причем массово. Наверное, человек сорок-пятьдесят из Шахтерской дивизии. Там блокпост был. Они стали заходить, их туда запустили, а дальше по ним стал работать танк.
Планирование операций тогда было сыроватым, а люди бегали кто с чем. С теми же "мосинками". Вот моим первым оружием был СКС.
- Каким тебе виделось ополчение первой волны?
- Потрепанным. У меня, к примеру, форма была – украинский "дубок". Я ее в воинской части нашел. Потом уже появилась "стеклянная" форма. Не "пиксель", но что-то близкое к нему. С капюшоном. Вот она супербыстро плавилась. Чуть огонь и все.
Какими они были? Очень суровыми. Вот прямо мужики-мужики. Когда я попал в эту часть, все круглосуточно были на взводе. Много курили и постоянно ждали чего-то. Каждый вечер какие-то боевые тревоги были. Это в целях слаживания коллектива. Каждый вечер все ждали, что мы вот-вот куда-то поедем.
Рапира, три мушкетера и маленькая крепость: как живут и работают артиллеристы на Красногоровском направлении - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 14:10
"Рапира, три мушкетера и маленькая крепость": как живут и работают артиллеристы под КрасногорскомНа фронте говорят, что пехота без артиллерии — группа смертников. Корреспондент издания Украина.ру побывал на позициях противотанковой артиллерии легендарной 110-й бригады Южной группировки войск и готов поделиться своими впечатлениями
- Ты выучился на ПТУРщика?
- Да. Учителем у меня был ныне покойный инструктор с позывным "Титан". Он по здоровью умер. Ушел на пенсию в 2023 году, а я сменил его на должности. Вот на пенсию ушел и через пару месяцев умер.
Его многие знают и в ЛНР, и в ДНР, поскольку ездил по подразделениям с тренажером ПТУРа и много кого обучил. Он в этом здорово разбирался и учил сперва внутри бригады, а потом и дальше. Много занятий проводил с офицерами, сержантами, солдатами. Очень толовый инструктор был.
- Трудно было осваивать?
- Вообще легко! Все российское вооружение, за вычетом артиллерии и каких-то высокотехнологичных комплексов, разработано для срочников. То есть для восемнадцатилетних парней, которых ставят в строй за три месяца.
Поэтому там все элементарно, на уровне базовых рефлексов. А ПТУР еще лучше, поскольку прицеливание и управление идет с помощью установки. То есть свой боеприпас ты можешь донести до противника с помощью двух маховиков, которые управляются по вертикали и горизонтали.
- Как изменилась для тебя служба после этого?
- Если честно, то никак. Я приехал и в октябре впервые поехал на боевые уже в этой роли. Поначалу слабо понимал свои задачи, поскольку слаженности как таковой еще не было. Условно мы впервые приехали на Азотный. Туда, куда прилетала "Точка-У". Там были склады с шахтной взрывчаткой.
Приезжаем, а там огромная яма и три бугра. Центральный был нашим, справа казаки стояли, а слева – "Оплот". И между собой мы даже не разговаривали. Впереди вроде противник, мы ждем прорыва техники и периодически в ту сторону кто-то стреляет. Вот таким было первое впечатление.
Ближе к концу осени попал на Спартак. Там "Восток" стоял, и вот там уже начал понимать, чего от меня хотят. Что такое огневое прикрытие, какие стоят задачи. В тот момент штурмовали воинскую часть, и я впервые увидел много "двухсотых" и "трехсотых", и полное непонимание в глазах у некоторых того, что они вообще здесь делают. Бывало и такое.
Но тогда во всем этом было много идеи. Тогда все с криком "Ура!" двигались вперед независимо от обстоятельств. Потом на какое-то время идею вытеснила рутина. Потому, что до начала СВО это 2017–2019 годы – частичное перемирие. Многие разошлись по домам. Но потом началась спецоперация и многие, как и я, вернулись на эмоциональном подъеме.
- Но и СВО началась не так, чтобы здорово…
- Слушай, я считаю, что в любом случае задачи по освобождению Донецкой и Луганской областей выполняются, задачи по сохранению границ России – тоже. Вектор правильный. Только ведь помимо двух областей возникают и сопутствующие проблемы, вроде ситуации в Курской области. Противник явно консультируется с правильными специалистами. Тактика, конечно, выбрана утопическая, но прямо сейчас она дает плоды.
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 12:23
Пасынки войны. О чем говорят в ДонецкеЕще каких-нибудь пятнадцать лет назад вас бы подняли на смех, услышав, что Донбасс – это регион, пропитанный войной до самого основания. Когда-то здесь жили суровые, но мирные трудяги. Но сегодня Донбасс – край воинов, философов и мучеников.
- В каких операциях довелось поучаствовать до начала СВО?
- В основном по Донецкой области. Докучаевск – мы там стояли с "Пятеркой". Там был террикон, который выходил на Новотроицкое. И склад там. И три господствующих высоты были за противником. Вот там постояли мы некоторое время, постреляли по ним из ПТУРа. Потом – Спартак. Это продолжительный период.
Потом был на югах. Это направление Широкино. Там взаимодействовали с девятым полком. А после часть моих товарищей из "Кальмиуса" стояла на Трудовских, а мы – на Спартаке. Каргил на Запорожской трассе, потом Александровка.
А после начала СВО моей зоной ответственности был участок от Запорожской трассы и до аэропорта.
- Сослуживцы говорят, что еще до СВО ты был энтузиастом беспилотного дела. Расскажешь?
- В те времена с беспилотниками было непросто. Со сбросами тогда еще мало кто дружил. Я уже скорее на СВО начал вникать в это, поскольку сама война изменилась. А раньше беспилотники чаще использовались как разведчики, а не ударные дроны. И то их тут было очень мало.
Мы сейчас не говорим о военных разработках, которые работают на обнаружение целей. Мы говорим о гражданских беспилотниках, которые со временем военизировались.
И нам, и противнику сегодня проще выпустить десяток беспилотников, а не отряд из десяти человек. И десять дронов покажут такую же эффективность при продвижении пехоты. Это ведь высокоточное оружие. Понятно, что нужно дорабатывать, допиливать, но точность куда выше.
Тем же, кстати, меня и прельщает ПТУР в сравнении с РПГ. Точность в любом случае выше. А это значит, что выше эффективность. Когда твоя группа движется, ты, в зависимости от местности, поднимаешь одну "птицу", чтобы ее вести, и еще несколько, чтобы гасить огневые точки противника. Таким образом ты и двигаешься, и личный состав бережешь. Все изменилось.
- Если уж заговорили об изменениях, то как изменилось ополчение, пройдя долгий путь от добровольческих отрядов до армейских корпусов Российской Федерации?
- Подразделения, которые учатся воевать на полигоне, будут резко отличаться от тех, что учились воевать в поле с реальным противником. Те, кто заходил сюда, были хорошо подготовлены, но есть особенности, которые ты учитываешь лишь после того, как попадаешь сюда, начинаешь взаимодействовать и работать.
В начале СВО артиллерия работала примерно так: засекли цель на ЛБС, передали данные на пункт, а там согласовали с оперативным и уже он дает добро, которое передают на батарею. Это очень долго. В то время у противника была система "Крапива". Это планшет, который показывает и твою пехоту, и твою разведку, и артиллерию. И все это взаимодействует в режиме онлайн, что сильно упрощает работу. И мы тоже стали работать в данном направлении, стали учиться.
Офицеры, которые начинали в ополчении, конечно, научились работать. Те, кто остался жив и цел, кто продолжает служить. У них есть понимание того, как эффективно работать. Те же офицеры, которые только приходят, поначалу воспринимают все немножко иначе. Но сейчас все уже быстро учатся. Как-то подстроились и начали эффективно работать.
Солнце, воздух и бензин: как заправляют технику вблизи от линии фронта - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 12:48
"Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронтаО штурмовиках, пехотинцах, саперах, танкистах и летчиках за годы СВО рассказано немало. Тыловые же службы, которые ежедневно и в тяжелейших условиях обеспечивают фронт всем необходимым, остаются в тени.
Уставы, которые писались ранее, чем-то эффективны, но следует учитывать, что многое изменилось. И тактика ведения боевых действий сегодня другая, и передвижение, и колонны, как раньше, гонять уже нельзя. Высокоточное оружие появилось. Все это влияет. А многих учили еще по старым учебниках. Но тут нужно больше импровизировать.
Вообще многие разработки обкатывались в качестве игрушек, чтобы молодые люди с детства получали навык. Ты вот знал, что первый ПТУР управлялся с помощью такого металлического шарика, который нужно было перекатывать? И была детская игрушка, где шариком нужно проходить лабиринт. Вот она была разработана для того, чтобы в будущем проще было обучить парня управлению ракетой.
То же самое – компьютерные игры. То же самое – малые коптеры для детей. Все эти управляемые вертолетики. Мне, к примеру, нужно адаптироваться к той или иной "птице", а студент какого-нибудь университета, который с детства управлял беспилотником, вникает куда быстрее.
Что же до ополчения, то оно сделало большой шаг вперед и стало армией. Это, по большому счету, было видно уже в 2016–2017 годах. Давай не будем забывать, что здесь хватало местных военных, которые поддержали Донбасс и принялись обучать личный состав, а те, в свою очередь, потом обучали других.
- Как ты стал замполитом?
- Мне была интересна эта линия работы и могу сказать, что даже с ПТУРом в окопе я приносил бы меньше пользы, чем сейчас. Мне нравится работать с личным составом, доводить военно-политическую обстановку и приказы главнокомандующего, чтобы люди понимали, зачем они делают то, что делают.
Чтобы они, к примеру, понимали, что стоят вот здесь, чтобы не допустить прорыва вражеской пехоты, поскольку это важный стратегический объект.
Помимо этого, мы как-то не занимались популяризацией армии как таковой. И информационную войну упустили поначалу. Работа замполитом – это возможность популяризировать армию, показывать народу, что это тяжелый мужской труд в интересах государства.
Если командир подразделения является для солдата папой, то замполит еще и роль мамы исполняет. Любые трудности, которые возникают у солдата, решает замполит. Будь это выплаты по ранению или что-то еще. Будь это "двести" и помощь родственникам в захоронении, в получении компенсации.
Это и психологическое состояние всего подразделения, за которым нужно следить, поскольку если упустишь, то в какой-то момент подразделение не сможет выполнять боевую задачу. Очень большой объем ежедневной работы.
Нужно, к примеру, организовать молельный уголок. Вот у меня в подразделении есть батюшка, который взял это все на себя. Нужно работать психологом, проводить тестирование, чтобы понимали, готов солдат к боевой работе или лучше пусть сейчас выполняет задачи в тылу.
- Ты ведь родом из Артемовска. Следил за ходом его освобождения?
- Конечно. Мы выдвинулись из Донецка в начале СВО, но быстро вернулись, поскольку боевые подразделения противника двинулись зачищать город, а на окраинах тогда в основном стояли сформированные подразделения мобрезерва. Мы как раз находились в створах с этими подразделениями, которые примыкали друг к другу. Вот каждому подразделению было придано отделение или больше ПТУРов.
За штурмом, конечно, следил. Поначалу хотел попасть туда и закрыть какой-то внутренний гештальт. Ведь десять лет прошло. Главное – мать оттуда выехала до начала активных боевых действий. Она уже здесь находилась и поэтому мне было спокойнее.
Понимаешь, чем дольше ты в армии, тем лучше понимаешь, что нет никакого "мне хотелось бы". Есть задача, которую нужно выполнять. Бросить все и поехать туда? В качестве кого и для чего? У меня в тот момент было 52 человека в подчинении. Бросить их непонятно на кого, но поехать в Артемовск, потому что хочется? Ну нет.
- Так и не съездил до сих пор?
- Нет, но смотрел видео. Моего дома больше нет. Если будет возможность, то я бы, конечно, съездил. Прошелся бы там, в школу, наверное, зашел бы свою.
В 2014–2015 было такое, что просыпаешься с мыслью о том, что домой попал. А ты уже всюду засветился и как-то тайно пытаешься пробраться домой. Со временем это рассеялось. Не думаю, что вернусь туда жить. Нет, сомневаюсь. Интересы Российской Федерации всегда нужно будет где-то отстаивать. Думаю, что продолжу служить независимо от того, куда пошлет Родина.
- Юность прошла на войне. Не жалеешь?
- Нет. Когда поехали беженцы, я как-то не мог ответить себе, почему должен куда-то бежать, от кого-то прятаться и называть себя беженцем, если могу пойти на службу и защищать свои интересы.
- Фармацевтика потеряла тебя навсегда?
- Однозначно. Ближайшие десять лет я уходить не собираюсь. Единственный раз, когда появилась мысль… это период Минских соглашений. Тогда это давило со всех сторон и непонятно было, что дальше. А сейчас, когда мы боремся за свои интересы, меня все устраивает.
Читайте также: Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
 
ИнтервьюАртемовскДонецкКрасный Лиман"Оплот"Украина.руСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии
16:15Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов
15:53The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения
15:37Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
15:24В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии
15:23Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область
15:07"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink
14:37"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине
14:36Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам
14:33Курчатов – человек и город
14:17Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию
14:07Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину
13:58Окно в Америку. Сто лет назад Мексика и Советский Союз признали друг друга
13:57ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
13:27О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла
13:11Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область
13:00Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа
12:38"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку
12:32Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
12:02В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
Лента новостейМолния