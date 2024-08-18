https://ukraina.ru/20240818/1056930646.html
Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов
Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов - 18.08.2024 Украина.ру
Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал экономическую ситуацию на Украине и в России, а также... Украина.ру, 18.08.2024
2024-08-18T14:32
2024-08-18T14:32
2024-08-18T14:32
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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал экономическую ситуацию на Украине и в России, а также спрогнозировал развитие событий на рынке труда и в сфере недвижимости в российских регионах при высокой ключевой ставке: 00:33 - Причины давления в сторону переговоров. Кому это выгодно? 11:36 - Как СВО в целом и ВПК в частности влияют на экономику России? 20:53 - Что ждет среднестатистического гражданина РФ при действующей денежно-кредитной политике? ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал экономическую ситуацию на Украине и в России, а также спрогнозировал развитие событий на рынке труда и в сфере недвижимости в российских регионах при высокой ключевой ставке:
00:33 - Причины давления в сторону переговоров. Кому это выгодно?
11:36 - Как СВО в целом и ВПК в частности влияют на экономику России?
20:53 - Что ждет среднестатистического гражданина РФ при действующей денежно-кредитной политике?
ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov