https://ukraina.ru/20240818/1056930646.html

Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов

Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов - 18.08.2024 Украина.ру

Почему Украина не потерпела крах? О нарастающем разложении в экономике и ближайших прогнозах – Колташов

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал экономическую ситуацию на Украине и в России, а также... Украина.ру, 18.08.2024

2024-08-18T14:32

2024-08-18T14:32

2024-08-18T14:32

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал экономическую ситуацию на Украине и в России, а также спрогнозировал развитие событий на рынке труда и в сфере недвижимости в российских регионах при высокой ключевой ставке: 00:33 - Причины давления в сторону переговоров. Кому это выгодно? 11:36 - Как СВО в целом и ВПК в частности влияют на экономику России? 20:53 - Что ждет среднестатистического гражданина РФ при действующей денежно-кредитной политике? ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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