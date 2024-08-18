Ален Делон скончался в возрасте 88 лет - 18.08.2024 Украина.ру
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Ален Делон скончался в возрасте 88 лет
Ален Делон скончался в возрасте 88 лет - 18.08.2024 Украина.ру
Ален Делон скончался в возрасте 88 лет
Известный французский актёр Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP
2024-08-18T09:40
2024-08-18T09:40
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"Он мирно скончался в своём доме в Души, в окружении трёх своих детей и своей семьи", — сказано в заявлении детей Алена Делона.Всемирно известный французский актёр родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со близ Парижа. после Второй мировой войны служил в ВДВ, воевал в Индокитае. Продолжению службы в армии Делон предпочёл актёрское ремесло. Большая слава к нему пришла в 60-е годы прошлого века.Признание кинозрителей и критиков получили многие его роли. Например, в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). У актёра было много поклонников и с СССР.Делон был высоко оценён профессиональными жюри престижных кинофестивалей – "Сезар" (1985), "Золотой медведь" (1995), "Почётная Золотая пальмовая ветвь" (2019). Среди его наград также высшие ордена Франции за деятельность в сфере искусств.
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новости, париж, франция, вдв, культура, искусство, кинематограф, театр
Новости, Париж, Франция, ВДВ, культура, искусство, кинематограф, театр

Ален Делон скончался в возрасте 88 лет

09:40 18.08.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк72-й Каннский кинофестиваль. День шестой
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой
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Известный французский актёр Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP
"Он мирно скончался в своём доме в Души, в окружении трёх своих детей и своей семьи", — сказано в заявлении детей Алена Делона.
Всемирно известный французский актёр родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со близ Парижа. после Второй мировой войны служил в ВДВ, воевал в Индокитае.
Продолжению службы в армии Делон предпочёл актёрское ремесло. Большая слава к нему пришла в 60-е годы прошлого века.
Признание кинозрителей и критиков получили многие его роли. Например, в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). У актёра было много поклонников и с СССР.
Делон был высоко оценён профессиональными жюри престижных кинофестивалей – "Сезар" (1985), "Золотой медведь" (1995), "Почётная Золотая пальмовая ветвь" (2019). Среди его наград также высшие ордена Франции за деятельность в сфере искусств.
 
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