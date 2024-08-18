"Вокруг Булгакова": Афраний
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Возможно это вкусовщина, но в романе "Мастер и Маргарита", где в принципе нет положительных героев, Афраний, начальник тайной стражи при прокураторе Иудеи, выглядит самым симпатичным. При всём хорошем отношении Булгакова к правоохранительным органам, советские милиционеры, гоняющиеся за говорящим котом, всё же поданы несколько карикатурно
Разгадка относительной позитивности образа Афрания проста – у него нет мировоззрения. Вообще. Ничего личного – просто работа, которую он выполняет очень хорошо. Причём очевидно дело не только в успешном разрешении кризиса вокруг Иешуа, а в общем впечатлении Пилата о его работе.
Биографии у Афрания практически нет. Работать он начал ещё за 15 лет до описываемых событий, при предшественнике Пилата Валерии Грате, т.е. является одним из тех чиновников, которые встретили нового прокуратора в Иудее и вводили его в курс дела. И Пилат, человек, в общем-то, чуждый сантиментов, испытывает к нему что-то вроде благодарности.
Тут, кстати, интересный момент – Афраний не является членом команды ни старого, ни нового прокуратора. Он относится к параллельной структуре, независимой от прокураторов. Это, разумеется, анахронизм – в те времена никакой "параллельной" вертикали власти не было, а начальника секретной службы (скорее всего это по должности был начальник охраны) подбирал себе сам прокуратор. Однако Булгакову зачем-то потребовалось, чтобы Афраний был самостоятельной фигурой, ведущей собственную игру.
Также обращает на себя внимание то, что штат секретной службы очень небольшой. Пилат говорит о нескольких помощниках Афрания (по имени назван Толмай), но на практике все сколько-нибудь важные указания Пилата Афраний выполняет лично – он присутствует при казни Иешуа, даёт указания Низе, контролирует убийство Иуды и, судя по контексту, лично забрасывает во двор Каифы кошель со сребрениками. Впрочем, тут тонкость – Толмаю даётся задание выполнять функцию государственную, в то время как Афраний занят реализацией личных хотелок прокуратора. Он не путает государственных баранов с личными.
Впрочем, не путает их и сам Пилат – беседа его с Афранием исполнена намёков и недомолвок, человек со стороны принял бы всё за чистую монету. Но, с другой стороны, видно, что Пилат всё же не в полной мере доверяет Афранию – в случае, если тот откажется выполнять конфиденциальную просьбу, достаточно будет вежливо выслушать прокуратора и буквально выполнить его распоряжение… Но Афраний всё сделал правильно – в соответствии с замыслом хитроумного прокуратора.
17 марта, 08:54"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Теперь о прототипах.
Историческим прототипом считается упомянутый в книге Эрнеста Ренана "Антихрист" Секст Афраний Бурр – наставник императора Нерона и префект преторианцев во время его правления. Он был тюремщиком апостола Павла (вполне гуманным), а позже, как считается, был отравлен по приказу Нерона. Впрочем, Афраний – родовое имя (т.е. – фамилия). Не самое славное, но в римской истории Афрании отметились.
Вероятно, был у него и какой-то реальный прототип. Во всяком случае, когда читаешь описание внешности и манеры поведения Афрания создаётся устойчивое впечатление, что Булгаков описывал кого-то из своих знакомых. Причём знакомых, скорее всего, близких. Хотя на допросе в ОГПУ к следователю можно было и присмотреться – мало ли…
"Человек был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мясистым носом. Волосы его были какого-то неопределённого цвета. Сейчас, высыхая, они светлели. Национальность пришельца было бы трудно установить...", – мне кажется, что это портрет Алексея Толстого, но на этой версии я не настаиваю.
Если говорить о параллелях внутри романа, то Афраний при Пилате исполняет ту же роль, что Коровьев при Воланде. Разумеется, Афраний не дурачится как Коровьев, но… Коровьев ведь тоже не всегда дурачится и даже голос меняет, когда ему надо. Иуду кстати, убивают двое и в окружении Воланда убийствами заведуют двое – Абадонна и Азазелло. Коровьев только "предсказывает" грядущую смерть. Между тем, музыкальный инструмент фагот был изобретён итальянским монахом Афранио…
25 декабря 2022, 11:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Коровьев – роль в романе
Есть, также, интересная версия, согласно которой Афраний это, собственно, Воланд. Лидия Яновская обращает внимание на сходство одеяний Афрания и Воланда (военный плащ и меч), а главное – на перстень, который сначала Пилат дарит Афранию, а потом оказывается на пальце у Воланда. Ну и упоминание самого Воланда о том, что он лично присутствовал при всех описанных в ершалаимской части романа событиях.
Спорить не будем, отметим только, что Афраний, хотя и знает все про всех, всё же присутствовал не всюду. Например, его не было во время беседы Пилата с Каифой, хотя он, конечно, мог прятаться где-то неподалёку: писатель специально упоминает, что в саду было тихо, а Пилат, явно вызывая Каифу на откровенность, говорит, что дворец надёжно оцеплен и потому их с первосвященником никто не может услышать.
Отметим, что схожего мнения придерживаются, например, Борис Гаспаров и Александр Зеркалов. Впрочем, эта точка зрения, хотя и уважаемая, но всё же большинством булгаковедов не разделяется. Более естественно предположить, что Воланд присутствовал при всех этих сценах в виде бесплотного духа.
Ну и наконец – небольшая загадка, но которую у автора статьи нет ответа.
После казни Афраний беседует с Пилатом и рассказывает о том, как она происходила. Звучит фраза:
"– Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость".
Фраза о трусости является одной из ключевых в романе, она повторяется несколько раз.
Между тем, легко перелистнуть несколько страниц назад, посмотреть главу 16 и… не обнаружить там ничего. Последние слова Иешуа, которые слышал Афраний: "Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?"; "Дай попить ему"; "Игемон". Всё.
17 сентября 2023, 05:45"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": прокуратор и царьСудьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно
Правда значительный кусок описания отсутствует – детально расписано, что делал и о чём думал Левий Матвей, но слова Иешуа, которые могли быть при этом сказаны при распятии, мы знаем только от Афрания. Впрочем, они сказаны не просто так – начальник тайной стражи указывает, что осуждённый вёл себя странно и пытался заглядывать в глаза окружающим, а фраза прозвучала вне какого-либо контекста.
Всё же остаётся некоторая вероятность того, что слова эти в действительности не были сказаны, а Афраний своего начальника обманул. Зачем – неясно. Но вспомним, что у Афрания могли быть свои интересы и способы их достижения, да и фактор незримо присутствовавшего Воланда сбрасывать со счетов не стоит.