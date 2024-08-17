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Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС

Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС - 17.08.2024 Украина.ру

Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС

Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Об этом 17 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сославшись на информацию, поступившую в ведомство

2024-08-17T17:53

2024-08-17T17:53

2024-08-17T17:53

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Дипломат призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно осудить провокационные акции, которые готовит киевский режим и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, поскольку это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе."Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - отметила Захарова в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Напомним, что 16 августа ряд СМИ со ссылкой на источники с украинской стороны опубликовал информацию о провокации с использованием "грязной бомбы", которую Киев готовит на российских атомных электростанциях. Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.

https://ukraina.ru/20240817/1056921926.html

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новости, россия, мид рф, мария захарова, аэс, провокация, киев, украина