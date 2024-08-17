Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС - 17.08.2024 Украина.ру
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Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС
Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС - 17.08.2024 Украина.ру
Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС
Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Об этом 17 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сославшись на информацию, поступившую в ведомство
2024-08-17T17:53
2024-08-17T17:53
новости
россия
мид рф
мария захарова
аэс
провокация
киев
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Дипломат призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно осудить провокационные акции, которые готовит киевский режим и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, поскольку это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе."Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - отметила Захарова в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Напомним, что 16 августа ряд СМИ со ссылкой на источники с украинской стороны опубликовал информацию о провокации с использованием "грязной бомбы", которую Киев готовит на российских атомных электростанциях. Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.
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новости, россия, мид рф, мария захарова, аэс, провокация, киев, украина
Новости, Россия, МИД РФ, Мария Захарова, АЭС, провокация, Киев, Украина

Захарова предупредила международное сообщество о последствиях возможного нападения Киева на Курску АЭС

17:53 17.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Об этом 17 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сославшись на информацию, поступившую в ведомство
Дипломат призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно осудить провокационные акции, которые готовит киевский режим и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, поскольку это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
"Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - отметила Захарова в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Напомним, что 16 августа ряд СМИ со ссылкой на источники с украинской стороны опубликовал информацию о провокации с использованием "грязной бомбы", которую Киев готовит на российских атомных электростанциях. Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
10:48
Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации КиеваВласти Украины готовят ядерную провокацию на с использованием грязной бомбы. Об этом 16 августа сообщил военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале, ссылаясь на источники со стороны Украины
 
НовостиРоссияМИД РФМария ЗахароваАЭСпровокацияКиевУкраина
 
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