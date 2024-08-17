https://ukraina.ru/20240817/1056924830.html
Власти Украины отменят прожиточный минимум
Власти Украины отменят прожиточный минимум - 17.08.2024 Украина.ру
Власти Украины отменят прожиточный минимум
Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович 17 августа, передает портал "Страна.ua”.
2024-08-17T17:23
2024-08-17T17:23
2024-08-17T17:23
новости
украина
прожиточный минимум
отмена
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Вместо прожиточного минимума, размер которого в настоящее время слишком мал, на Украине появится иной механизм, уточнила она."Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.По ее словам, вместо прожиточного минимума появится специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.Как сообщало издание Украина.ру, в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).
https://ukraina.ru/20240814/1056849200.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, прожиточный минимум, отмена
Власти Украины отменят прожиточный минимум
Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович 17 августа, передает портал "Страна.ua”.
Вместо прожиточного минимума, размер которого в настоящее время слишком мал, на Украине появится иной механизм, уточнила она.
"Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.
По ее словам, вместо прожиточного минимума появится специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.
Как сообщало издание Украина.ру, в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).