Власти Украины отменят прожиточный минимум - 17.08.2024 Украина.ру
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Власти Украины отменят прожиточный минимум
Власти Украины отменят прожиточный минимум - 17.08.2024 Украина.ру
Власти Украины отменят прожиточный минимум
Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович 17 августа, передает портал "Страна.ua”.
2024-08-17T17:23
2024-08-17T17:23
новости
украина
прожиточный минимум
отмена
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Вместо прожиточного минимума, размер которого в настоящее время слишком мал, на Украине появится иной механизм, уточнила она."Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.По ее словам, вместо прожиточного минимума появится специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.Как сообщало издание Украина.ру, в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).
https://ukraina.ru/20240814/1056849200.html
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новости, украина, прожиточный минимум, отмена
Новости, Украина, прожиточный минимум, отмена

Власти Украины отменят прожиточный минимум

17:23 17.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкАкция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович 17 августа, передает портал "Страна.ua”.
Вместо прожиточного минимума, размер которого в настоящее время слишком мал, на Украине появится иной механизм, уточнила она.
"Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.
По ее словам, вместо прожиточного минимума появится специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.
Как сообщало издание Украина.ру, в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).
Экономика Украины и война коллаж
14 августа, 07:28
Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса Главная тема середины августа — ситуация с транзитом газа по украинской ГТС от газоизмерительной станции "Суджа", которую захватили ВСУ
 
НовостиУкраинапрожиточный минимумотмена
 
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