https://ukraina.ru/20240817/1056924830.html

Власти Украины отменят прожиточный минимум

Власти Украины отменят прожиточный минимум - 17.08.2024 Украина.ру

Власти Украины отменят прожиточный минимум

Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович 17 августа, передает портал "Страна.ua”.

2024-08-17T17:23

2024-08-17T17:23

2024-08-17T17:23

новости

украина

прожиточный минимум

отмена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101438/79/1014387962_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_7e74f15261f90c7546502632bd4bad5f.jpg

Вместо прожиточного минимума, размер которого в настоящее время слишком мал, на Украине появится иной механизм, уточнила она."Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - сказала Жолнович.По ее словам, вместо прожиточного минимума появится специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Ее смогут получить те, кто потерял работу или люди с крайне низкими доходами.Как сообщало издание Украина.ру, в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).

https://ukraina.ru/20240814/1056849200.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, прожиточный минимум, отмена