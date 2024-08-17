Германия умыла руки. В правительстве заявили, что немецкое оружие в Курской области давно уже украинское
Ответственность за присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области правительство Германии переложило на режим Владимира Зеленского
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью радиостанции SRF17 августа заявил, что он не сомневается, что оружие немецкого производства было использовано таким образом, который отвечает интересам Украины. Только оружие, которое Берлин передал Киеву уже принадлежит не Германии, а Украине, сказал министр.
"За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву", - полагает Линднер.
Ранее газета Bild сообщила, что ВСУ в Курской области как минимум используют боевые машины пехоты Marder, также был замечен саперный танк Wisent.
Глава оборонного комитета бундестага Маркус Фабер заявил, что наступление ВСУ на Курскую область заставило российский Генштаб отвести свои войска с фронта в Донбассе. Таким образом Киев создал основу для переговоров с Москвой, предположил он.
16:32Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение ГерманииЛидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" призвала создать парламентскую комиссию по расследованию взрывов на "Северных потоках" с тем, чтобы выяснить, что и когда власти Германии знали о планах атак на газопровод. Об этом Вагенкнехт заявила 17 августа медиагруппе Funke.