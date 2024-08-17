Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии - 17.08.2024 Украина.ру
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Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии
Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии - 17.08.2024 Украина.ру
Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" призвала создать парламентскую комиссию по расследованию взрывов на "Северных потоках" с тем, чтобы выяснить, что и когда власти Германии знали о планах атак на газопровод. Об этом Вагенкнехт заявила 17 августа медиагруппе Funke.
2024-08-17T16:32
2024-08-17T16:32
новости
германия
северный поток
северный поток-2
взрыв
бундестаг
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"Если выяснится, что немецкие власти знали о планах нападения заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", - заявила политик.По ее словам, подрыв газопроводов "Северный поток" был "террористической атакой" на энергоснабжение Германии. Однако правительство страны до сих пор не сделало ничего, чтобы прояснить ситуацию, сказала Вагенкнехт.Инициативу Вагенкнехт поддержал сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Купалла. На своей странице в соцсетях он написал, что с созданию комиссии по расследованию нападения на "Северный поток" он призывает с февраля 2023 года."Теперь Сара Вагенкнехт присоединяется к требованию фракции АдГ в бундестаге", - написал Крупалла.Ранее газета Wall Street Journal написала, что расследование о подрывах на "Северных потоках", которое проводит Германия, сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание утверждает, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к терактам на газопроводах, так как она не обладала необходимыми техническими и финансовыми ресурсами в тот момент, когда произошли взрывы.
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новости, германия, северный поток, северный поток-2, взрыв, бундестаг
Новости, Германия, Северный поток, Северный поток-2, взрыв, Бундестаг

Вагенкнехт назвала взрывы на "Северных потоках" террористической атакой на энергоснабжение Германии

16:32 17.08.2024
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : politikus.ru
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Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" призвала создать парламентскую комиссию по расследованию взрывов на "Северных потоках" с тем, чтобы выяснить, что и когда власти Германии знали о планах атак на газопровод. Об этом Вагенкнехт заявила 17 августа медиагруппе Funke.
"Если выяснится, что немецкие власти знали о планах нападения заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", - заявила политик.
По ее словам, подрыв газопроводов "Северный поток" был "террористической атакой" на энергоснабжение Германии. Однако правительство страны до сих пор не сделало ничего, чтобы прояснить ситуацию, сказала Вагенкнехт.
Инициативу Вагенкнехт поддержал сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Купалла. На своей странице в соцсетях он написал, что с созданию комиссии по расследованию нападения на "Северный поток" он призывает с февраля 2023 года.
"Теперь Сара Вагенкнехт присоединяется к требованию фракции АдГ в бундестаге", - написал Крупалла.
Ранее газета Wall Street Journal написала, что расследование о подрывах на "Северных потоках", которое проводит Германия, сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание утверждает, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к терактам на газопроводах, так как она не обладала необходимыми техническими и финансовыми ресурсами в тот момент, когда произошли взрывы.
Залужный. Буданов. Северный поток. Скриншот из мультфильма
15 августа, 17:13
"Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"В Германии объявили в розыск украинского тренера по дайвингу Владимира З., которого подозревают в подрыве "Северного потока". Учитывая, что З – это буква, сразу же возникли вопросы, не тот ли это Владимир З. и когда он успел стать дайвером. Но тут The Wall Street Journal занялся антикризом и вопросов стало гораздо больше
 
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