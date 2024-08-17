https://ukraina.ru/20240817/1056924380.html

На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу

На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу - 17.08.2024 Украина.ру

На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу

Гражданина Словакии, причастного к нелегальной переправке жителей Украины через границу, задержали украинские пограничники недалеко от пограничного пункта Чоп. Об этом 17 августа сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

2024-08-17T15:44

2024-08-17T15:44

2024-08-17T15:44

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Мужчина при себе не имел никаких документов и уверял, что пошел в лес за грибами. При проверке было установлено, что это 29-летний гражданин Словакии, которого в конце 2022 года украинские пограничники уже задерживали за незаконную переправку двух человек с Украины в Словакию.В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.В отношений гражданина Словакии составлен протокол о незаконном пересечении границы, нарушении пограничного режима и "злостном неповиновении" сотруднику Госпогранслужбы.Напомним, что в начале августа министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о том, что группировки, специализирующиеся на перевозке нелегальных мигрантов с Украины усиливают свою деятельность на украинско-словацкой границе. При этом он отметил, что украинские мужчины, которые обращаются за предоставлением временного убежища в Словакии и получают его, не подлежат депортации на родину.

https://ukraina.ru/20240806/1056705265.html

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новости, словакия, украина, госпогранслужба, пограничники, задержание