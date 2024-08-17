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На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу
На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу - 17.08.2024 Украина.ру
На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу
Гражданина Словакии, причастного к нелегальной переправке жителей Украины через границу, задержали украинские пограничники недалеко от пограничного пункта Чоп. Об этом 17 августа сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
2024-08-17T15:44
2024-08-17T15:44
2024-08-17T15:44
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пограничники
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Мужчина при себе не имел никаких документов и уверял, что пошел в лес за грибами. При проверке было установлено, что это 29-летний гражданин Словакии, которого в конце 2022 года украинские пограничники уже задерживали за незаконную переправку двух человек с Украины в Словакию.В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.В отношений гражданина Словакии составлен протокол о незаконном пересечении границы, нарушении пограничного режима и "злостном неповиновении" сотруднику Госпогранслужбы.Напомним, что в начале августа министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о том, что группировки, специализирующиеся на перевозке нелегальных мигрантов с Украины усиливают свою деятельность на украинско-словацкой границе. При этом он отметил, что украинские мужчины, которые обращаются за предоставлением временного убежища в Словакии и получают его, не подлежат депортации на родину.
https://ukraina.ru/20240806/1056705265.html
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новости, словакия, украина, госпогранслужба, пограничники, задержание
Новости, Словакия, Украина, Госпогранслужба, пограничники, задержание
На Украине задержан гражданин Словакии, помогающий украинским уклонистам перебираться через границу
Гражданина Словакии, причастного к нелегальной переправке жителей Украины через границу, задержали украинские пограничники недалеко от пограничного пункта Чоп. Об этом 17 августа сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Мужчина при себе не имел никаких документов и уверял, что пошел в лес за грибами. При проверке было установлено, что это 29-летний гражданин Словакии, которого в конце 2022 года украинские пограничники уже задерживали за незаконную переправку двух человек с Украины в Словакию.
В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
В отношений гражданина Словакии составлен протокол о незаконном пересечении границы, нарушении пограничного режима и "злостном неповиновении" сотруднику Госпогранслужбы.
Напомним, что в начале августа министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о том, что группировки, специализирующиеся на перевозке нелегальных мигрантов с Украины усиливают свою деятельность на украинско-словацкой границе. При этом он отметил, что украинские мужчины, которые обращаются за предоставлением временного убежища в Словакии и получают его, не подлежат депортации на родину.