Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева - 17.08.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева - 17.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
Если киевский режим начнет реализацию планов удара по Курской АЭС, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры. Об этом заявило Министерство обороны РФ 17 августа
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
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"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - говорится в заявлении ведомства.В сообщении также подчеркивается, что в Министерстве обороны с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке удара по Курской АЭС со стороны киевского режима.Напомним, что 16 августа Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило о планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы потом обвинить Россию в провокации.
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Новости, Россия, Минобороны РФ, Минобороны, Курская область, АЭС

Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева

14:26 17.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Если киевский режим начнет реализацию планов удара по Курской АЭС, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры. Об этом заявило Министерство обороны РФ 17 августа
"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - говорится в заявлении ведомства.
В сообщении также подчеркивается, что в Министерстве обороны с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке удара по Курской АЭС со стороны киевского режима.
Напомним, что 16 августа Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило о планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы потом обвинить Россию в провокации.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
13:17
NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область Украина больше года планировала проведение операции по атаке Курской области. Об этом высокопоставленный советник правительства Украины 17 августа заявил NBC News
 
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