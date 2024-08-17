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Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева

Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева - 17.08.2024 Украина.ру

Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева

Если киевский режим начнет реализацию планов удара по Курской АЭС, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры. Об этом заявило Министерство обороны РФ 17 августа

2024-08-17T14:26

2024-08-17T14:26

2024-08-17T14:26

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"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - говорится в заявлении ведомства.В сообщении также подчеркивается, что в Министерстве обороны с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке удара по Курской АЭС со стороны киевского режима.Напомним, что 16 августа Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило о планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы потом обвинить Россию в провокации.

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