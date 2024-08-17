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Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева - 17.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
Если киевский режим начнет реализацию планов удара по Курской АЭС, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры. Об этом заявило Министерство обороны РФ 17 августа
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
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"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - говорится в заявлении ведомства.В сообщении также подчеркивается, что в Министерстве обороны с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке удара по Курской АЭС со стороны киевского режима.Напомним, что 16 августа Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило о планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы потом обвинить Россию в провокации.
https://ukraina.ru/20240817/1056923460.html
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новости, россия, минобороны рф, минобороны, курская область, аэс
Новости, Россия, Минобороны РФ, Минобороны, Курская область, АЭС
Минобороны РФ предупредило об ответе на ядерные провокации Киева
Если киевский режим начнет реализацию планов удара по Курской АЭС, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры. Об этом заявило Министерство обороны РФ 17 августа
"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - говорится в заявлении ведомства.
В сообщении также подчеркивается, что в Министерстве обороны с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке удара по Курской АЭС со стороны киевского режима.
Напомним, что 16 августа Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило о планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы потом обвинить Россию в провокации.