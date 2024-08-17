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WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе - 17.08.2024 Украина.ру
WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом 17 августа заявила газета The Washington Post (WP)
2024-08-17T13:45
2024-08-17T13:45
2024-08-17T13:45
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курская область
переговоры
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Издание утверждает, что Россия и Украина в текущем месяце собирались направить свои делегации в Доху для переговоров по соглашению о прекращении ударов по энергетическим объектам.В этих переговорах в качестве посредников выступили бы катарцы, которые встречались бы отдельно с российской и с украинской делегациями, пишет WP.Однако переговоры были сорваны вторжением Украины в Курскую область, отметило издание."Россия не отменила переговоры, они попросили дать им время", — процитировала газета одного из своих собеседников.В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с своим китайским коллегой заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление напоминанием о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, переговоры, нападение
Новости, Россия, Украина, Курская область, переговоры, нападение
WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом 17 августа заявила газета The Washington Post (WP)
Издание утверждает, что Россия и Украина в текущем месяце собирались направить свои делегации в Доху для переговоров по соглашению о прекращении ударов по энергетическим объектам.
В этих переговорах в качестве посредников выступили бы катарцы, которые встречались бы отдельно с российской и с украинской делегациями, пишет WP.
Однако переговоры были сорваны вторжением Украины в Курскую область, отметило издание.
"Россия не отменила переговоры, они попросили дать им время", — процитировала газета одного из своих собеседников.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с своим китайским коллегой заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление напоминанием о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимиру Зеленскому нельзя доверять.