https://ukraina.ru/20240817/1056923460.html

NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область

NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область - 17.08.2024 Украина.ру

NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область

Украина больше года планировала проведение операции по атаке Курской области. Об этом высокопоставленный советник правительства Украины 17 августа заявил NBC News

2024-08-17T13:17

2024-08-17T13:17

2024-08-17T13:17

новости

украина

курская область

михаил подоляк

вооруженные силы украины

запад

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По его словам, одной из главных целей этой операции было отвлечение внимания и усилий российской армии от других участков фронта, на которых ВСУ терпят поражение.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что атаку на Курскую область Киев обсуждал с западными союзниками за закрытыми дверями.

https://ukraina.ru/20240816/1056911184.html

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курская область

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, курская область, михаил подоляк, вооруженные силы украины, запад