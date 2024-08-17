NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Украина больше года планировала проведение операции по атаке Курской области. Об этом высокопоставленный советник правительства Украины 17 августа заявил NBC News
По его словам, одной из главных целей этой операции было отвлечение внимания и усилий российской армии от других участков фронта, на которых ВСУ терпят поражение.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что атаку на Курскую область Киев обсуждал с западными союзниками за закрытыми дверями.
Вчера, 14:43Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского Планируя потенциальные переговоры с Россией, в Киеве намереваются диктовать Москве свои условия, а чтобы Кремль пошел на них была задумана атака на Курскую область. Так наступление украинской армии на российский регион объяснил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк