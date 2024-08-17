https://ukraina.ru/20240817/1056922742.html

Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую

Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую - 17.08.2024 Украина.ру

Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую

Министерство финансов Украины хочет обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси и аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и услуг передавать в налоговую инспекцию данные о доходах своих пользователей. Об этом 16 августа сообщил украинский портал "Страна" со ссылкой на информацию правительственного портала

2024-08-17T12:26

2024-08-17T12:26

2024-08-17T12:26

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Онлайн-платформы хотят обязать "осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые они получают от осуществления определенных видов деятельности".Налоговая служба Украины таким образом планирует собирать данные о доходах тех граждан, которые, например, сдают в аренду жилье, что-то продают по объявлениям или предоставляют услуги такси через онлайн-сервисы.Министерство финансов считает, что эта мера обеспечит "прозрачную и справедливую налоговую среду" на Украине.Ранее Минфин Украины рассматривал возможность ввести импортный налог на добавленную стоимость на все международные посылки, стоимость которых превышает 45 евро.

https://ukraina.ru/20240730/1056563176.html

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новости, украина, минфин, налоги, такси