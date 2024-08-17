Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую - 17.08.2024 Украина.ру
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Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую
Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую - 17.08.2024 Украина.ру
Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую
Министерство финансов Украины хочет обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси и аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и услуг передавать в налоговую инспекцию данные о доходах своих пользователей. Об этом 16 августа сообщил украинский портал "Страна" со ссылкой на информацию правительственного портала
2024-08-17T12:26
2024-08-17T12:26
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украина
минфин
налоги
такси
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Онлайн-платформы хотят обязать "осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые они получают от осуществления определенных видов деятельности".Налоговая служба Украины таким образом планирует собирать данные о доходах тех граждан, которые, например, сдают в аренду жилье, что-то продают по объявлениям или предоставляют услуги такси через онлайн-сервисы.Министерство финансов считает, что эта мера обеспечит "прозрачную и справедливую налоговую среду" на Украине.Ранее Минфин Украины рассматривал возможность ввести импортный налог на добавленную стоимость на все международные посылки, стоимость которых превышает 45 евро.
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новости, украина, минфин, налоги, такси
Новости, Украина, Минфин, налоги, такси

Минфин Украины обяжет онлайн-сервисы передавать данные о доходах клиентов в налоговую

12:26 17.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Украины
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство финансов Украины хочет обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси и аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и услуг передавать в налоговую инспекцию данные о доходах своих пользователей. Об этом 16 августа сообщил украинский портал "Страна" со ссылкой на информацию правительственного портала
Онлайн-платформы хотят обязать "осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые они получают от осуществления определенных видов деятельности".
Налоговая служба Украины таким образом планирует собирать данные о доходах тех граждан, которые, например, сдают в аренду жилье, что-то продают по объявлениям или предоставляют услуги такси через онлайн-сервисы.
Министерство финансов считает, что эта мера обеспечит "прозрачную и справедливую налоговую среду" на Украине.
Ранее Минфин Украины рассматривал возможность ввести импортный налог на добавленную стоимость на все международные посылки, стоимость которых превышает 45 евро.
Новая почта - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
30 июля, 12:35
Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать населениеУкраинцев могут обязать платить импортный налог на добавленную стоимость (НДС) со всех международных посылок, стоимость которых превышает 45 евро. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает rbc.ua
 
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