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Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС

Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС - 17.08.2024 Украина.ру

Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС

Украина не планирует захвата АЭС в городе Курчатов в Курской области, но не исключает диверсии на линиях электропередач и подстанциях вокруг АЭС. Об этом 17 августа в интервью украинским телеканалам заявил первый заместитель главы комитета по ТЭК Алексей Кучеренко

2024-08-17T12:02

2024-08-17T12:02

2024-08-17T12:02

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"Мы не ядерные террористы. Кардинально забыли и все. Пусть она себе работает", - прокомментировал Кучеренко сообщения о готовящемся нападении ВСУ на российские АЭС в Курской и Запорожской области.При этом он не исключил, что может "что-то случиться" с линиями электропередач и подстанциями вокруг АЭС."Бывает. Пусть они на себе ощутят", - сказал депутат украинского парламента.Напомним, что 16 августа ряд СМИ опубликовал информацию о том, что режим в Киеве готовит провокации на российских ядерных объектах с использованием "грязной бомбы". Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.Утром 17 августа пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинский дрон атаковал дорогу, по которой ходят сотрудники АЭС.

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новости, украина, курская область, вооруженные силы украины, провокация