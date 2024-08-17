https://ukraina.ru/20240817/1056922625.html
Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС
Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС - 17.08.2024 Украина.ру
Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС
Украина не планирует захвата АЭС в городе Курчатов в Курской области, но не исключает диверсии на линиях электропередач и подстанциях вокруг АЭС. Об этом 17 августа в интервью украинским телеканалам заявил первый заместитель главы комитета по ТЭК Алексей Кучеренко
2024-08-17T12:02
2024-08-17T12:02
2024-08-17T12:02
новости
украина
курская область
вооруженные силы украины
провокация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63897e6959a078316d0e17f5a44a2f.jpg
"Мы не ядерные террористы. Кардинально забыли и все. Пусть она себе работает", - прокомментировал Кучеренко сообщения о готовящемся нападении ВСУ на российские АЭС в Курской и Запорожской области.При этом он не исключил, что может "что-то случиться" с линиями электропередач и подстанциями вокруг АЭС."Бывает. Пусть они на себе ощутят", - сказал депутат украинского парламента.Напомним, что 16 августа ряд СМИ опубликовал информацию о том, что режим в Киеве готовит провокации на российских ядерных объектах с использованием "грязной бомбы". Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.Утром 17 августа пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинский дрон атаковал дорогу, по которой ходят сотрудники АЭС.
украина
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9805a0321624b5f628aa01e0972f2c36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, курская область, вооруженные силы украины, провокация
Новости, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, провокация
Украинский депутат не исключил нападения на инфраструктуру Курской АЭС
Украина не планирует захвата АЭС в городе Курчатов в Курской области, но не исключает диверсии на линиях электропередач и подстанциях вокруг АЭС. Об этом 17 августа в интервью украинским телеканалам заявил первый заместитель главы комитета по ТЭК Алексей Кучеренко
"Мы не ядерные террористы. Кардинально забыли и все. Пусть она себе работает", - прокомментировал Кучеренко сообщения о готовящемся нападении ВСУ на российские АЭС в Курской и Запорожской области.
При этом он не исключил, что может "что-то случиться" с линиями электропередач и подстанциями вокруг АЭС.
"Бывает. Пусть они на себе ощутят", - сказал депутат украинского парламента.
Напомним, что 16 августа ряд СМИ опубликовал информацию о том, что режим в Киеве готовит провокации на российских ядерных объектах с использованием "грязной бомбы". Предполагается, что под ударом могут оказаться Курская и Запорожская АЭС.
Утром 17 августа пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинский дрон атаковал дорогу, по которой ходят сотрудники АЭС.