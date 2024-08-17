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Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации Киева

Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации Киева - 17.08.2024 Украина.ру

Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации Киева

Власти Украины готовят ядерную провокацию на с использованием грязной бомбы. Об этом 16 августа сообщил военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале, ссылаясь на источники со стороны Украины

2024-08-17T10:48

2024-08-17T10:48

2024-08-17T11:03

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По его информации, "очень велика вероятность удара" по Курской или Запорожской АЭС.ВСУ планируют нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС, возможно во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск, рассказал военкор."Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие "Восточный Горно-обогатительный комбинат"", - отметил Хайруллин.Военкор призвал отнестись к этой информации крайне серьезно. Он напомнил, что ряд известных политологов, в том числе обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, уже предупреждали, что украинский режим находится в состоянии агонии, он уже совершил все провокации и осталась только ядерная эскалация.О планах киевского режима ударить по Курской и Запорожской атомным электростанциям, чтобы обвинить Россию в провокации заявило Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.Соответствующая информация была получена на допросе военнопленных ВСУ, уточнило ведомство в сообщении, опубликованном в телеграм-канале."На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины", - говорится в публикации.На утро 17 августа МИД Украины заявил, что сведения о том, что киевский режим собирается использовать "грязные бомбы" при атаках на российские АЭС не соответствует действительности."Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия", - заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.По мнению российского политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, старания Киева и Запада в целом направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на какие-то резкие, масштабные ответные действия. Этому служило и само вторжение в Курскую область и может послужить попытка использовать "грязную бомбу", рассказал политолог в интервью Украина.ру."В этом случае Россия будет вынуждена применить какие-то ответные сверхмеры, которые будут подаваться Западом как необходимость еще больше заключить Россию в изоляцию и еще больше демонизировать наше руководство и народ и включить какие-то новые инструменты по давлению на нашу страну", - отметил Безпалько.Эксперт напомнил, что британцы и американцы сейчас демонстративно говорят о том, что они рассматривают возможность или пока еще не дали разрешения на использование некоторых типов ракет для ударов вглубь территории России."Фактически это угроза. Подобные заявления говорят о том, что они могут дать это разрешение и фактически санкционировать удары в глубь России, спровоцировав у нас как минимум разрушения, а как максимум панику и недовольство нашими властями. В этом случае можно рассматривать эвентуальное использование "грязной бомбы" как акцию, направленную на вызов со стороны России каких-то ответных, очень масштабных сверхмер", - подытожил Богдан Безпалько.

https://ukraina.ru/20240817/1056921644.html

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новости, россия, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, богдан безпалько, аэс, провокация, грязная бомба