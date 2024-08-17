https://ukraina.ru/20240817/1056921396.html

В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором

В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором - 17.08.2024 Украина.ру

В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором

Бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 августа в своем телеграм-канале

2024-08-17T09:01

2024-08-17T09:01

2024-08-17T09:01

новости

курская область

тигр

губернатор

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"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал Кожемяко.Губернатор добавил, что дополнительное формирование возглавит первый командир "Тигров", - вице-губернатор Сергей Ефремов.Как сообщало издание Украина.ру, подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По сообщениям Минобороны на 16 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.

https://ukraina.ru/20240816/1056917991.html

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новости, курская область, тигр, губернатор