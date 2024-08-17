В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором - 17.08.2024 Украина.ру
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В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором - 17.08.2024 Украина.ру
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
Бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 августа в своем телеграм-канале
2024-08-17T09:01
2024-08-17T09:01
новости
курская область
тигр
губернатор
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"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал Кожемяко.Губернатор добавил, что дополнительное формирование возглавит первый командир "Тигров", - вице-губернатор Сергей Ефремов.Как сообщало издание Украина.ру, подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По сообщениям Минобороны на 16 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
https://ukraina.ru/20240816/1056917991.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, тигр, губернатор
Новости, Курская область, тигр, губернатор

В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором

09:01 17.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоенно-спортивный праздник в честь Дня ВДВ
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 августа в своем телеграм-канале
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал Кожемяко.
Губернатор добавил, что дополнительное формирование возглавит первый командир "Тигров", - вице-губернатор Сергей Ефремов.
Как сообщало издание Украина.ру, подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По сообщениям Минобороны на 16 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Вчера, 18:05
ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink Системы спутниковой связи Starlink оказались бесполезными для ВСУ при вторжении в Курскую область. На особенности коммуникации интервентов обратил внимание 16 августа ТГ-канал Readovka
 
НовостиКурская областьтигргубернатор
 
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Заголовок открываемого материала
09:01В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
08:17Создатель Украины Ярема Вишневецкий
07:19"Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричества
06:20"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
18:45Музыкальная война. Как корейцы воюют попсой на границе
18:31Трагедии в Донецке и под Курском, атака на Крымский мост, отсечение по Сейму. Итоги 16 августа на Украине
18:18Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область
18:05ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink
18:00Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом
17:52Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
17:36Минюст России расширил реестр иноагентов Telegram-каналами
17:24Трагедия в Заолешенке: кое-что об украинском восприятии
17:19Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма и исчезновения жителя Курской области
17:10Страна-выживальщик: что мы знаем о главном противнике Израиля
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