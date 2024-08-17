https://ukraina.ru/20240817/1056921396.html
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором - 17.08.2024 Украина.ру
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
Бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 августа в своем телеграм-канале
2024-08-17T09:01
2024-08-17T09:01
2024-08-17T09:01
новости
курская область
тигр
губернатор
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"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область... Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой", - написал Кожемяко.Губернатор добавил, что дополнительное формирование возглавит первый командир "Тигров", - вице-губернатор Сергей Ефремов.Как сообщало издание Украина.ру, подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По сообщениям Минобороны на 16 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
https://ukraina.ru/20240816/1056917991.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, тигр, губернатор
В Курскую область отправятся приморские бойцы отряда "Тигр" вместе в вице-губернатором
Бойцы отряда "Тигр" отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 августа в своем телеграм-канале