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Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель

Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель - 16.08.2024 Украина.ру

Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 16.08.2024

2024-08-16T16:08

2024-08-16T16:08

2024-08-16T16:08

видео

россия

курская область

донбасс

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всу

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты боевых действий в Курской области, продвижение армии России в Донбассе и внезапное возобновление интереса к расследованию теракта на "Северных потоках". 00:33 — Ситуация в Курской области: военно-политический аспект; 09:19 — об информационном аспекте операции ВСУ; 14:11 — о продвижении ВС РФ; 20:33 — о расследовании теракта на "Северных потоках".

россия

курская область

донбасс

белоруссия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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