Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель - 16.08.2024 Украина.ру
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Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель
Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель - 16.08.2024 Украина.ру
Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 16.08.2024
2024-08-16T16:08
2024-08-16T16:08
видео
россия
курская область
донбасс
владимир ераносян
вооруженные силы украины
нато
белоруссия
кто
всу
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты боевых действий в Курской области, продвижение армии России в Донбассе и внезапное возобновление интереса к расследованию теракта на "Северных потоках". 00:33 — Ситуация в Курской области: военно-политический аспект; 09:19 — об информационном аспекте операции ВСУ; 14:11 — о продвижении ВС РФ; 20:33 — о расследовании теракта на "Северных потоках".
россия
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видео, россия, курская область, донбасс, владимир ераносян, вооруженные силы украины, нато, белоруссия, кто, всу, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, пропаганда, минобороны рф, ципсо, северный поток, терроризм, диверсанты, видео
Видео, Россия, Курская область, Донбасс, Владимир Ераносян, Вооруженные силы Украины, НАТО, Белоруссия, КТО, ВСУ, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, пропаганда, Минобороны РФ, ЦИПсО, Северный поток, терроризм, диверсанты

Три задачи ВС России: Ераносян назвал причины провала ВСУ в Курской области и новую цель

16:08 16.08.2024
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты боевых действий в Курской области, продвижение армии России в Донбассе и внезапное возобновление интереса к расследованию теракта на "Северных потоках".
00:33 — Ситуация в Курской области: военно-политический аспект;
09:19 — об информационном аспекте операции ВСУ;
14:11 — о продвижении ВС РФ;
20:33 — о расследовании теракта на "Северных потоках".
 
ВидеоРоссияКурская областьДонбассВладимир ЕраносянВооруженные силы УкраиныНАТОБелоруссияКТОВСУинформационная войнаинформационная безопасностьдезинформацияпропагандаМинобороны РФЦИПсОСеверный потоктерроризмдиверсанты
 
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