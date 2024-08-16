https://ukraina.ru/20240816/1056914061.html

Трагедия в Заолешенке: кое-что об украинском восприятии

Трагедия в Заолешенке: кое-что об украинском восприятии - 16.08.2024 Украина.ру

Трагедия в Заолешенке: кое-что об украинском восприятии

Как известно, на Украине фашизма быть не может, потому что там президент еврей. И в военных преступлениях украинцы участвовать не могут, потому что все поголовно жертвы геноцида. Комментируя операцию ВСУ в Курской области бандиты из РДК* заявляли, что ничего подобного Буче тут быть не может – на фоне десятков расстрелянных машин мирных жителей…

2024-08-16T17:24

2024-08-16T17:24

2024-08-16T17:24

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Впрочем, инцидент в селе Заолешенка около Суджи, на первый взгляд, вообще находится за гранью добра и зла.11 августа там было снято видео, на котором фигурируют двое украинских солдат, как минимум один из которых одет в нацистскую каску. Его удалось опознать – это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области, ранее бывший строителем.Он встречают пожилого мужчину (Александр Гусаров, 74 года), который искал российских солдат, но заблудился. Они издеваются над ним, кричат с немецким акцентом "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!".После этого инцидента найти старика не удалось (но с ним и до этого связи не было – последний раз родные с ним говорили 6 августа). В комментариях к видео Данилюк написал "не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки". Позже появилась информация, что он был найден неподалёку убитым.Вообще в этой истории вполне надёжным является только факт появления в сети ролика и место съёмки. Всё остальное пока что под вопросом – неясно, до какой степени правильно удалось определить двух участников инцидента (третий вообще остался безымянным), действительно ли Гусаров был убит (тем более что определённой мотивации для преступления не просматривается). Вообще сам по себе ролик выглядит постановочным – вряд ли столь интересная сценка могла бы нормально получиться с первого раза. Впрочем, случайности бывают всякие.Поведение Данилюка как раз вполне себе объяснимо.Исторический опыт галичан сильно отличается от опыта жителей других регионов Украины.С одной стороны, на Галичине немецкая оккупация вообще была сравнительно легкой – порядки в дистрикте "Галичина" были намного более "либеральными", чем в Генерал-губернаторстве (оккупированная территория Польши) или в Рейхскоммисариате "Украина" (оккупированная территория УССР). В начале XX века оккупации и вовсе не было – во всяком случае, ни австрийцы, ни немцы не воспринимались как оккупанты, ведь Галичина входила в состав Австро-Венгрии. Соответственно к галичанам обычно не обращались "русская свинья". В памяти не отложилось.С другой стороны, нацистская форма сама по себе не ассоциируется с чем-то плохим – ведь эту форму носили солдаты дивизии СС "Галичина"*, а они на Украине возведены в ранг героев.Так что он ничего особенного в таком поведении не видит.Кстати говоря, украинские СМИ и каналы этот ролик как правило не транслируют (уверяя, что не имеют подтверждений подлинности истории – как будто их это интересует). В чатах обсуждения встречаются, но никакого особого надрыва в этом обсуждении нет. Самое любопытное суждение – "русские хотели денацификацию, получили нацификацию, сами виноваты".Есть ещё вопрос касающийся армейской дисциплины, однако и тут ситуация неоднозначная.Мне удалось узнать мнение действующего офицера ВСУ, который сказал следующее:- Ношение неуставной каски в боевых условиях нарушением не считается – солдаты пользуются той формой и амуницией, которую смогли получить (т.е. не только получить на складе, но также купить самостоятельно или достать через волонтёров). В российской армии в общем-то то же самое – женские прокладки в форменную одежду не входят, а ими пользуются – используют как влагопоглощающие стельки в обуви.- Нацистская символика на Украине формально запрещена, но в данном случае скорее речь идёт о символике дивизии СС "Галичина", которая разрешена. В любом случае к солдату на фронте никто доколупываться из-за такой ерунды не будет.- "Шутки" солдат он счёл грубыми, но не более того – с его точки зрения ничего чрезвычайного и недопустимого в ролике не происходит.- Если после съёмки с пенсионером действительно что-то произошло, то солдаты будут привлечены к ответственности.Тут следует отметить, что вероятность этого хотя и незначительная, но всё же не нулевая – 20 декабря 2019 года главный военный прокурор Украины Виктор Чумак сообщил, что за пять лет суд приговорил к тюремному заключению 359 участников АТО. На фоне десятков, если не сотен тысяч совершенных карателями военных преступлений это, конечно, капля в море, но украинская сторона всегда может сказать, что с самоуправством военных она худо-бедно борется, в то время как в России никого за Бучу к ответственности не привлекли (хотя последнее-то легко объяснимо – практически все ужасы в Буче творились украинскими военными и добровольцами).В общем, ролик, который вызвал живейшую реакцию в российском сегменте социальных сетей, на Украине прошёл если не незамеченным, то особого возмущения не вызвал. Главным образом из-за того, что многие моменты воспринимаются в наших странах уже по-разному.* - террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240730/1056553573.html

https://ukraina.ru/20240427/1054766313.html

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мнения, украина, россия, вооруженные силы украины, курская область