Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море - 16.08.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240816/1056884305.html
Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море
Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море - 16.08.2024 Украина.ру
Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море
16 августа 1914 года на формально купленных у Германии турецких крейсерах "Явуз Султан Селим" и "Мидилли" были подняты османские флаги. Это событие стало предвестником переноса на Чёрное море боевых действий уже шедшей Первой Мировой войны
2024-08-16T08:00
2024-08-16T08:00
история
история
россия
черное море
севастополь
черноморский флот
чф
германия
османская империя
российская империя
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Турецкие приобретения существенно меняли баланс между военно-морскими силами России и Османской империи в Черноморье. Первый из вышеназванных крейсеров почти вдвое превосходил в скорости наиболее боеспособную 1-ю бригаду линейных кораблей Черноморского флота (ЧФ) России. А по мощи своей артиллерии он был сопоставим с российскими черноморскими линкорами "Евстафий", "Иоанн Златоуст" и "Пантелеймон" вместе взятыми. Второй же из прибывших линейных крейсеров имел более слабое вооружение, но столь же отменную быстроходность.Данные корабли являлись новыми творениями германского судостроения и до передачи османам носили названия, соответственно, "Гёбен" и "Бреслау". В тоже время французские морские офицеры аттестовали их российских визави на Чёрном море как "разношёрстную эскадру старых кораблей". Англичане и вовсе характеризовали доцусимские броненосцы России как "пятиминутные" корабли, не способные составить серьёзную конкуренцию современным линейным крейсерам, к коим относились "Гёбен" и "Бреслау". Доктор исторических наук Денис Козлов отмечает, что на тот момент ЧФ не располагал не только линкорами (дредноутами в тогдашней терминологии), но и современными крейсерами, а также большими подводными лодками.Передача линейных крейсеров Турции носила очень условный характер, поскольку на них сохранялись немецкие команды. На посту командующего оттоманским флотом ими руководил прибывший на борту "Гебена" немецкий контр-адмирал Вильгельм Сушон. Последний имел двойное подчинение султану и германскому императору.Чтобы "вдохнуть жизнь" в турецкий флот Сушон назначил на все османские линкоры, крейсера и соединения миноносцев германских командиров, а их команды пополнил немецким личным составом. Чтобы не афишировать переход султанского флота под контроль подданных кайзера немцам даже было приказано явиться на новые места службы в фесках."Купля-продажа" кораблей проводилась по той причине, что военный флот уже воюющей на тот момент Германии не мог находиться в водах нейтральной страны. Ключевой задачей Сушона было как раз склонить турок к официальному вступлению в войну с Антантой на стороне Берлина. Он не скрывал, что намерен добиться этого путём провокации против России.Как только стало известно о прибытии в Мраморное море германских крейсеров, командующий ЧФ России адмирал Андрей Эбергард пожелал выступить из Севастополя с лучшими кораблями и эскадренными миноносцами и идти к Константинополю. Там он, согласно морского международного права, планировал потребовать выхода "Гёбена" и "Бреслау" из проливов, а в случае отказа рассчитывал уничтожить их на якоре.Эбергард полагал, что таким образом даже ценой потери нескольких старых линкоров можно было завоевать господство на Чёрном море.Однако данный план не получил поддержки у высшего государственного руководства. Телеграммой Морского Генерального штаба со ссылкой на императора всем судам ЧФ "запрещалось показываться западнее меридиана Одессы" и предписывалось, что ни один корабль "не должен появляться в виду турецких берегов". Таким образом Россия пыталась избежать действий, которые могли бы спровоцировать Турцию на вступление в войну.Каких-либо директив в отношении турецкого флота в Севастополь не последовало даже после того как "Явуз" и "Мидилли" стали выходить в Чёрное море. Министр иностранных дел России Сергей Сазонов телеграфировал 29 августа: "Сам по себе выход "Гёбена" в Чёрное море не означает разрыва, и меры против него допустимы только в случае полной уверенности в успехе".Лишь в начале третьей декады сентября вместе с информацией о скором вступлении Турции в войну ЧФ получил разрешение на активные действия.22 октября в день получения Турцией первой части германского займа Сушон наконец получил от османского военного министерства санкцию на начало военных действий против России. Его распоряжения подчинённым предусматривали внезапный удар по основным базам ЧФ и "уничтожение русских морских сил". В атаке должны были участвовать почти все боеспособные силы османского флота."Сделайте всё возможное для будущего Турции" – высокопарно говорилось в обращении немецко-турецкого флотоводца к подчинённым 27 октября во время начала похода к русским берегам. Сама же кампания объяснялась минированием русскими Босфора и необходимостью наказания за это вероломство.Эскадра ЧФ тем временем находилась в море "на маневрировании". В её составе было 6 линкоров (фактически – устаревших эскадренных броненосцев), 3 крейсера, 16 миноносцев, канонерская лодка и минный заградитель "Прут". Вечером 27 октября, когда стало известно о приближении вражеских сил из ставки Верховного главнокомандующего поступил приказ встречи с турецким флотом не искать и вступать в бой только в случае крайней необходимости. Эскадра ЧФ вернулась в Севастополь.В 04.15 29 октября в Севастополе была принята открытая радиограмма из Одессы: "Турецкий миноносец взорвал [канонерскую лодку] Донец, ходит по одесскому порту и взрывает суда". Вскоре Эбергард дал по флоту радио "Война началась".А в 6 часов флагман турецкого флота был замечен у главной базы ЧФ. "Явуз" начал обстрел Севастопольской крепости, получая в ответ залпы береговых батарей. "Адский шум сотрясает воздух. На суше бушует смертоносный огонь, русские бешено отстреливаются..." – рассказывал о тех событиях член экипажа главного османского корабля.Канонада длилась четверть часа пока "Явуз" не вышел из зоны обстрела. Вскоре в поле его видимости попал минный заградитель "Прут", находившийся в море в 15-ти милях от Херсонесского маяка.Минный заградитель "Прут" уже после возвращения эскадры в Севастополь был отправлен в Ялту для транспортировки батальона Мариупольского полка, следующего на фронт. Из Севастополя полк должен был продолжить путь по железной дороге.Защитить "Прут" попыталась группа эскадренных миноносцев под командованием капитана I ранга, князя Владимира Трубецкого. Три его миноносца являлись дозорной группой минной бригады, возвращавшейся из Евпатории с Севастополь. Стремясь отвести угрозу от беззащитного заградителя миноносцы пошли в самоубийственную атаку на дредноут.Однако "Явуз" смог поразить флагмана – миноносец "Лейтенант Пущин" ещё до того, как сам попал в зону поражения. 5 членов экипажа из команды миноносца были убиты, двое пропали без вести и 12 ранены. На судне возникла течь и вспыхнул пожар, грозил взорваться артиллерийский погреб. Команда прикладывала огромные усилия за живучесть корабля и почти чудом спасла его. В этих условиях Трубецкой был вынужден отступить.Турецкий флагман не стал преследовать миноносцы, поскольку минный заградитель был более важной целью. "Явуз" пересёк курс "Прута" и поднял сигнал с предложением о сдаче. Тем временем командир заградителя, капитан 2-го ранга Георгий Быков отдал приказ о затоплении своего корабля. Для того, чтобы этот процесс был максимально быстрым была приготовлена взрывчатка.Мест в шлюпках всем не хватило, поэтому многие моряки вынуждены были прыгать за борт и держаться за брошенные в воду койки. Сам же капитан решил корабль не покидать.Сблизившись с заградителем дредноут начал его обстрел. На борту был убит остававшийся с капитаном старший минный офицер, лейтенант Александр Рогуский. Инженер-механик, прапорщик Смолов, рискуя жизнью, заложил подрывной патрон в машинном отделении. Корабельный священник иеромонах Анатолий (Смирнов)с крестом в руке благословлял на палубе матросов, которые не решались прыгать в воду. Сам же святой отец разделил судьбу корабля."Прут" был объят пожаром, на нём падали мачты. Один из турецких миноносцев открыл огонь по скоплению шлюпок у тонущего корабля. Тогда Быков попытался отогнать неприятельское судно выстрелами 47-милиметровой пушки. Раненый осколками в спину и голову, одним из последних взрывов капитан был выброшен за борт. Оказавшись вблизи переполненной шлюпки, он отказался занять в ней место, приказав спасать плававших рядом матросов.В 8.40 "Прут" стал вертикально носом вверх и пошёл ко дну.В общей сложности погибли 30 членов команды "Прута". 145 человек смогли укрыться на русском берегу, а 76, в том числе и Быков были пленены.Кроме того, утром 29 октября турецкий флот атаковал Феодосию и Новороссийск. Неприятелю удалось потопить 8 коммерческих судов. Угольная баржа и один пароход стали турецкими трофеями.Таким образом на Чёрном море Россия понесла ощутимые потери. В них также следует включить большой запас мин на "Пруте", составлявший без малого половину количества мин, поднимаемого всем флотом.Тем не менее, основная цель "хулиганского" рейда (как выражался морской министр, адмирал Иван Григорович) достигнута не была. Турецко-германский флот не смог захватить господства в черноморском бассейне. Уже 6 ноября русские бомбардировали турецкий угольный порт Зунгулдак, уничтожив 4 грузовых судна. 26 ноября "Явуз" получил серьёзные повреждения на минах, выставленных ЧФ в предпроливной зоне Босфора. Та же участь постигла многих других участников нападения 29 октября 1914 года.Вскоре свои результаты дала активная модернизация ЧФ России. В 1915-17 годах в строй вошли три новых русских линкора построенных в Николаеве: "Екатерина Великая", "Император Александр III" и "Императрица Мария". На флот поступали новые эсминцы и подводные лодки. Всё это позволило ЧФ блокировать Босфор и анатолийское побережье Турции. Между тем до конца военных вражеские корабли больше не угрожали Севастополю.Именно с самоотверженных действий команд "Прута" и "Лейтенанта Пущина" начался пересмотр немцами пренебрежительного отношения к ЧФ России. Ещё 1914-м гросс-адмирал фон Тирпиц наставляя Сушона говорил о "незначительности" сил ЧФ, плохой подготовке русских моряков. Однако в официальном германском издании по итогам событий войны на Чёрном море уже говорилось:"Боевая подготовка русского флота была хороша, лучше, чем в Балтийском флоте. Черноморский флот стрелял на больших дистанциях, много плавал, появлялся всегда соединённо, что совершенно лишало "Гебена" возможности использовать с успехом своё превосходство в скорости и артиллерийском вооружении".
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Игорь Иваненко
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история, россия, черное море, севастополь, черноморский флот, чф, германия, османская империя, российская империя, первая мировая война
История, История, Россия, Черное море, Севастополь, Черноморский флот, ЧФ, Германия, Османская империя, Российская империя, Первая мировая война

Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море

08:00 16.08.2024
 
© commons.wikimedia.orgЛинейный крейсер "Гёбен"
Линейный крейсер Гёбен - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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16 августа 1914 года на формально купленных у Германии турецких крейсерах "Явуз Султан Селим" и "Мидилли" были подняты османские флаги. Это событие стало предвестником переноса на Чёрное море боевых действий уже шедшей Первой Мировой войны
Турецкие приобретения существенно меняли баланс между военно-морскими силами России и Османской империи в Черноморье. Первый из вышеназванных крейсеров почти вдвое превосходил в скорости наиболее боеспособную 1-ю бригаду линейных кораблей Черноморского флота (ЧФ) России. А по мощи своей артиллерии он был сопоставим с российскими черноморскими линкорами "Евстафий", "Иоанн Златоуст" и "Пантелеймон" вместе взятыми. Второй же из прибывших линейных крейсеров имел более слабое вооружение, но столь же отменную быстроходность.
Данные корабли являлись новыми творениями германского судостроения и до передачи османам носили названия, соответственно, "Гёбен" и "Бреслау". В тоже время французские морские офицеры аттестовали их российских визави на Чёрном море как "разношёрстную эскадру старых кораблей". Англичане и вовсе характеризовали доцусимские броненосцы России как "пятиминутные" корабли, не способные составить серьёзную конкуренцию современным линейным крейсерам, к коим относились "Гёбен" и "Бреслау". Доктор исторических наук Денис Козлов отмечает, что на тот момент ЧФ не располагал не только линкорами (дредноутами в тогдашней терминологии), но и современными крейсерами, а также большими подводными лодками.
Передача линейных крейсеров Турции носила очень условный характер, поскольку на них сохранялись немецкие команды. На посту командующего оттоманским флотом ими руководил прибывший на борту "Гебена" немецкий контр-адмирал Вильгельм Сушон. Последний имел двойное подчинение султану и германскому императору.
Чтобы "вдохнуть жизнь" в турецкий флот Сушон назначил на все османские линкоры, крейсера и соединения миноносцев германских командиров, а их команды пополнил немецким личным составом. Чтобы не афишировать переход султанского флота под контроль подданных кайзера немцам даже было приказано явиться на новые места службы в фесках.
"Купля-продажа" кораблей проводилась по той причине, что военный флот уже воюющей на тот момент Германии не мог находиться в водах нейтральной страны. Ключевой задачей Сушона было как раз склонить турок к официальному вступлению в войну с Антантой на стороне Берлина. Он не скрывал, что намерен добиться этого путём провокации против России.
28 июля, 08:01История
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Как только стало известно о прибытии в Мраморное море германских крейсеров, командующий ЧФ России адмирал Андрей Эбергард пожелал выступить из Севастополя с лучшими кораблями и эскадренными миноносцами и идти к Константинополю. Там он, согласно морского международного права, планировал потребовать выхода "Гёбена" и "Бреслау" из проливов, а в случае отказа рассчитывал уничтожить их на якоре.
Эбергард полагал, что таким образом даже ценой потери нескольких старых линкоров можно было завоевать господство на Чёрном море.
Однако данный план не получил поддержки у высшего государственного руководства. Телеграммой Морского Генерального штаба со ссылкой на императора всем судам ЧФ "запрещалось показываться западнее меридиана Одессы" и предписывалось, что ни один корабль "не должен появляться в виду турецких берегов". Таким образом Россия пыталась избежать действий, которые могли бы спровоцировать Турцию на вступление в войну.
Каких-либо директив в отношении турецкого флота в Севастополь не последовало даже после того как "Явуз" и "Мидилли" стали выходить в Чёрное море. Министр иностранных дел России Сергей Сазонов телеграфировал 29 августа: "Сам по себе выход "Гёбена" в Чёрное море не означает разрыва, и меры против него допустимы только в случае полной уверенности в успехе".
Лишь в начале третьей декады сентября вместе с информацией о скором вступлении Турции в войну ЧФ получил разрешение на активные действия.
22 октября в день получения Турцией первой части германского займа Сушон наконец получил от османского военного министерства санкцию на начало военных действий против России. Его распоряжения подчинённым предусматривали внезапный удар по основным базам ЧФ и "уничтожение русских морских сил". В атаке должны были участвовать почти все боеспособные силы османского флота.
Греческий пост в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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"Сделайте всё возможное для будущего Турции" – высокопарно говорилось в обращении немецко-турецкого флотоводца к подчинённым 27 октября во время начала похода к русским берегам. Сама же кампания объяснялась минированием русскими Босфора и необходимостью наказания за это вероломство.
Эскадра ЧФ тем временем находилась в море "на маневрировании". В её составе было 6 линкоров (фактически – устаревших эскадренных броненосцев), 3 крейсера, 16 миноносцев, канонерская лодка и минный заградитель "Прут". Вечером 27 октября, когда стало известно о приближении вражеских сил из ставки Верховного главнокомандующего поступил приказ встречи с турецким флотом не искать и вступать в бой только в случае крайней необходимости. Эскадра ЧФ вернулась в Севастополь.
В 04.15 29 октября в Севастополе была принята открытая радиограмма из Одессы: "Турецкий миноносец взорвал [канонерскую лодку] Донец, ходит по одесскому порту и взрывает суда". Вскоре Эбергард дал по флоту радио "Война началась".
А в 6 часов флагман турецкого флота был замечен у главной базы ЧФ. "Явуз" начал обстрел Севастопольской крепости, получая в ответ залпы береговых батарей. "Адский шум сотрясает воздух. На суше бушует смертоносный огонь, русские бешено отстреливаются..." – рассказывал о тех событиях член экипажа главного османского корабля.
Канонада длилась четверть часа пока "Явуз" не вышел из зоны обстрела. Вскоре в поле его видимости попал минный заградитель "Прут", находившийся в море в 15-ти милях от Херсонесского маяка.
Минный заградитель "Прут" уже после возвращения эскадры в Севастополь был отправлен в Ялту для транспортировки батальона Мариупольского полка, следующего на фронт. Из Севастополя полк должен был продолжить путь по железной дороге.
8 января, 16:10История
Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне...Эта история умиляла весь монархически-аристократический мир Европы в конце XIX и начале XX веков. Три мальчика поражали всех, кто их видел, своей внешней схожестью. Но жили-то они в разных странах.
Защитить "Прут" попыталась группа эскадренных миноносцев под командованием капитана I ранга, князя Владимира Трубецкого. Три его миноносца являлись дозорной группой минной бригады, возвращавшейся из Евпатории с Севастополь. Стремясь отвести угрозу от беззащитного заградителя миноносцы пошли в самоубийственную атаку на дредноут.
Однако "Явуз" смог поразить флагмана – миноносец "Лейтенант Пущин" ещё до того, как сам попал в зону поражения. 5 членов экипажа из команды миноносца были убиты, двое пропали без вести и 12 ранены. На судне возникла течь и вспыхнул пожар, грозил взорваться артиллерийский погреб. Команда прикладывала огромные усилия за живучесть корабля и почти чудом спасла его. В этих условиях Трубецкой был вынужден отступить.
Турецкий флагман не стал преследовать миноносцы, поскольку минный заградитель был более важной целью. "Явуз" пересёк курс "Прута" и поднял сигнал с предложением о сдаче. Тем временем командир заградителя, капитан 2-го ранга Георгий Быков отдал приказ о затоплении своего корабля. Для того, чтобы этот процесс был максимально быстрым была приготовлена взрывчатка.
Мест в шлюпках всем не хватило, поэтому многие моряки вынуждены были прыгать за борт и держаться за брошенные в воду койки. Сам же капитан решил корабль не покидать.
Линейный крейсер Гёбен - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября 2023, 18:00История
Бой у мыса Сарыч: забытая победа Русского флотаРазумеется, судьба и Первой, и Второй мировой войн в Европе решалась отнюдь не в генеральных морских сражениях. Куда большее значение имели бои на коммуникациях. Тем не менее, в ходе Первой мировой стороны ещё пытались выйти на линейный бой, чтобы устроить противнику Цусиму. Цусим не случилось, но частного успеха русским морякам достичь удалось
Сблизившись с заградителем дредноут начал его обстрел. На борту был убит остававшийся с капитаном старший минный офицер, лейтенант Александр Рогуский. Инженер-механик, прапорщик Смолов, рискуя жизнью, заложил подрывной патрон в машинном отделении. Корабельный священник иеромонах Анатолий (Смирнов)с крестом в руке благословлял на палубе матросов, которые не решались прыгать в воду. Сам же святой отец разделил судьбу корабля.
"Прут" был объят пожаром, на нём падали мачты. Один из турецких миноносцев открыл огонь по скоплению шлюпок у тонущего корабля. Тогда Быков попытался отогнать неприятельское судно выстрелами 47-милиметровой пушки. Раненый осколками в спину и голову, одним из последних взрывов капитан был выброшен за борт. Оказавшись вблизи переполненной шлюпки, он отказался занять в ней место, приказав спасать плававших рядом матросов.
В 8.40 "Прут" стал вертикально носом вверх и пошёл ко дну.
В общей сложности погибли 30 членов команды "Прута". 145 человек смогли укрыться на русском берегу, а 76, в том числе и Быков были пленены.
Кроме того, утром 29 октября турецкий флот атаковал Феодосию и Новороссийск. Неприятелю удалось потопить 8 коммерческих судов. Угольная баржа и один пароход стали турецкими трофеями.
Таким образом на Чёрном море Россия понесла ощутимые потери. В них также следует включить большой запас мин на "Пруте", составлявший без малого половину количества мин, поднимаемого всем флотом.
Тем не менее, основная цель "хулиганского" рейда (как выражался морской министр, адмирал Иван Григорович) достигнута не была. Турецко-германский флот не смог захватить господства в черноморском бассейне. Уже 6 ноября русские бомбардировали турецкий угольный порт Зунгулдак, уничтожив 4 грузовых судна. 26 ноября "Явуз" получил серьёзные повреждения на минах, выставленных ЧФ в предпроливной зоне Босфора. Та же участь постигла многих других участников нападения 29 октября 1914 года.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак. 1916 г. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября 2023, 17:56История
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Вскоре свои результаты дала активная модернизация ЧФ России. В 1915-17 годах в строй вошли три новых русских линкора построенных в Николаеве: "Екатерина Великая", "Император Александр III" и "Императрица Мария". На флот поступали новые эсминцы и подводные лодки. Всё это позволило ЧФ блокировать Босфор и анатолийское побережье Турции. Между тем до конца военных вражеские корабли больше не угрожали Севастополю.
Именно с самоотверженных действий команд "Прута" и "Лейтенанта Пущина" начался пересмотр немцами пренебрежительного отношения к ЧФ России. Ещё 1914-м гросс-адмирал фон Тирпиц наставляя Сушона говорил о "незначительности" сил ЧФ, плохой подготовке русских моряков. Однако в официальном германском издании по итогам событий войны на Чёрном море уже говорилось:
"Боевая подготовка русского флота была хороша, лучше, чем в Балтийском флоте. Черноморский флот стрелял на больших дистанциях, много плавал, появлялся всегда соединённо, что совершенно лишало "Гебена" возможности использовать с успехом своё превосходство в скорости и артиллерийском вооружении".
 
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Заголовок открываемого материала
08:14Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
08:00Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море
07:55Эйфория Зеленского и Курская авантюра
07:50Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж
07:35"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область
07:16Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол
07:06Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:15"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
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