"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив - 15.08.2024 Украина.ру
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"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив
"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив - 15.08.2024 Украина.ру
"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, побывал в гостях у добровольческого отряда Барс – 11... Украина.ру, 15.08.2024
2024-08-15T17:14
2024-08-15T17:14
видео
россия
запорожская область
запад
александр чаленко
вооруженные силы украины
всу
сво
доброволец
кубань
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, побывал в гостях у добровольческого отряда Барс – 11 "Кубань". Из диалога с бойцом с позывным "Борзый" журналист узнал историю о боях за посёлок Вербовое, а также о том, какую западную технику использовали ВСУ для наступления и как изменилась инициатива российских войск на фронте.
россия
запорожская область
запад
кубань
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видео, россия, запорожская область, запад, александр чаленко, вооруженные силы украины, всу, сво, доброволец, кубань, армия, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Запад, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, доброволец, Кубань, Армия

"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив

17:14 15.08.2024
 
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, побывал в гостях у добровольческого отряда Барс – 11 "Кубань". Из диалога с бойцом с позывным "Борзый" журналист узнал историю о боях за посёлок Вербовое, а также о том, какую западную технику использовали ВСУ для наступления и как изменилась инициатива российских войск на фронте.
 
ВидеоРоссияЗапорожская областьЗападАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныВСУСВОдоброволецКубаньАрмия
 
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