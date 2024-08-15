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"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив

"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив - 15.08.2024 Украина.ру

"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, побывал в гостях у добровольческого отряда Барс – 11... Украина.ру, 15.08.2024

2024-08-15T17:14

2024-08-15T17:14

2024-08-15T17:14

видео

россия

запорожская область

запад

александр чаленко

вооруженные силы украины

всу

сво

доброволец

кубань

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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, побывал в гостях у добровольческого отряда Барс – 11 "Кубань". Из диалога с бойцом с позывным "Борзый" журналист узнал историю о боях за посёлок Вербовое, а также о том, какую западную технику использовали ВСУ для наступления и как изменилась инициатива российских войск на фронте.

россия

запорожская область

запад

кубань

армия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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