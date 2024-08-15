Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов

При Ярославе Мудром укреплённая часть Верхнего города раскинулась между Лядскими воротами на современном Майдане, Золотыми воротами и Жидовскими воротами в районе современной Львовской площади. От Лядских ворот начиналась дорога на Лавру и далее — на юг. Название происходит то ли от находившейся где-то в том районе польской (ляшской) слободы, то ли от старого названия эспланады — расчищенного пространства перед укреплениями, чтобы враг не смог подобраться незамеченным. Учитывая, что Крещатый яр был местом княжеской охоты — эспланада там была нужна. Через Жидовские ворота шла дорога в Европу (позже улицы, составляющие эту дорогу в городской черте, получили название Житомирских).

Свои укрепления были и у Нижнего города — Подола. Об этом напоминают названия улиц Верхний и Нижний вал, бывших берегами реки Глыбочицы, протекающей сейчас в подземном коллекторе. Правда, форма нынешних валов соответствует не оборонительным сооружениям средневекового Киева, а противопаводковых — XVIII века.

При литовской и польской власти крепость находилась на Замковой горе (Хоревице). Там была резиденция киевского каштеляна и воеводы (во времена Богдана Хмельницкого эти должности занимал сенатор Адам Кисель, в честь которого гора называется также Киселёвка).

После воссоединения Украины и России новая крепость была оборудована в Верхнем городе. Слободы стрельцов и конных рейтар (которые остались в киевской топографии в виде названий улиц) то ли примыкали к укреплениям, то ли находились на их территории рядом с Софией и Михайловским монастырём.

В 1672 году гетман Иван Самойлович возвёл вокруг Киево-Печерской Лавры (кстати, название именно через «е», поскольку происходит от пещер, в которых жили монахи-отшельники) прямоугольную деревянно-земляную крепость, а в 1698-1700 годах гетман Иван Мазепа по приказу Петра I построил каменную стену и башни. Стены эти так и называются «мазепинскими».