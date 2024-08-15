Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов - 15.08.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240815/1024628204.html
Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов
Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов - 15.08.2024 Украина.ру
Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов
Мало кто знает, что самой большой в Европе до самого конца XIX века была Ново-Печерская (Киевская) крепость. Её сооружения и сейчас производят впечатление своим размахом, охватывая минимум три киевские «горы» (Печерскую, Зверинецкую и Лысую). Объекты крепости разбросаны по площади более 1000 гектаров…
2024-08-15T08:01
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история, украина, киев, мазепа, киево-печерская лавра, петр i
История, Украина, Киев, Мазепа, Киево-Печерская лавра, Петр I, архитектура, История

Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов

08:01 15.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain
- РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Мало кто знает, что самой большой в Европе до самого конца XIX века была Ново-Печерская (Киевская) крепость. Её сооружения и сейчас производят впечатление своим размахом, охватывая минимум три киевские «горы» (Печерскую, Зверинецкую и Лысую). Объекты крепости разбросаны по площади более 1000 гектаров…

Хотя, если быть до конца честным, именно 15 августа 1706 года заложили не Ново-Печерскую, а старую Печерскую крепость. Да и началось всё не с неё. Но, обо всём по порядку.

Предыстория

В княжеские времена киевской крепостью был детинец на вершине Старокиевской горы. Причём, по одной из гипотез, это был «терем вне града», основной же город находился на Замковой горе. При Владимире Крестителе детинец занимал часть нынешней площадки около Исторического музея (в советские времена его границы были обозначены искусственными валами).

3 апреля 2019, 16:16
Откуда есть пошли бебики и вятровичи на земле украинскойСовершенно очевидно, что такие уникальные кадры квазиисторической псевдонауки, как Бебик и Вятрович, не могли появиться сами по себе. Обычно вину за их возникновение возлагают на диаспорную историографию, но это не вполне верно.
При Ярославе Мудром укреплённая часть Верхнего города раскинулась между Лядскими воротами на современном Майдане, Золотыми воротами и Жидовскими воротами в районе современной Львовской площади. От Лядских ворот начиналась дорога на Лавру и далее — на юг. Название происходит то ли от находившейся где-то в том районе польской (ляшской) слободы, то ли от старого названия эспланады — расчищенного пространства перед укреплениями, чтобы враг не смог подобраться незамеченным. Учитывая, что Крещатый яр был местом княжеской охоты — эспланада там была нужна. Через Жидовские ворота шла дорога в Европу (позже улицы, составляющие эту дорогу в городской черте, получили название Житомирских).

Свои укрепления были и у Нижнего города — Подола. Об этом напоминают названия улиц Верхний и Нижний вал, бывших берегами реки Глыбочицы, протекающей сейчас в подземном коллекторе. Правда, форма нынешних валов соответствует не оборонительным сооружениям средневекового Киева, а противопаводковых — XVIII века.

При литовской и польской власти крепость находилась на Замковой горе (Хоревице). Там была резиденция киевского каштеляна и воеводы (во времена Богдана Хмельницкого эти должности занимал сенатор Адам Кисель, в честь которого гора называется также Киселёвка).

После воссоединения Украины и России новая крепость была оборудована в Верхнем городе. Слободы стрельцов и конных рейтар (которые остались в киевской топографии в виде названий улиц) то ли примыкали к укреплениям, то ли находились на их территории рядом с Софией и Михайловским монастырём.

В 1672 году гетман Иван Самойлович возвёл вокруг Киево-Печерской Лавры (кстати, название именно через «е», поскольку происходит от пещер, в которых жили монахи-отшельники) прямоугольную деревянно-земляную крепость, а в 1698-1700 годах гетман Иван Мазепа по приказу Петра I построил каменную стену и башни. Стены эти так и называются «мазепинскими».

© spletnik.ru
© spletnik.ru

Старая Печерская крепость  

Строго говоря, Лавра в черту Киева того времени вообще не входила. Даже при дочери Петра Елизавете I поездка из Киева в Лавру была отдельным путешествием, и Мариинский путевой дворец был построен примерно на полпути между городом и монастырём.

Однако стратегическое положение лавры было более важным, чем у Старокиевского укрепления. Лавра прикрывала южное направление, откуда на Киев могли напасть татары или турки.

В 1706 году в Киев прибыл Пётр I, чтобы осмотреть укрепления, — уже началась Северная война, основные боевые действия шли на территории Польши, и существовала угроза прорыва шведов на Украину. Собственно, три года спустя так оно и случилось, но Карл XII прошёл мимо Киева — сразу на Полтаву.

21 марта 2019, 17:15
Мазепа и мазепинщина как продукт российской политикиВ этом году исполнилось 280 лет со дня рождения человека, чья фамилия стала для нас синонимом предательства. Между тем, история Ивана Мазепы говорит о совсем других моментах. Даже Пушкин, не отрицая факта предательства, обращал внимание на слепоту царского правительства

Пётр остановился не в Лавре, а на Подоле. Есть там и сейчас дом, носящий название «Дома Петра». Собственно, точных данных о пребывании Петра именно в это доме (он принадлежал детям киевского войта Яна Быковского) нет, но это один из немногих каменных домов, уцелевших после чудовищного пожара 1811 года. Их легко узнать, потому что они стоят под углом к современным улицам — до пожара Подол был типичным средневековым городом с узкими и запутанными улочками, и только в рациональном XIX веке был перепланирован «квадратно-гнездовым» способом.

15 августа 1706 года Пётр по собственному проекту заложил новую крепость. Её валы охватывали Лавру и казармы для размещения гарнизона. Строительство крепости велось вплоть до 1724 года.  

В 1764 году было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». В соответствии с этим положением в крепости был создан арсенал — крупное предприятие по ремонту и производству военной техники и снаряжения со складами. Здания, относящиеся к арсеналу, вошли в состав завода «Арсенал», сейчас в одном из них находится выставочный центр «Мыстецкий арсенал» («Арсенал искусств»). Это здание выделяется на кадрах немецкой аэрофотосъёмки 1918 года, на котором отлично различимы и стреловидные крепостные бастионы.

© profidom.com.ua
© profidom.com.ua

 

Новая Печерская крепость

Очередной толчок развитию крепости дал император Николай I, посетивший Киев в 1833 году и оставшийся недовольным состоянием укреплений. По свидетельству очевидца, крепость «была совершенно запущена и едва выделялась из окружающих ее обывательских домов, ретраншементная линия, построенная еще гр. Минихом, осела, обросла травой, и рвы её осыпались».

Николай постановил основать в городе Кадетский корпус (сейчас — здание Министерства обороны на Воздуховодском проспекте) и отдал распоряжение заложить новую крепость.

Проект крепости подготовил военный инженер, генерал-лейтенант Отто фон Опперман. В соответствии с проектом, старая Печерская крепость стала цитаделью. Вокруг неё в 1831-51 годах были построены Васильковское и Госпитальное укрепления, комплекс укреплений в районе современной Арсенальной площади (частично они находятся на территории завода «Арсенал») и набережный верк — отдельно стоящее укрепление, прикрывающее насосную станцию, обеспечивавшую крепость водой (в комплекс этого сооружения входят также подпорные стены «Зелёного театра»).

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Укрепления представляли собой комплекс башен и полубашен (то и другое — довольно крупные сооружения в два-три этажа, рассчитанные на довольно большие гарнизоны с артиллерией), соединённые между собой стенами примерно двухметровой высоты. А также земляные насыпи, оборудованные артиллерийскими позициями (капонирами) и подземными ходами (потернами). По городской легенде, до революции на телеге можно было проехать под землёй от нынешнего военного госпиталя на бульваре Леси Украинки до Лавры. Потерны действительно позволяли проехать на телеге, но вряд ли на такое расстояние — длина большинства из них не превышает 50 метров.

Владимирский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2019
27 июля 2019, 01:00
День в истории. 27 июля был заложен главный храм КиеваВ этот день в 1862 году в связи с поминовением Св. князя Владимира митрополит Киевский и Галицкий Арсений заложил первый камень в фундамент Владимирского собора – православной святыни и произведения искусства. Впрочем, история строительства этого грандиозного сооружения началась десятилетием раньше, а закончилась двумя десятилетиями позже.

Зверинецкое укрепление сейчас находится на территории Национального ботанического сада и представляет ряд земляных сооружений. Каменные постройки там, кажется, не сохранились.

Позже, в 1860-х годах были построены Стратегическое шоссе и Сапёрная слободка, а южнее них — Лысогорский форт. Последний начали строить в 1872 году под руководством легендарного военного инженера Эдуарда Тотлебена. Это была сложная система земляных укреплений с валами высотой в 10-12 метров.

Постоянный гарнизон Новой Печерской крепости составлял свыше 7 тыс. человек. Амбразуры были рассчитаны на огонь из 1 180 орудий и 3 833 ружей.

На территории Васильковского укрепления находился тюремный замок — гауптвахта, а в Госпитальном, как следует из названия, находился (и находится) госпиталь.

Крепость имела три канатных дороги, так называемые «летающие люльки» для перевозки строительных материалов, боеприпасов и войск из одной части крепости в другую.

Существовала и система затопления местности. Это были две дамбы: одна в районе Гидропарка, другая — под Лысой горой в Выдубичах, где река Лыбедь сливается с Днепром. В их составе были два больших котлована, которые за считанные часы наполнялись водой, чтобы спустить её и смыть вражеские переправочные средства (своеобразное «рукотворное цунами»).

© spletnik.ru
© spletnik.ru

При строительстве крепости было снесено почти 1200 жилых домов и с этим связан один из киевских анекдотов — в «доме Пушкина» на современной улице Грушевского, Александр Сергеевич Пушкин, скорее всего, никогда не был, хотя, несомненно, его видел. Останавливался он в доме героя войны 1812 года генерала Николая Раевского на нынешней улице Институтской, который был снесён во время расчистки эспланады арсенальных укреплений.

Применение

По назначению Киевская крепость никогда не применялась. После 1706 года противник, для которого укрепления представляли угрозу, в районе Киева не появлялся.

С 1886 года крепость перечислена в 3-й класс, а в 1897 году — в крепость-склад.

Собственно, так она и использовалась — под склады и под тюрьмы.

В частности, в политическую тюрьму («Киевский Шлиссельбург») был превращён Косой капонир Госпитального укрепления. Там содержали участников Польского восстания 1863 года, солдат Селенгинского полка и Сапёрного батальона, восстававших в 1905-7 годах, и убийцу Петра Столыпина Дмитрия Богрова. Ряд заключённых были расстреляны тут же — в крепостном рву, а Богрова для этой цели отвезли в Лысогорский форт (использованная для этого карета сохранилась и находится в экспозиции музея).

В начале XX века в комплексе зданий киевской крепости была построена одна из первых в России радиостанций дальней связи.

© spletnik.ru
© spletnik.ru

 

6 июня 1918 года на артиллерийских складах Зверинецкого укрепления произошёл сильнейший взрыв, красочно описанный в «Белой гвардии» Михаила Булгакова. Погибло около 200 человек, был разрушен Троицкий монастырь, но, что удивительно, уцелели пещеры Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря.

- РИА Новости, 1920, 24.09.2018
24 сентября 2018, 15:11
Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войныОсень 1941 года стала, пожалуй, худшим моментом Великой Отечественной войны. Самые тяжелые поражения Красной армии приходятся не на лето, а именно на осень, когда первый шок от нападения, казалось бы, прошел. В устрашающем перечне котлов 1941 года сражение за Киев занимает специфическое место. Это была колоссальная катастрофа РККА.

В 1941 году вплоть до 19 сентября, когда основная часть войск 37-й армии уже покинула Киев, укрепления Лысогорского форта защищало киевское ополчение.

Во время оккупации в подземельях Лысой горы находилась база для ремонта немецких танков.

В настоящее время большая часть сооружений Киевской крепости так или иначе используется. В них находятся магазины, склады, производственные помещения, базы патрульной полиции и национальной гвардии, музеи. В частности, музей-тюрьма функционирует в Косом капонире, а в одной из башен на Печерске — небольшой частный музей туалетов. 

 
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