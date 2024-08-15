Киевская крепость: от Петра I до музея туалетов

Хотя, если быть до конца честным, именно 15 августа 1706 года заложили не Ново-Печерскую, а старую Печерскую крепость. Да и началось всё не с неё. Но, обо всём по порядку.
Предыстория
В княжеские времена киевской крепостью был детинец на вершине Старокиевской горы. Причём, по одной из гипотез, это был «терем вне града», основной же город находился на Замковой горе. При Владимире Крестителе детинец занимал часть нынешней площадки около Исторического музея (в советские времена его границы были обозначены искусственными валами).
Свои укрепления были и у Нижнего города — Подола. Об этом напоминают названия улиц Верхний и Нижний вал, бывших берегами реки Глыбочицы, протекающей сейчас в подземном коллекторе. Правда, форма нынешних валов соответствует не оборонительным сооружениям средневекового Киева, а противопаводковых — XVIII века.
При литовской и польской власти крепость находилась на Замковой горе (Хоревице). Там была резиденция киевского каштеляна и воеводы (во времена Богдана Хмельницкого эти должности занимал сенатор Адам Кисель, в честь которого гора называется также Киселёвка).
После воссоединения Украины и России новая крепость была оборудована в Верхнем городе. Слободы стрельцов и конных рейтар (которые остались в киевской топографии в виде названий улиц) то ли примыкали к укреплениям, то ли находились на их территории рядом с Софией и Михайловским монастырём.
В 1672 году гетман Иван Самойлович возвёл вокруг Киево-Печерской Лавры (кстати, название именно через «е», поскольку происходит от пещер, в которых жили монахи-отшельники) прямоугольную деревянно-земляную крепость, а в 1698-1700 годах гетман Иван Мазепа по приказу Петра I построил каменную стену и башни. Стены эти так и называются «мазепинскими».
Старая Печерская крепость
Строго говоря, Лавра в черту Киева того времени вообще не входила. Даже при дочери Петра Елизавете I поездка из Киева в Лавру была отдельным путешествием, и Мариинский путевой дворец был построен примерно на полпути между городом и монастырём.
Однако стратегическое положение лавры было более важным, чем у Старокиевского укрепления. Лавра прикрывала южное направление, откуда на Киев могли напасть татары или турки.
В 1706 году в Киев прибыл Пётр I, чтобы осмотреть укрепления, — уже началась Северная война, основные боевые действия шли на территории Польши, и существовала угроза прорыва шведов на Украину. Собственно, три года спустя так оно и случилось, но Карл XII прошёл мимо Киева — сразу на Полтаву.
Пётр остановился не в Лавре, а на Подоле. Есть там и сейчас дом, носящий название «Дома Петра». Собственно, точных данных о пребывании Петра именно в это доме (он принадлежал детям киевского войта Яна Быковского) нет, но это один из немногих каменных домов, уцелевших после чудовищного пожара 1811 года. Их легко узнать, потому что они стоят под углом к современным улицам — до пожара Подол был типичным средневековым городом с узкими и запутанными улочками, и только в рациональном XIX веке был перепланирован «квадратно-гнездовым» способом.
15 августа 1706 года Пётр по собственному проекту заложил новую крепость. Её валы охватывали Лавру и казармы для размещения гарнизона. Строительство крепости велось вплоть до 1724 года.
В 1764 году было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». В соответствии с этим положением в крепости был создан арсенал — крупное предприятие по ремонту и производству военной техники и снаряжения со складами. Здания, относящиеся к арсеналу, вошли в состав завода «Арсенал», сейчас в одном из них находится выставочный центр «Мыстецкий арсенал» («Арсенал искусств»). Это здание выделяется на кадрах немецкой аэрофотосъёмки 1918 года, на котором отлично различимы и стреловидные крепостные бастионы.
Новая Печерская крепость
Очередной толчок развитию крепости дал император Николай I, посетивший Киев в 1833 году и оставшийся недовольным состоянием укреплений. По свидетельству очевидца, крепость «была совершенно запущена и едва выделялась из окружающих ее обывательских домов, ретраншементная линия, построенная еще гр. Минихом, осела, обросла травой, и рвы её осыпались».
Николай постановил основать в городе Кадетский корпус (сейчас — здание Министерства обороны на Воздуховодском проспекте) и отдал распоряжение заложить новую крепость.
Проект крепости подготовил военный инженер, генерал-лейтенант Отто фон Опперман. В соответствии с проектом, старая Печерская крепость стала цитаделью. Вокруг неё в 1831-51 годах были построены Васильковское и Госпитальное укрепления, комплекс укреплений в районе современной Арсенальной площади (частично они находятся на территории завода «Арсенал») и набережный верк — отдельно стоящее укрепление, прикрывающее насосную станцию, обеспечивавшую крепость водой (в комплекс этого сооружения входят также подпорные стены «Зелёного театра»).
Укрепления представляли собой комплекс башен и полубашен (то и другое — довольно крупные сооружения в два-три этажа, рассчитанные на довольно большие гарнизоны с артиллерией), соединённые между собой стенами примерно двухметровой высоты. А также земляные насыпи, оборудованные артиллерийскими позициями (капонирами) и подземными ходами (потернами). По городской легенде, до революции на телеге можно было проехать под землёй от нынешнего военного госпиталя на бульваре Леси Украинки до Лавры. Потерны действительно позволяли проехать на телеге, но вряд ли на такое расстояние — длина большинства из них не превышает 50 метров.
Зверинецкое укрепление сейчас находится на территории Национального ботанического сада и представляет ряд земляных сооружений. Каменные постройки там, кажется, не сохранились.
Позже, в 1860-х годах были построены Стратегическое шоссе и Сапёрная слободка, а южнее них — Лысогорский форт. Последний начали строить в 1872 году под руководством легендарного военного инженера Эдуарда Тотлебена. Это была сложная система земляных укреплений с валами высотой в 10-12 метров.
Постоянный гарнизон Новой Печерской крепости составлял свыше 7 тыс. человек. Амбразуры были рассчитаны на огонь из 1 180 орудий и 3 833 ружей.
На территории Васильковского укрепления находился тюремный замок — гауптвахта, а в Госпитальном, как следует из названия, находился (и находится) госпиталь.
Крепость имела три канатных дороги, так называемые «летающие люльки» для перевозки строительных материалов, боеприпасов и войск из одной части крепости в другую.
Существовала и система затопления местности. Это были две дамбы: одна в районе Гидропарка, другая — под Лысой горой в Выдубичах, где река Лыбедь сливается с Днепром. В их составе были два больших котлована, которые за считанные часы наполнялись водой, чтобы спустить её и смыть вражеские переправочные средства (своеобразное «рукотворное цунами»).
При строительстве крепости было снесено почти 1200 жилых домов и с этим связан один из киевских анекдотов — в «доме Пушкина» на современной улице Грушевского, Александр Сергеевич Пушкин, скорее всего, никогда не был, хотя, несомненно, его видел. Останавливался он в доме героя войны 1812 года генерала Николая Раевского на нынешней улице Институтской, который был снесён во время расчистки эспланады арсенальных укреплений.
Применение
По назначению Киевская крепость никогда не применялась. После 1706 года противник, для которого укрепления представляли угрозу, в районе Киева не появлялся.
С 1886 года крепость перечислена в 3-й класс, а в 1897 году — в крепость-склад.
Собственно, так она и использовалась — под склады и под тюрьмы.
В частности, в политическую тюрьму («Киевский Шлиссельбург») был превращён Косой капонир Госпитального укрепления. Там содержали участников Польского восстания 1863 года, солдат Селенгинского полка и Сапёрного батальона, восстававших в 1905-7 годах, и убийцу Петра Столыпина Дмитрия Богрова. Ряд заключённых были расстреляны тут же — в крепостном рву, а Богрова для этой цели отвезли в Лысогорский форт (использованная для этого карета сохранилась и находится в экспозиции музея).
В начале XX века в комплексе зданий киевской крепости была построена одна из первых в России радиостанций дальней связи.
6 июня 1918 года на артиллерийских складах Зверинецкого укрепления произошёл сильнейший взрыв, красочно описанный в «Белой гвардии» Михаила Булгакова. Погибло около 200 человек, был разрушен Троицкий монастырь, но, что удивительно, уцелели пещеры Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря.
В 1941 году вплоть до 19 сентября, когда основная часть войск 37-й армии уже покинула Киев, укрепления Лысогорского форта защищало киевское ополчение.
Во время оккупации в подземельях Лысой горы находилась база для ремонта немецких танков.
В настоящее время большая часть сооружений Киевской крепости так или иначе используется. В них находятся магазины, склады, производственные помещения, базы патрульной полиции и национальной гвардии, музеи. В частности, музей-тюрьма функционирует в Косом капонире, а в одной из башен на Печерске — небольшой частный музей туалетов.