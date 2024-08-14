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В православный праздник ВСУ разрушили храм в Курской области

В православный праздник ВСУ разрушили храм в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру

В православный праздник ВСУ разрушили храм в Курской области

Военнослужащие ВСУ уничтожили Вознесенский храм-часовню, который находится в поселке Краснооктябрьский Курской области. Об этом в праздник Медовый Спас сообщили в пресс-службе Русской православной церкви

2024-08-14T17:27

2024-08-14T17:27

2024-08-14T17:27

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курская область

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Уточняется, что на сегодня из Суджанского района, где продолжаются ожесточенные бои, эвакуировались все 12 священников. Помимо этого, настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме.Курский митрополит также добавил, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево в Сужданском районе отказался выезжать из зоны боевых действий, оставшись на захваченной ВСУ территории."Сейчас с ним нет никакой связи и, к сожалению, мы о нем ничего не знаем. Надеемся, что он жив", — добавил митрополит.В православные праздники на протяжении всех десяти лет конфликта в Донбассе украинская армия с особой жестокостью подвергала массированным обстрелам церкви и общественные места Республики. В одной только Горловке (ДНР) в среду в результате обстрелов ранения получили четыре человека.

https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

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новости, курская область, вооруженные силы украины, сво, пцу