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Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах

Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах - 14.08.2024 Украина.ру

Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах

Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими... Украина.ру, 14.08.2024

2024-08-14T16:14

2024-08-14T16:14

2024-08-14T16:14

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Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими спутниковыми тарелками в освобождённых регионах и в Крыму, объяснила, почему некоторые отказываются от бесплатной замены тарелок и поделилась подробностями непростой борьбы с наследием Украины: 00:48 – Об освобождённых регионах и украинском телевидении; 05:38 – о борьбе со спутниковыми тарелками; 10:53 – что предлагает российское спутниковое телевидение; 13:40 – кто отказывается от замены спутниковых тарелок; 18:34 – чего опасаются жители освобождённых регионов? 20:52 – 155 тысяч спутниковых тарелок: это много или мало? 22:41 – об общероссийском Народном фронте и важности информационной войны; 25:51 – кто может обратиться по вопросу получения спутниковой тарелки? *В материале упоминается Меджлис крымскотатарского народа, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, крым, информационная война, телевидение, новые регионы, спутник, сво, днр, лнр, донбасс, русский мир, запорожье, херсон, пропаганда, видео