Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах - 14.08.2024 Украина.ру
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Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах - 14.08.2024 Украина.ру
Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими... Украина.ру, 14.08.2024
2024-08-14T16:14
2024-08-14T16:14
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Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими спутниковыми тарелками в освобождённых регионах и в Крыму, объяснила, почему некоторые отказываются от бесплатной замены тарелок и поделилась подробностями непростой борьбы с наследием Украины: 00:48 – Об освобождённых регионах и украинском телевидении; 05:38 – о борьбе со спутниковыми тарелками; 10:53 – что предлагает российское спутниковое телевидение; 13:40 – кто отказывается от замены спутниковых тарелок; 18:34 – чего опасаются жители освобождённых регионов? 20:52 – 155 тысяч спутниковых тарелок: это много или мало? 22:41 – об общероссийском Народном фронте и важности информационной войны; 25:51 – кто может обратиться по вопросу получения спутниковой тарелки? *В материале упоминается Меджлис крымскотатарского народа, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ
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новости, украина, россия, крым, информационная война, телевидение, новые регионы, спутник, сво, днр, лнр, донбасс, русский мир, запорожье, херсон, пропаганда, видео
Новости, Украина, Россия, Крым, информационная война, телевидение, Новые регионы, спутник, СВО, ДНР, ЛНР, Донбасс, Русский мир, Запорожье, Херсон, пропаганда

Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах

16:14 14.08.2024
 
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Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими спутниковыми тарелками в освобождённых регионах и в Крыму, объяснила, почему некоторые отказываются от бесплатной замены тарелок и поделилась подробностями непростой борьбы с наследием Украины:
00:48 – Об освобождённых регионах и украинском телевидении;
05:38 – о борьбе со спутниковыми тарелками;
10:53 – что предлагает российское спутниковое телевидение;
13:40 – кто отказывается от замены спутниковых тарелок;
18:34 – чего опасаются жители освобождённых регионов?
20:52 – 155 тысяч спутниковых тарелок: это много или мало?
22:41 – об общероссийском Народном фронте и важности информационной войны;
25:51 – кто может обратиться по вопросу получения спутниковой тарелки?
*В материале упоминается Меджлис крымскотатарского народа, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ
 
НовостиУкраинаРоссияКрыминформационная войнателевидениеНовые регионыспутникСВОДНРЛНРДонбассРусский мирЗапорожьеХерсонпропаганда
 
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