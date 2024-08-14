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Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах - 14.08.2024 Украина.ру
Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими... Украина.ру, 14.08.2024
2024-08-14T16:14
2024-08-14T16:14
2024-08-14T16:14
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Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими спутниковыми тарелками в освобождённых регионах и в Крыму, объяснила, почему некоторые отказываются от бесплатной замены тарелок и поделилась подробностями непростой борьбы с наследием Украины: 00:48 – Об освобождённых регионах и украинском телевидении; 05:38 – о борьбе со спутниковыми тарелками; 10:53 – что предлагает российское спутниковое телевидение; 13:40 – кто отказывается от замены спутниковых тарелок; 18:34 – чего опасаются жители освобождённых регионов? 20:52 – 155 тысяч спутниковых тарелок: это много или мало? 22:41 – об общероссийском Народном фронте и важности информационной войны; 25:51 – кто может обратиться по вопросу получения спутниковой тарелки? *В материале упоминается Меджлис крымскотатарского народа, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ
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Новости, Украина, Россия, Крым, информационная война, телевидение, Новые регионы, спутник, СВО, ДНР, ЛНР, Донбасс, Русский мир, Запорожье, Херсон, пропаганда
Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
Заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман в эфире Украина.ру рассказала о борьбе с украинскими спутниковыми тарелками в освобождённых регионах и в Крыму, объяснила, почему некоторые отказываются от бесплатной замены тарелок и поделилась подробностями непростой борьбы с наследием Украины:
00:48 – Об освобождённых регионах и украинском телевидении;
05:38 – о борьбе со спутниковыми тарелками;
10:53 – что предлагает российское спутниковое телевидение;
13:40 – кто отказывается от замены спутниковых тарелок;
18:34 – чего опасаются жители освобождённых регионов?
20:52 – 155 тысяч спутниковых тарелок: это много или мало?
22:41 – об общероссийском Народном фронте и важности информационной войны;
25:51 – кто может обратиться по вопросу получения спутниковой тарелки?
*В материале упоминается Меджлис крымскотатарского народа, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ