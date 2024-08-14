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Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко

Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко - 14.08.2024 Украина.ру

Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

2024-08-14T14:22

2024-08-14T14:22

2024-08-14T14:22

видео

россия

украина

крым

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

всу

революция

власть

народ

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00:44 - Является ли СВО двигателем экономики России? 07:07 - О военной цензуре и ответственности за фейки.17:02 - О нежелательности общей идеологии государства.26:11 - Возможно ли соседство государств без противостояний? 32:48 - Была ли в истории революция, после которой стало лучше? 45:38 - Почему народы не могут свернуть с пути? 56:56 - О прогнозах по сухопутной атаке Крыма со стороны ВСУ.58:58 - Чьими будут иностранные предприятия на бывших территориях Украины?

россия

украина

крым

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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