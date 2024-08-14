https://ukraina.ru/20240814/1056863649.html
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко - 14.08.2024 Украина.ру
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2024-08-14T14:22
2024-08-14T14:22
2024-08-14T14:22
видео
россия
украина
крым
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
всу
революция
власть
народ
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00:44 - Является ли СВО двигателем экономики России? 07:07 - О военной цензуре и ответственности за фейки.17:02 - О нежелательности общей идеологии государства.26:11 - Возможно ли соседство государств без противостояний? 32:48 - Была ли в истории революция, после которой стало лучше? 45:38 - Почему народы не могут свернуть с пути? 56:56 - О прогнозах по сухопутной атаке Крыма со стороны ВСУ.58:58 - Чьими будут иностранные предприятия на бывших территориях Украины?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, крым, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, всу, революция, власть, народ, видео
Видео, Россия, Украина, Крым, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, революция, власть, народ
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:44 - Является ли СВО двигателем экономики России?
07:07 - О военной цензуре и ответственности за фейки.
17:02 - О нежелательности общей идеологии государства.
26:11 - Возможно ли соседство государств без противостояний?
32:48 - Была ли в истории революция, после которой стало лучше?
45:38 - Почему народы не могут свернуть с пути?
56:56 - О прогнозах по сухопутной атаке Крыма со стороны ВСУ.
58:58 - Чьими будут иностранные предприятия на бывших территориях Украины?