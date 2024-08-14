Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко - 14.08.2024 Украина.ру
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Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко - 14.08.2024 Украина.ру
Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2024-08-14T14:22
2024-08-14T14:22
видео
россия
украина
крым
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
всу
революция
власть
народ
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00:44 - Является ли СВО двигателем экономики России? 07:07 - О военной цензуре и ответственности за фейки.17:02 - О нежелательности общей идеологии государства.26:11 - Возможно ли соседство государств без противостояний? 32:48 - Была ли в истории революция, после которой стало лучше? 45:38 - Почему народы не могут свернуть с пути? 56:56 - О прогнозах по сухопутной атаке Крыма со стороны ВСУ.58:58 - Чьими будут иностранные предприятия на бывших территориях Украины?
россия
украина
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видео, россия, украина, крым, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, всу, революция, власть, народ, видео
Видео, Россия, Украина, Крым, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, революция, власть, народ

Что такое военная цензура и поможет ли СВО экономике России - Ищенко

14:22 14.08.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:44 - Является ли СВО двигателем экономики России?
07:07 - О военной цензуре и ответственности за фейки.
17:02 - О нежелательности общей идеологии государства.
26:11 - Возможно ли соседство государств без противостояний?
32:48 - Была ли в истории революция, после которой стало лучше?
45:38 - Почему народы не могут свернуть с пути?
56:56 - О прогнозах по сухопутной атаке Крыма со стороны ВСУ.
58:58 - Чьими будут иностранные предприятия на бывших территориях Украины?
 
ВидеоРоссияУкраинаКрымРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныВСУреволюциявластьнарод
 
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