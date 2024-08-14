https://ukraina.ru/20240814/1056849200.html

Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса

Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса - 14.08.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса

Главная тема середины августа — ситуация с транзитом газа по украинской ГТС от газоизмерительной станции "Суджа", которую захватили ВСУ

2024-08-14T07:28

2024-08-14T07:28

2024-08-14T09:31

эксклюзив

украина

россия

азербайджан

ринат ахметов

ильхам алиев

андриян николаев

ес

оон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055857743_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_ca539375ed4693d6a24a4c6c36978cee.jpg.webp

Несмотря на как таковое отсутствие новостей — газ как качали, так и качают — будущее газового транзита не давало покоя журналистам. Но и помимо газа были новости: хлебопеки предупредили о неизбежном росте цен на свою продукцию, ООН пожаловалась на безразличие к Украине, ЕС ввёл санкции против украинских компаний, а Ахметов выиграл суд против "Укржелдороги"."Золотой" кВт, дорогой хлебВторая неделя августа вновь обошлась без веерных и аварийных отключений электроэнергии для населения, но не для бизнеса — для последнего действовали ограничения. Автор в одном из обзоров указывал, что крупный бизнес в условиях дефицита электроэнергии делает ставку на собственную генерацию и строит СЭС, ВЭС или закупает газопоршневые электростанции.А вот среднему бизнесу деваться некуда: его финансовые ресурсы не позволят переходить на электрическое самообеспечение, расходуя 15 млн долларов на 10-15 МВт собственной генерации. Поэтому руководители средних компаний, если исходить из интервью гендиректора компании "Д.Трейдинг" (структура ДТЭК) Дмитрия Маляра, закроют предприятия на холодное время года.К слову, хлеб подорожает на 10-20% из-за роста стоимости электроэнергии, муки и налогов. Об этом заявил директор "Киевхлеба" Юрий Дученко.Дученко отмечает, что с весны цены на муку выросли на 50%: с 10 до 15 гривен за килограмм, а осенью ценники вырастут до 16 гривен за кило, так как мукомолам летом выключали свет и они работали от генераторов. Кроме того, на 20% с начала года выросли цены на другие компоненты (сахар, подсолнечное масло).Как видно, мука — слабое место Украины: продовольственной пшеницы немного (относительно общего объёма собранных зерновых), но именно она пользуется повышенным спросом на мировом рынке. А так как государства как такового нет и регуляторной политики в АПК тоже, то продовольственное зерно вывозят первым. В 2021 году урожай продовольственной пшеницы вывезли из страны уже к концу октября, после чего Украина импортировала муку, в том числе из Турции.В общем, если цены на хлеб не поднять, то хлеба просто не будет — заводы обанкротятся. Поэтому ценники перепишут, однако сети просят хлебопеков повышать цены не более чем на 5% в месяц, чтобы не шокировать покупателей.Газ и "Суджа"Летом 2022 года Украина отказалась принимать российский газ через газоизмерительную станцию "Сохрановка" под предлогом того, что последняя отказалась на подконтрольной России территории. Тогда "Газпром" был вынужден сократить транзит газа по территории Украины примерно до 42 млн м3 в сутки.На всём протяжении российско-украинской границы осталась лишь одна точка входа для газа — ГИС "Суджа" на стыке Курской и Сумской областей. После вторжения ВСУ в Курскую область эта ГИС оказалась на занятой ВСУ территории и, судя по спутниковым снимкам, пострадала. Фото за 11 августа свидетельствуют, что почти полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. На объёмах прокачки газа это не сказалось, но цены на газ в ЕС выросли.А пока Киев пытается заинтересовать Азербайджан своей трубой. В конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что его страна ведёт переговоры с Россией о транзите газа по территории России. Глава правления украинского НАЭК "Нафтогаз" Алексей Чернышов сообщал о желании ЕС и Украины обеспечить надёжные поставки газа в ЕС после истечения срока действия транзитного контракта 31 декабря этого года, но при условии, что не придётся взаимодействовать с "Газпромом".Никакой конкретики по этому вопросу нет, и, скорее всего, не будет.Во-первых, без России не обойтись — у Украины и Азербайджана нет общей границы, а из Азербайджана на Запад уходят две трубы: одна в Турцию (с этой республикой у Баку особые и очень дружественные отношения), а другая в ЕС (Южный газовый коридор), но тоже через Турцию. Поставить газ на Украину получится только через Россию. При этом Южный газовый коридор, куда Азербайджан инвестировал свыше 40 млрд долларов, ещё необходимо окупить.Во-вторых, у республики нет "лишнего" газа, как и возможностей увеличить его добычу, а президент Алиев на форуме в Шуше (где как раз и обсуждалась тема с газом для Украины) говорил, что Азербайджан не станет вкладывать миллиарды долларов в увеличение добычи собственного газа, а ЕС их инвестировать в Азербайджан не намерен.В общем, шансы на то, что тема продвинется дальше переговоров, крайне невелики. Будущее украинской ГТС и украинских ПХГ остаётся подвешенным.ЕС против украинского бизнесаИздание "Старана.юа" со ссылкой на письмо НБУ №25-0005/59329 сообщает о блокировке европейскими банками транзакций украинскому бизнесу с Донбасса, Запорожья и Херсона. Европейские банки не стали разбираться, где именно находится компания — на российской или украинской территории — и принялись блокировать все транзакции, исходя из того, что весь бизнес на этих территориях уже перестал быть украинским. Что делать с этим, НБУ не знает, но требует от банков разбираться в каждой конкретной ситуации, помогая пострадавшим компаниям.По сути дела, ЕС ввёл санкции против Украины путём ужесточения банковского контроля в рамках оверкомплаенса (слишком жёсткое следование требованиям надзорных организаций, укладывающееся в логику пословицы про воду, молоко и ожоги).Ахметов против "Укржелдороги"Киевский окружной административный суд признал незаконным повышение "Укржелдорогой" в 2021-2022 годах тарифов на перевозку угля и руды. Тогда госмонополия проиндексировала тарифы на 70%.Соответствующий иск в суд подало структурное подразделение компании ДТЭК Рината Ахметова. Госмонополия считает решение суда необоснованным и безосновательным, а действия суда — выходящими за пределы его компетенции. По мнению компании, админсуд присвоил себе полномочия правительства. "Укржелдорога" за первое полугодие 2024 года перевезла 90 млн тонн грузов (+28% к аналогичным показателям прошлого года), но железную и марганцевую руды, которых компания перевезла 22,9 млн тонн (+65% к аналогичным показателям прошлого года), в УЗ читают убыточными грузами. А вот зерновые для компании являются не только прибыльным, но и стратегическим грузом, но объёмы их перевозок нестабильны (+43% к аппг).В общем, весь этот спор вращается вокруг денег: УЗ желает их вытрясти из железорудных олигархов, последние их не спешат отдавать. Тем более, что тот же Ахметов потерял в Мариуполе два меткомбината и теперь вынужден зарабатывать не на экспорте металла, а на продаже руды. А последнюю нужно ещё и доставить в порт. Вот и приходится вести бои с УЗ за каждый цент.О компенсациях за переплату Ахметову речи пока не идёт: УЗ непременно оспорит решение суда, а в дальнейшем наверняка приложит все силы, чтобы до конца года принять новую модель тарифов на перевозку грузов, отказавшись от старой модели, которая действует ещё с 1997 года. Цена вопроса для компании — 4 млрд гривен и +7% к расходам бизнеса на логистику.У ООН нет денег на гуманитарную помощь УкраинеООН пожаловалась, что запланированная на 2024 год гуманитарная помощь Украине в размере 3 млрд долларов профинансирована лишь на 30%, а в прошлом году к этому времени деньги покрывали половину расходов. Хуже всего обстоит дело с программой подготовки прифронтовых областей к зиме — она должна охватить помощью 1,8 млн человек, но для этого необходимо 500 млн долларов, которых нет.О Донбассе и Новороссии в ООН не говорят ни слова — на них программа ООН не распространяется, им организация ничего не должна. Тем не менее, сбор денег на помощь Украине показывает усталость международных меценатов от украинского конфликта.Украина против белорусских троллейбусовНиколаев разорвал договор на поставки троллейбусов на 167 млн гривен с компанией "БКМ-Украина", так как последняя должна была собрать машины из белорусских машинокомплектов производства белорусской компании "Белкоммунмаш", против которой киевская власть ввела санкции. Расторжение договора позволило Николаеву купить 31 новый троллейбус украинского производства, которые соответствуют "международным стандартам качества". Из чьих запчастей/машинокомплектов собраны новые троллейбусы — не ясно, но без импорта не обошлось, так как Украина такие машины самостоятельно не производит.К слову, по тому же пути ранее пошли в Киеве. Там 98% парка троллейбусов состоит из "гармошек" "Богдан" производства Луцкого автозавода. Троллейбусы "Богдан" производил в тесной кооперации с белорусским МАЗ и "Белкоммунмаш", а из украинского там была лишь сборка и система управления на последних машинах (до того устанавливали чешскую и российскую), двигатели и подвеска производились в странах Евросоюза.В прошлый раз — в 2011 году — троллейбусы закупались за счёт средств ЕБРР, в ноябре 2022 года Европейский инвестиционный банк выделил 50 млн евро на обновление киевских троллейбусов, но тендер так не состоялся.Всё дело в "гармошках": своих машин нет, белорусские после начала СВО закупать нельзя, европейские машины в два-четыре раза дороже белорусских, а турецкие подобны коту в мешке и нет даже понимания на каком шасси их будут производить. Украинские компании "Электрон" и "Эталон" на двоих за 10 лет произвели 111 троллейбусов, так что обновить киевский парк в сжатые сроки не смогут.В общем, от белорусских машин Киев отказался, а заменить их уже два года как нечем.Остановить КремльАРМА — Агентство по розыску и менеджменту активов — выставило на продажу собственность Виктора Медведчука. Коллекцию из двадцати часов оценили в 10,6 млн гривен, швейцарские часы оценили в 1,2-1,8 млн гривен, тогда как часы "Москва Кремль" всего в 17,4 тыс. гривен. Глава АРМА Елена Дума по этому поводу сообщила, что у того, кто купит эти часы, "будет прекрасная возможность остановить Кремль и заставить его жить по киевскому времени". Чем поможет Украине этот сеанс часового вудуизма — не ясно.Но не только часам АРМА решила наказать Россию: в украинский госбюджет перечислили 2,2 млрд гривен с ранее арестованных счетов связанного с Россией онлайн-казино Pin Up. Как это повредит России, где нет легальный онлайн-казино — загадка.Также УЗ решила закупить дизельного топлива на полмиллиарда гривен у азербайджанской компании "Сокар", которое она поставит по трубопроводу из Венгрии, страдающей от введения Киевом санкции против компании "Лукойл", поставлявшей венгерской MOL 45% нефти.Ещё на эту тему: Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240812/1056813710.html

https://ukraina.ru/20240807/1056719352.html

https://ukraina.ru/20240724/1056438747.html

украина

россия

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, азербайджан, ринат ахметов, ильхам алиев, андриян николаев, ес, оон, вооруженные силы украины, экономика, газ, санкции