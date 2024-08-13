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О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков

О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков - 13.08.2024 Украина.ру

О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 13.08.2024

2024-08-13T16:53

2024-08-13T16:53

2024-08-13T16:53

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетических последствиях для стран ЕС после террористической атаки ВСУ в Курской области и ГИС "Суджа", а также сравнил ситуацию на Запорожской АЭС с техногенной катастрофой на японской "Фукусима-1": 00:30 - фактор газоперегонной станции в Судже при атаках ВСУ на Курскую область; 06:45 - о намерениях Украины в отношении транзита газа в Европу; 08:49 - об атаках ВСУ дронами по Запорожской АЭС; 13:06 - о ценах на нефть на мировых рынках; 15:54 - о подходе мировых нефтехимических компаний при энергетическом кризисе.

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