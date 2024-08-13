О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков - 13.08.2024 Украина.ру
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О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков - 13.08.2024 Украина.ру
О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 13.08.2024
2024-08-13T16:53
2024-08-13T16:53
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фонд национальной энергетической безопасности
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетических последствиях для стран ЕС после террористической атаки ВСУ в Курской области и ГИС "Суджа", а также сравнил ситуацию на Запорожской АЭС с техногенной катастрофой на японской "Фукусима-1": 00:30 - фактор газоперегонной станции в Судже при атаках ВСУ на Курскую область; 06:45 - о намерениях Украины в отношении транзита газа в Европу; 08:49 - об атаках ВСУ дронами по Запорожской АЭС; 13:06 - о ценах на нефть на мировых рынках; 15:54 - о подходе мировых нефтехимических компаний при энергетическом кризисе.
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видео, новости, россия, курская область, украина, игорь юшков, вооруженные силы украины, запорожская аэс, фонд национальной энергетической безопасности, нефть, энергетика, энергетический кризис, магатэ, рафаэль гросси, ес, украина-ес, газ, российский газ, видео, бпла
Видео, Новости, Россия, Курская область, Украина, Игорь Юшков, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Фонд национальной энергетической безопасности, нефть, энергетика, энергетический кризис, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ЕС, Украина-ЕС, газ, российский газ, БПЛА

О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков

16:53 13.08.2024
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетических последствиях для стран ЕС после террористической атаки ВСУ в Курской области и ГИС "Суджа", а также сравнил ситуацию на Запорожской АЭС с техногенной катастрофой на японской "Фукусима-1":
00:30 - фактор газоперегонной станции в Судже при атаках ВСУ на Курскую область;
06:45 - о намерениях Украины в отношении транзита газа в Европу;
08:49 - об атаках ВСУ дронами по Запорожской АЭС;
13:06 - о ценах на нефть на мировых рынках;
15:54 - о подходе мировых нефтехимических компаний при энергетическом кризисе.
 
ВидеоНовостиРоссияКурская областьУкраинаИгорь ЮшковВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСФонд национальной энергетической безопасностинефтьэнергетикаэнергетический кризисМАГАТЭРафаэль ГроссиЕСУкраина-ЕСгазроссийский газБПЛА
 
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