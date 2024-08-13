https://ukraina.ru/20240813/1056842099.html

На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти

На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти - 13.08.2024 Украина.ру

На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти

Госбюро расследований Украины инициировало передачу Нацгвардии 23 т автозапчастей, конфискованных при ввозе из Евросоюза под предлогом борьбы с обходомм антироссийски санкций. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГБР

2024-08-13T13:58

2024-08-13T13:58

2024-08-13T13:58

новости

украина

россия

ес

гбр

украина-ес

международные отношения

международное право

конфискация

национализация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049773439_0:61:1234:756_1920x0_80_0_0_1ad02db9e65d347560236c5bf9678b5a.jpg

В августе 2023 года Сотрудники ДБР совместно с Киевской таможней предотвратили ввоз на Украину 23 тонн автозапчастей "ГАЗ" стоимостью около 5,7 млн ​​гривен (около 13 млн RUB). По версии украинских чиновников, неназванные представители России якобы пытались таким образом обойти санкции и контрабандой поставить автозапчасти через третьи страны."Товар изначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся в адрес европейских компаний, которые уже как бы официально экспортировали продукцию на Украину", - сообщило ГБР.При попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года внимание контролёров привлекло оформление поставки с расчётами в российских рублях. Конечным получателем средств названа коммерческая структура с банковским счётом в России.С начала СВО украинские власти конфисковали российскую и белорусскую собственность на Украине, включая транзитные грузы в третьи страны вместе с вагонами. О таких фактах читайте в публикациях Украина.ру На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоны

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ес, гбр, украина-ес, международные отношения, международное право, конфискация, национализация, собственность, криминал, антироссийские санкции