На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056842099.html
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти - 13.08.2024 Украина.ру
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
Госбюро расследований Украины инициировало передачу Нацгвардии 23 т автозапчастей, конфискованных при ввозе из Евросоюза под предлогом борьбы с обходомм антироссийски санкций. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГБР
2024-08-13T13:58
2024-08-13T13:58
новости
украина
россия
ес
гбр
украина-ес
международные отношения
международное право
конфискация
национализация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049773439_0:61:1234:756_1920x0_80_0_0_1ad02db9e65d347560236c5bf9678b5a.jpg
В августе 2023 года Сотрудники ДБР совместно с Киевской таможней предотвратили ввоз на Украину 23 тонн автозапчастей "ГАЗ" стоимостью около 5,7 млн ​​гривен (около 13 млн RUB). По версии украинских чиновников, неназванные представители России якобы пытались таким образом обойти санкции и контрабандой поставить автозапчасти через третьи страны."Товар изначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся в адрес европейских компаний, которые уже как бы официально экспортировали продукцию на Украину", - сообщило ГБР.При попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года внимание контролёров привлекло оформление поставки с расчётами в российских рублях. Конечным получателем средств названа коммерческая структура с банковским счётом в России.С начала СВО украинские власти конфисковали российскую и белорусскую собственность на Украине, включая транзитные грузы в третьи страны вместе с вагонами. О таких фактах читайте в публикациях Украина.ру На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоны
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049773439_133:0:1234:826_1920x0_80_0_0_32c02acd07c64e208d17c3f13d068ce0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ес, гбр, украина-ес, международные отношения, международное право, конфискация, национализация, собственность, криминал, антироссийские санкции
Новости, Украина, Россия, ЕС, ГБР, Украина-ЕС, международные отношения, международное право, конфискация, национализация, собственность, криминал, антироссийские санкции

На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти

13:58 13.08.2024
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
Госбюро расследований Украины инициировало передачу Нацгвардии 23 т автозапчастей, конфискованных при ввозе из Евросоюза под предлогом борьбы с обходомм антироссийски санкций. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГБР
В августе 2023 года Сотрудники ДБР совместно с Киевской таможней предотвратили ввоз на Украину 23 тонн автозапчастей "ГАЗ" стоимостью около 5,7 млн ​​гривен (около 13 млн RUB). По версии украинских чиновников, неназванные представители России якобы пытались таким образом обойти санкции и контрабандой поставить автозапчасти через третьи страны.
"Товар изначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся в адрес европейских компаний, которые уже как бы официально экспортировали продукцию на Украину", - сообщило ГБР.
При попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года внимание контролёров привлекло оформление поставки с расчётами в российских рублях. Конечным получателем средств названа коммерческая структура с банковским счётом в России.
С начала СВО украинские власти конфисковали российскую и белорусскую собственность на Украине, включая транзитные грузы в третьи страны вместе с вагонами. О таких фактах читайте в публикациях Украина.ру На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоны
 
НовостиУкраинаРоссияЕСГБРУкраина-ЕСмеждународные отношениямеждународное правоконфискациянационализациясобственностькриминалантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
15:49"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
15:46ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
14:57"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
14:45В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
14:35Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
14:20Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть − Азию
14:12Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев
14:01Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове
14:00Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив
13:59Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный
13:59Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район
13:58На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
13:55Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
13:46Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине
13:34Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16
13:10Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?
13:01С начала года в России предотвращено более 100 терактов – НАК
13:01В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр
12:59Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы
Лента новостейМолния