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На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти - 13.08.2024 Украина.ру
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
Госбюро расследований Украины инициировало передачу Нацгвардии 23 т автозапчастей, конфискованных при ввозе из Евросоюза под предлогом борьбы с обходомм антироссийски санкций. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГБР
2024-08-13T13:58
2024-08-13T13:58
2024-08-13T13:58
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В августе 2023 года Сотрудники ДБР совместно с Киевской таможней предотвратили ввоз на Украину 23 тонн автозапчастей "ГАЗ" стоимостью около 5,7 млн гривен (около 13 млн RUB). По версии украинских чиновников, неназванные представители России якобы пытались таким образом обойти санкции и контрабандой поставить автозапчасти через третьи страны."Товар изначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся в адрес европейских компаний, которые уже как бы официально экспортировали продукцию на Украину", - сообщило ГБР.При попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года внимание контролёров привлекло оформление поставки с расчётами в российских рублях. Конечным получателем средств названа коммерческая структура с банковским счётом в России.С начала СВО украинские власти конфисковали российскую и белорусскую собственность на Украине, включая транзитные грузы в третьи страны вместе с вагонами. О таких фактах читайте в публикациях Украина.ру На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоны
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ес, гбр, украина-ес, международные отношения, международное право, конфискация, национализация, собственность, криминал, антироссийские санкции
Новости, Украина, Россия, ЕС, ГБР, Украина-ЕС, международные отношения, международное право, конфискация, национализация, собственность, криминал, антироссийские санкции
На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
Госбюро расследований Украины инициировало передачу Нацгвардии 23 т автозапчастей, конфискованных при ввозе из Евросоюза под предлогом борьбы с обходомм антироссийски санкций. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГБР
В августе 2023 года Сотрудники ДБР совместно с Киевской таможней предотвратили ввоз на Украину 23 тонн автозапчастей "ГАЗ" стоимостью около 5,7 млн гривен (около 13 млн RUB). По версии украинских чиновников, неназванные представители России якобы пытались таким образом обойти санкции и контрабандой поставить автозапчасти через третьи страны.
"Товар изначально оформлялся на белорусские фирмы-прокладки, в дальнейшем направлялся в адрес европейских компаний, которые уже как бы официально экспортировали продукцию на Украину", - сообщило ГБР.
При попытке оформления товара на Киевской таможне в августе 2023 года внимание контролёров привлекло оформление поставки с расчётами в российских рублях. Конечным получателем средств названа коммерческая структура с банковским счётом в России.
С начала СВО украинские власти конфисковали российскую и белорусскую собственность на Украине, включая транзитные грузы в третьи страны вместе с вагонами. О таких фактах читайте в публикациях Украина.ру На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоны