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"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России - 11.08.2024 Украина.ру
"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
Боец 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Сирота" рассказал военкору Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему он всего в 20 лет пошёл на... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T15:59
2024-08-11T15:59
2024-08-11T15:59
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александр чаленко
штурмовик
сво
спецоперация
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Боец 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Сирота" рассказал военкору Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему он всего в 20 лет пошёл на фронт, в каких операциях уже принимал участие, какие боевые задачи ему приходится выполнять в зоне СВО, как он попал под первый обстрел, как к нему относятся более старшие боевые товарищи и многое другое.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, александр чаленко, штурмовик, сво, спецоперация, видео
Видео, Россия, Украина, Александр Чаленко, штурмовик, СВО, Спецоперация
"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
Боец 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Сирота" рассказал военкору Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему он всего в 20 лет пошёл на фронт, в каких операциях уже принимал участие, какие боевые задачи ему приходится выполнять в зоне СВО, как он попал под первый обстрел, как к нему относятся более старшие боевые товарищи и многое другое.