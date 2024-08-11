https://ukraina.ru/20240811/1056807642.html

"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России

"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России - 11.08.2024 Украина.ру

"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России

Боец 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Сирота" рассказал военкору Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему он всего в 20 лет пошёл на... Украина.ру, 11.08.2024

2024-08-11T15:59

2024-08-11T15:59

2024-08-11T15:59

видео

россия

украина

александр чаленко

штурмовик

сво

спецоперация

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Боец 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Сирота" рассказал военкору Украина.ру Александру Чаленко о том, как и почему он всего в 20 лет пошёл на фронт, в каких операциях уже принимал участие, какие боевые задачи ему приходится выполнять в зоне СВО, как он попал под первый обстрел, как к нему относятся более старшие боевые товарищи и многое другое.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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