С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский - 10.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240810/1056801947.html
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский - 10.08.2024 Украина.ру
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T13:58
2024-08-10T13:58
видео
россия
сша
украина
дмитрий голубовский
ес
владимир зеленский
сво
финансы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056801825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b95aba81397b94cd13282c0cb4d4be6.jpg
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в преддверии президентских выборов в США, а также рассказал о причинах и последствиях падения фондового рынка: 00:32 - О событиях, которых стоит ожидать до выборов в США; 06:12 - смена лидера в Вашингтоне = замена на Банковой в Киеве? 11:40 - кто из стран ЕС готов вступить в украинский конфликт? 23:20 - Что происходит на фондовом рынке?
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056801825_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a58f5106f831b1915633363d9627493.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, ес, владимир зеленский, сво, финансы, президентские выборы, видео
Видео, Россия, США, Украина, Дмитрий Голубовский, ЕС, Владимир Зеленский, СВО, финансы, президентские выборы

С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский

13:58 10.08.2024
 
Читать в
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в преддверии президентских выборов в США, а также рассказал о причинах и последствиях падения фондового рынка:
00:32 - О событиях, которых стоит ожидать до выборов в США;
06:12 - смена лидера в Вашингтоне = замена на Банковой в Киеве?
11:40 - кто из стран ЕС готов вступить в украинский конфликт?
23:20 - Что происходит на фондовом рынке?
 
ВидеоРоссияСШАУкраинаДмитрий ГолубовскийЕСВладимир ЗеленскийСВОфинансыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Белоруссия после провокации Украины отправила маршем РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер"
13:58С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский
13:10Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников
13:10Вторжение в небо над Белоруссией, МАГАТЭ тревожно, атаки. Главное на Украине на 13:00 10 августа
12:23Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении
12:04СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей
11:40Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области
10:52"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
10:29"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
10:20Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области
10:10ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра
09:49ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
09:48КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа
09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
09:21В Курской области введён режим контртеррористической операции
08:48Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
08:20Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"
08:10Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами
08:00Как замдиректора ФБР назначил президента США
08:00"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел
Лента новостейМолния