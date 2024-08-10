https://ukraina.ru/20240810/1056801947.html

С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский

С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский - 10.08.2024 Украина.ру

С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в... Украина.ру, 10.08.2024

2024-08-10T13:58

2024-08-10T13:58

2024-08-10T13:58

видео

россия

сша

украина

дмитрий голубовский

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владимир зеленский

сво

финансы

президентские выборы

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в преддверии президентских выборов в США, а также рассказал о причинах и последствиях падения фондового рынка: 00:32 - О событиях, которых стоит ожидать до выборов в США; 06:12 - смена лидера в Вашингтоне = замена на Банковой в Киеве? 11:40 - кто из стран ЕС готов вступить в украинский конфликт? 23:20 - Что происходит на фондовом рынке?

россия

сша

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, ес, владимир зеленский, сво, финансы, президентские выборы, видео