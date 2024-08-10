https://ukraina.ru/20240810/1056801947.html
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский - 10.08.2024 Украина.ру
С Олимпиадой не вышло, а с Украиной? О холодном мире России с ЕС и кульминации паники – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T13:58
2024-08-10T13:58
2024-08-10T13:58
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россия
сша
украина
дмитрий голубовский
ес
владимир зеленский
сво
финансы
президентские выборы
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в преддверии президентских выборов в США, а также рассказал о причинах и последствиях падения фондового рынка: 00:32 - О событиях, которых стоит ожидать до выборов в США; 06:12 - смена лидера в Вашингтоне = замена на Банковой в Киеве? 11:40 - кто из стран ЕС готов вступить в украинский конфликт? 23:20 - Что происходит на фондовом рынке?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, ес, владимир зеленский, сво, финансы, президентские выборы, видео
Видео, Россия, США, Украина, Дмитрий Голубовский, ЕС, Владимир Зеленский, СВО, финансы, президентские выборы
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал мировые процессы, происходящие в преддверии президентских выборов в США, а также рассказал о причинах и последствиях падения фондового рынка:
00:32 - О событиях, которых стоит ожидать до выборов в США;
06:12 - смена лидера в Вашингтоне = замена на Банковой в Киеве?
11:40 - кто из стран ЕС готов вступить в украинский конфликт?
23:20 - Что происходит на фондовом рынке?