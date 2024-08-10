"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска - 10.08.2024 Украина.ру
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"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска - 10.08.2024 Украина.ру
"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T10:29
2024-08-10T10:30
видео
россия
донецкая народная республика
курск
армен гаспарян
михаил ходорковский
вооруженные силы украины
общественная палата
"азов"
сво
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:20 – Цель нападения ВСУ на Курскую область; 11:42 – Успехи ВС РФ в ДНР; 13:07 – Потеря Красноармейска (Покровска); 19:05 – Информационные волнения и информационная гигиена; 34:08 – Ответственность за ошибки; 40:02 – Сборы и отчёты за них. *В материале упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков), внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Михаил Ходорковский признанный в РФ иноагентом
россия
донецкая народная республика
курск
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видео, россия, донецкая народная республика, курск, армен гаспарян, михаил ходорковский, вооруженные силы украины, общественная палата, "азов", сво, днр, поддубный, новые регионы, харьков, донецк, херсон, всу, курская область, информационная война, информационная безопасность, видео
Видео, Россия, Донецкая Народная Республика, Курск, Армен Гаспарян, Михаил Ходорковский, Вооруженные силы Украины, общественная палата, "Азов", СВО, ДНР, Поддубный, Новые регионы, Харьков, Донецк, Херсон, ВСУ, Курская область, информационная война, информационная безопасность

"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска

10:29 10.08.2024 (обновлено: 10:30 10.08.2024)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:20 – Цель нападения ВСУ на Курскую область;
11:42 – Успехи ВС РФ в ДНР;
13:07 – Потеря Красноармейска (Покровска);
19:05 – Информационные волнения и информационная гигиена;
34:08 – Ответственность за ошибки;
40:02 – Сборы и отчёты за них.
*В материале упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков), внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Михаил Ходорковский признанный в РФ иноагентом
 
ВидеоРоссияДонецкая Народная РеспубликаКурскАрмен ГаспарянМихаил ХодорковскийВооруженные силы Украиныобщественная палата"Азов"СВОДНРПоддубныйНовые регионыХарьковДонецкХерсонВСУКурская областьинформационная войнаинформационная безопасность
 
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