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"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска

"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска - 10.08.2024 Украина.ру

"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 10.08.2024

2024-08-10T10:29

2024-08-10T10:29

2024-08-10T10:30

видео

россия

донецкая народная республика

курск

армен гаспарян

михаил ходорковский

вооруженные силы украины

общественная палата

"азов"

сво

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:20 – Цель нападения ВСУ на Курскую область; 11:42 – Успехи ВС РФ в ДНР; 13:07 – Потеря Красноармейска (Покровска); 19:05 – Информационные волнения и информационная гигиена; 34:08 – Ответственность за ошибки; 40:02 – Сборы и отчёты за них. *В материале упоминаются запрещённая в России террористическая организация "Азов", Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков), внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также Михаил Ходорковский признанный в РФ иноагентом

россия

донецкая народная республика

курск

днр

харьков

донецк

херсон

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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