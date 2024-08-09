Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину - 09.08.2024 Украина.ру
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Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину
Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину - 09.08.2024 Украина.ру
Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину
Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T14:13
2024-08-09T14:13
видео
россия
сша
британия
дмитрий пучков
алексей навальный
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Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в Британии, о выборах в США, об уехавших из России и о проблемах трудовой миграции: 00:54 - О политике YouTube и о замедлении его работы в России; 4:04 - о проблемах российских видеоплатформ; 06:36 - о работе VK Видео; 07:58 - о ситуации на севере Британии; 22:51 - об отношении к косовороткам; 25:18 - о президентских выборах в США; 31:25 - почему России не особо важно, кто станет президентом в США; 32:49 - прогноз по ситуации на Ближнем Востоке; 37:15 - об обмене пленными между США и Россией; 41:22 - об отъезде либеральной оппозиции из России в 2022 году; 49:27 - о творчестве и новых западных кинокартинах; 52:44 - где путешествует Дмитрий Goblin Пучков? *во время интервью упоминаются Алексей Навальный, признанный в РФ террористом и экстремистом, а также иноагенты: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Татьяна Лазарева
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видео, россия, сша, британия, дмитрий пучков, алексей навальный, максим галкин, youtube, видео
Видео, Россия, США, Британия, Дмитрий Пучков, Алексей Навальный, Максим Галкин, Youtube

Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину

14:13 09.08.2024
 
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Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в Британии, о выборах в США, об уехавших из России и о проблемах трудовой миграции:
00:54 - О политике YouTube и о замедлении его работы в России;
4:04 - о проблемах российских видеоплатформ;
06:36 - о работе VK Видео;
07:58 - о ситуации на севере Британии;
22:51 - об отношении к косовороткам;
25:18 - о президентских выборах в США;
31:25 - почему России не особо важно, кто станет президентом в США;
32:49 - прогноз по ситуации на Ближнем Востоке;
37:15 - об обмене пленными между США и Россией;
41:22 - об отъезде либеральной оппозиции из России в 2022 году;
49:27 - о творчестве и новых западных кинокартинах;
52:44 - где путешествует Дмитрий Goblin Пучков?
*во время интервью упоминаются Алексей Навальный, признанный в РФ террористом и экстремистом, а также иноагенты: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Татьяна Лазарева
 
ВидеоРоссияСШАБританияДмитрий ПучковАлексей НавальныйМаксим ГалкинYoutube
 
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