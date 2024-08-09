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Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину

Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину - 09.08.2024 Украина.ру

Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину

Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в... Украина.ру, 09.08.2024

2024-08-09T14:13

2024-08-09T14:13

2024-08-09T14:13

видео

россия

сша

британия

дмитрий пучков

алексей навальный

максим галкин

youtube

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Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в Британии, о выборах в США, об уехавших из России и о проблемах трудовой миграции: 00:54 - О политике YouTube и о замедлении его работы в России; 4:04 - о проблемах российских видеоплатформ; 06:36 - о работе VK Видео; 07:58 - о ситуации на севере Британии; 22:51 - об отношении к косовороткам; 25:18 - о президентских выборах в США; 31:25 - почему России не особо важно, кто станет президентом в США; 32:49 - прогноз по ситуации на Ближнем Востоке; 37:15 - об обмене пленными между США и Россией; 41:22 - об отъезде либеральной оппозиции из России в 2022 году; 49:27 - о творчестве и новых западных кинокартинах; 52:44 - где путешествует Дмитрий Goblin Пучков? *во время интервью упоминаются Алексей Навальный, признанный в РФ террористом и экстремистом, а также иноагенты: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Татьяна Лазарева

россия

сша

британия

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