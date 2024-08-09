https://ukraina.ru/20240809/1056789387.html
Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину
Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину - 09.08.2024 Украина.ру
Goblin Пучков объяснил, почему выборы в США не повлияют ни на Россию, ни на Украину
Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T14:13
2024-08-09T14:13
2024-08-09T14:13
видео
россия
сша
британия
дмитрий пучков
алексей навальный
максим галкин
youtube
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Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в Британии, о выборах в США, об уехавших из России и о проблемах трудовой миграции: 00:54 - О политике YouTube и о замедлении его работы в России; 4:04 - о проблемах российских видеоплатформ; 06:36 - о работе VK Видео; 07:58 - о ситуации на севере Британии; 22:51 - об отношении к косовороткам; 25:18 - о президентских выборах в США; 31:25 - почему России не особо важно, кто станет президентом в США; 32:49 - прогноз по ситуации на Ближнем Востоке; 37:15 - об обмене пленными между США и Россией; 41:22 - об отъезде либеральной оппозиции из России в 2022 году; 49:27 - о творчестве и новых западных кинокартинах; 52:44 - где путешествует Дмитрий Goblin Пучков? *во время интервью упоминаются Алексей Навальный, признанный в РФ террористом и экстремистом, а также иноагенты: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Татьяна Лазарева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, британия, дмитрий пучков, алексей навальный, максим галкин, youtube, видео
Видео, Россия, США, Британия, Дмитрий Пучков, Алексей Навальный, Максим Галкин, Youtube
Публицист Дмитрий Goblin Пучков в эфире Украина.ру рассказал о политике и о будущем платформы YouTube в России, а также высказал своё мнение о беспорядках в Британии, о выборах в США, об уехавших из России и о проблемах трудовой миграции:
00:54 - О политике YouTube и о замедлении его работы в России;
4:04 - о проблемах российских видеоплатформ;
06:36 - о работе VK Видео;
07:58 - о ситуации на севере Британии;
22:51 - об отношении к косовороткам;
25:18 - о президентских выборах в США;
31:25 - почему России не особо важно, кто станет президентом в США;
32:49 - прогноз по ситуации на Ближнем Востоке;
37:15 - об обмене пленными между США и Россией;
41:22 - об отъезде либеральной оппозиции из России в 2022 году;
49:27 - о творчестве и новых западных кинокартинах;
52:44 - где путешествует Дмитрий Goblin Пучков?
*во время интервью упоминаются Алексей Навальный, признанный в РФ террористом и экстремистом, а также иноагенты: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин и Татьяна Лазарева