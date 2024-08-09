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Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко

Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко - 09.08.2024 Украина.ру

Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Курской области, продвижение ВС РФ в... Украина.ру, 09.08.2024

2024-08-09T11:27

2024-08-09T11:27

2024-08-09T11:34

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россия

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вооруженные силы украины

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дроны

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ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Курской области, продвижение ВС РФ в Донбассе, обвинения Украины в поддержке терроризма и разрыв дипломатических отношений со странами Африканского континента, а также вспомнил о событиях "войны 08.08.08" 00:19 – О событиях в Курской области; 17:38 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 30:22 – африканский фронт: разрыв дипотношений с Украиной; 37:08 – годовщина "войны 08.08.08"

россия

украина

курская область

абхазия

грузия

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