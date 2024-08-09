Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко - 09.08.2024 Украина.ру
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Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко
Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко - 09.08.2024 Украина.ру
Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Курской области, продвижение ВС РФ в... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T11:27
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видео
россия
украина
вооруженные силы украины
сво
беспилотники
дроны
бпла
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Курской области, продвижение ВС РФ в Донбассе, обвинения Украины в поддержке терроризма и разрыв дипломатических отношений со странами Африканского континента, а также вспомнил о событиях "войны 08.08.08" 00:19 – О событиях в Курской области; 17:38 – о продвижении ВС РФ в Донбассе; 30:22 – африканский фронт: разрыв дипотношений с Украиной; 37:08 – годовщина "войны 08.08.08"
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видео, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, беспилотники, дроны, бпла, видео, ростислав ищенко, курская область, саакашвили, чвк, абхазия, грузия, спецоперация
Видео, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, беспилотники, дроны, БПЛА, Ростислав Ищенко, Курская область, Саакашвили, ЧВК, Абхазия, Грузия, Спецоперация

Куда побегут ВСУ, как Украина проиграла в Африке и чем опасна паника в соцсетях - Ищенко

11:27 09.08.2024 (обновлено: 11:34 09.08.2024)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Курской области, продвижение ВС РФ в Донбассе, обвинения Украины в поддержке терроризма и разрыв дипломатических отношений со странами Африканского континента, а также вспомнил о событиях "войны 08.08.08"
00:19 – О событиях в Курской области;
17:38 – о продвижении ВС РФ в Донбассе;
30:22 – африканский фронт: разрыв дипотношений с Украиной;
37:08 – годовщина "войны 08.08.08"
 
ВидеоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСВОбеспилотникидроныБПЛАРостислав ИщенкоКурская областьСаакашвилиЧВКАбхазияГрузияСпецоперация
 
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