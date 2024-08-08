О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан - 08.08.2024 Украина.ру
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О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан
О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан - 08.08.2024 Украина.ру
О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию в украинском медиапространстве на спасение... Украина.ру, 08.08.2024
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видео
иван лизан
россия
украина
курская область
поддубный
сво
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию в украинском медиапространстве на спасение российского военкора Евгения Поддубного, а также рассказал о биржевом обвале и будущем YouTube на территории России: 00:23 - Спасение Поддубного: освещение этой темы в медиапространстве; 07:17 - что толкает Украину на путь переговоров; 13:30 - об обвале на биржах; 21:57 - о вероятности блокирования YouTube в России. *во время интервью упоминаются: движение ЛГБТ, а также деятельность УНА-УНСО, УПА, "Правого сектора", "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ
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видео, иван лизан, россия, украина, курская область, поддубный, сво, youtube, видео
Видео, Иван Лизан, Россия, Украина, Курская область, Поддубный, СВО, Youtube

О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан

18:01 08.08.2024
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию в украинском медиапространстве на спасение российского военкора Евгения Поддубного, а также рассказал о биржевом обвале и будущем YouTube на территории России:
00:23 - Спасение Поддубного: освещение этой темы в медиапространстве;
07:17 - что толкает Украину на путь переговоров;
13:30 - об обвале на биржах;
21:57 - о вероятности блокирования YouTube в России.
*во время интервью упоминаются: движение ЛГБТ, а также деятельность УНА-УНСО, УПА, "Правого сектора", "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ
 
ВидеоИван ЛизанРоссияУкраинаКурская областьПоддубныйСВОYoutube
 
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