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О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан

О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан - 08.08.2024 Украина.ру

О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию в украинском медиапространстве на спасение... Украина.ру, 08.08.2024

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видео

иван лизан

россия

украина

курская область

поддубный

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youtube

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию в украинском медиапространстве на спасение российского военкора Евгения Поддубного, а также рассказал о биржевом обвале и будущем YouTube на территории России: 00:23 - Спасение Поддубного: освещение этой темы в медиапространстве; 07:17 - что толкает Украину на путь переговоров; 13:30 - об обвале на биржах; 21:57 - о вероятности блокирования YouTube в России. *во время интервью упоминаются: движение ЛГБТ, а также деятельность УНА-УНСО, УПА, "Правого сектора", "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ

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украина

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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