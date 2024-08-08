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Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране

Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране - 08.08.2024 Украина.ру

Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране

Живущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, что на самом деле творится на севере Великобритании и каковы... Украина.ру, 08.08.2024

2024-08-08T15:29

2024-08-08T15:29

2024-08-08T15:29

видео

британия

лондон

владимир видеманн

мигранты

диаспора

расизм

национальные интересы

национальная безопасность

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Живущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, что на самом деле творится на севере Великобритании и каковы причины беспорядков и убийств со стороны мигрантов: 00:31 - Что происходит на севере Британии? 06:25 - О проблемах с мигрантами; 12:22 - о нынешней обстановке в Лондоне; 14:10 - о втором поколении миграции в Британию; 23:57 - ассимилированы ли британские политики иностранного происхождения? 28:07 - О проблемах российской миграции на примере таджикской диаспоры. #Видеман #мусульмане #миграция #Британия #беспорядки #полиция #СМИ #скандал #убийства #протесты #столкновения #граждане #Европа #ЕП #выборы #Франция #экономика #Дания #Лондон #агрессия #ассимиляция #арабы #колонии #законы #переселение #интеграция #англосаксы #Россия #СВО #Украина #образование #язык #менталитет #Путин #дезинформация #правительство #расизм #интеллигенция #рабочийКласс #национализм #Израиль #Палестина #конфликт #политика #Сунак #Таджикистан #война #мигранты #президент

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видео, британия, лондон, владимир видеманн, мигранты, диаспора, расизм, национальные интересы, национальная безопасность, видео