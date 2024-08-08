Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране - 08.08.2024 Украина.ру
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Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране
Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране - 08.08.2024 Украина.ру
Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране
Живущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, что на самом деле творится на севере Великобритании и каковы... Украина.ру, 08.08.2024
2024-08-08T15:29
2024-08-08T15:29
видео
британия
лондон
владимир видеманн
мигранты
диаспора
расизм
национальные интересы
национальная безопасность
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Живущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, что на самом деле творится на севере Великобритании и каковы причины беспорядков и убийств со стороны мигрантов: 00:31 - Что происходит на севере Британии? 06:25 - О проблемах с мигрантами; 12:22 - о нынешней обстановке в Лондоне; 14:10 - о втором поколении миграции в Британию; 23:57 - ассимилированы ли британские политики иностранного происхождения? 28:07 - О проблемах российской миграции на примере таджикской диаспоры. #Видеман #мусульмане #миграция #Британия #беспорядки #полиция #СМИ #скандал #убийства #протесты #столкновения #граждане #Европа #ЕП #выборы #Франция #экономика #Дания #Лондон #агрессия #ассимиляция #арабы #колонии #законы #переселение #интеграция #англосаксы #Россия #СВО #Украина #образование #язык #менталитет #Путин #дезинформация #правительство #расизм #интеллигенция #рабочийКласс #национализм #Израиль #Палестина #конфликт #политика #Сунак #Таджикистан #война #мигранты #президент
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видео, британия, лондон, владимир видеманн, мигранты, диаспора, расизм, национальные интересы, национальная безопасность, видео
Видео, Британия, Лондон, Владимир Видеманн, мигранты, диаспора, расизм, национальные интересы, национальная безопасность

Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране

15:29 08.08.2024
 
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Живущий в Лондоне писатель и журналист Владимир Видеманн в эфире Украина.ру рассказал о том, что на самом деле творится на севере Великобритании и каковы причины беспорядков и убийств со стороны мигрантов:
00:31 - Что происходит на севере Британии?
06:25 - О проблемах с мигрантами;
12:22 - о нынешней обстановке в Лондоне;
14:10 - о втором поколении миграции в Британию;
23:57 - ассимилированы ли британские политики иностранного происхождения?
28:07 - О проблемах российской миграции на примере таджикской диаспоры.
#Видеман #мусульмане #миграция #Британия #беспорядки #полиция #СМИ #скандал #убийства #протесты #столкновения #граждане #Европа #ЕП #выборы #Франция #экономика #Дания #Лондон #агрессия #ассимиляция #арабы #колонии #законы #переселение #интеграция #англосаксы #Россия #СВО #Украина #образование #язык #менталитет #Путин #дезинформация #правительство #расизм #интеллигенция #рабочийКласс #национализм #Израиль #Палестина #конфликт #политика #Сунак #Таджикистан #война #мигранты #президент
 
ВидеоБританияЛондонВладимир Видеманнмигрантыдиаспорарасизмнациональные интересынациональная безопасность
 
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