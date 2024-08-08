https://ukraina.ru/20240808/1056749141.html

Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией

Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией - 08.08.2024 Украина.ру

Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру объяснил, почему истребители F-16 не спасут Украину, может ли что-то ей помочь, насколько опасно для Украины продвижение ВС РФ

2024-08-08T07:20

2024-08-08T07:20

2024-08-08T08:24

россия

видео

виктор литовкин

сша

украина

владимир путин

нато

f-16

вооруженные силы украины

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Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас реальные шансы на мир: 00:24 – Ставка на истребители F-16.08:56 – О тактическом ядерном оружии для Украины.11:32 – О прямом вступлении НАТО в конфликт.17:26 – О продвижении ВС РФ.22:01 – О шансах на мир.

россия

сша

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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