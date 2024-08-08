Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией - 08.08.2024 Украина.ру
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Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией - 08.08.2024 Украина.ру
Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру объяснил, почему истребители F-16 не спасут Украину, может ли что-то ей помочь, насколько опасно для Украины продвижение ВС РФ
2024-08-08T07:20
2024-08-08T08:24
россия
видео
виктор литовкин
сша
украина
владимир путин
нато
f-16
вооруженные силы украины
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Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас реальные шансы на мир: 00:24 – Ставка на истребители F-16.08:56 – О тактическом ядерном оружии для Украины.11:32 – О прямом вступлении НАТО в конфликт.17:26 – О продвижении ВС РФ.22:01 – О шансах на мир.
россия
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россия, видео, видео, виктор литовкин, сша, украина, владимир путин, нато, f-16, вооруженные силы украины, владимир зеленский, техника, сво, вс рф, самолет, оружие
Россия, Видео, Виктор Литовкин, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, техника, СВО, ВС РФ, самолет, оружие

Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией

07:20 08.08.2024 (обновлено: 08:24 08.08.2024)
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру объяснил, почему истребители F-16 не спасут Украину, может ли что-то ей помочь, насколько опасно для Украины продвижение ВС РФ
Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас реальные шансы на мир:
00:24 – Ставка на истребители F-16.
08:56 – О тактическом ядерном оружии для Украины.
11:32 – О прямом вступлении НАТО в конфликт.
17:26 – О продвижении ВС РФ.
22:01 – О шансах на мир.
 
РоссияВидеоВиктор ЛитовкинСШАУкраинаВладимир ПутинНАТОF-16Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийтехникаСВОВС РФсамолеторужие
 
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