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Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией - 08.08.2024 Украина.ру
Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру объяснил, почему истребители F-16 не спасут Украину, может ли что-то ей помочь, насколько опасно для Украины продвижение ВС РФ
2024-08-08T07:20
2024-08-08T07:20
2024-08-08T08:24
россия
видео
виктор литовкин
сша
украина
владимир путин
нато
f-16
вооруженные силы украины
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Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас реальные шансы на мир: 00:24 – Ставка на истребители F-16.08:56 – О тактическом ядерном оружии для Украины.11:32 – О прямом вступлении НАТО в конфликт.17:26 – О продвижении ВС РФ.22:01 – О шансах на мир.
россия
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Украина.ру
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Украина.ру
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Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
07:20 08.08.2024 (обновлено: 08:24 08.08.2024)
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру объяснил, почему истребители F-16 не спасут Украину, может ли что-то ей помочь, насколько опасно для Украины продвижение ВС РФ
Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас реальные шансы на мир:
00:24 – Ставка на истребители F-16.
08:56 – О тактическом ядерном оружии для Украины.
11:32 – О прямом вступлении НАТО в конфликт.
17:26 – О продвижении ВС РФ.