Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын - 07.08.2024 Украина.ру
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Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын - 07.08.2024 Украина.ру
Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской... Украина.ру, 07.08.2024
2024-08-07T16:14
2024-08-07T16:14
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финансы
центробанк рф
российская экономика
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Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской экономики, а также обозначил тенденции на рынке недвижимости и труда и спрогнозировал, чего ожидать к концу года: 00:24 - Как чувствуют себя различные секторы российской экономики? 04:09 - Ситуация с жильём в России; 08:53 - прогнозы по рынку недвижимости на конец 2024 года; 11:55 - о политике Центробанка РФ; 17:28 - о трудовой миграции и российском рынке труда; 24:18 - необходимые действия для экстраполяции тенденций экономики.
россия
китай
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видео, интервью, экономика, россия, китай, впк, кнр (китай), финансы, центробанк рф, российская экономика, миграция, миграционная служба, мигранты, трудовые мигранты, жилье, недвижимость, видео
Видео, Интервью, экономика, Россия, Китай, ВПК, КНР (Китай), финансы, Центробанк РФ, российская экономика, миграция, миграционная служба, мигранты, трудовые мигранты, жилье, Недвижимость

Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын

16:14 07.08.2024
 
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Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской экономики, а также обозначил тенденции на рынке недвижимости и труда и спрогнозировал, чего ожидать к концу года:
00:24 - Как чувствуют себя различные секторы российской экономики?
04:09 - Ситуация с жильём в России;
08:53 - прогнозы по рынку недвижимости на конец 2024 года;
11:55 - о политике Центробанка РФ;
17:28 - о трудовой миграции и российском рынке труда;
24:18 - необходимые действия для экстраполяции тенденций экономики.
 
ВидеоИнтервьюэкономикаРоссияКитайВПККНР (Китай)финансыЦентробанк РФроссийская экономикамиграциямиграционная службамигрантытрудовые мигрантыжильеНедвижимость
 
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Заголовок открываемого материала
16:16Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
16:14Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
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