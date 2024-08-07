https://ukraina.ru/20240807/1056741304.html
Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын - 07.08.2024 Украина.ру
Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской... Украина.ру, 07.08.2024
2024-08-07T16:14
2024-08-07T16:14
2024-08-07T16:14
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Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской экономики, а также обозначил тенденции на рынке недвижимости и труда и спрогнозировал, чего ожидать к концу года: 00:24 - Как чувствуют себя различные секторы российской экономики? 04:09 - Ситуация с жильём в России; 08:53 - прогнозы по рынку недвижимости на конец 2024 года; 11:55 - о политике Центробанка РФ; 17:28 - о трудовой миграции и российском рынке труда; 24:18 - необходимые действия для экстраполяции тенденций экономики.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
Описание: Государственный деятель, экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в различных отраслях российской экономики, а также обозначил тенденции на рынке недвижимости и труда и спрогнозировал, чего ожидать к концу года:
00:24 - Как чувствуют себя различные секторы российской экономики?
04:09 - Ситуация с жильём в России;
08:53 - прогнозы по рынку недвижимости на конец 2024 года;
11:55 - о политике Центробанка РФ;
17:28 - о трудовой миграции и российском рынке труда;
24:18 - необходимые действия для экстраполяции тенденций экономики.