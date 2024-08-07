Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа - 07.08.2024 Украина.ру
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Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа
Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа - 07.08.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа
Начало августа, несмотря на снижение среднесуточной температуры, не привело к снижению градуса внешнеполитического противостояния между Украиной и Венгрией со Словакией, а также внутренней борьбы сотовых операторов с украинским госрегулятором.
2024-08-07T06:32
2024-08-07T06:32
эксклюзив
украина
венгрия
киев
петер сийярто
денис шмыгаль
ес
нбу
еврокомиссия
иван лизан
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Заодно Минюст опубликовал статистику по рождаемости и смертности — умирает в стране в три раза больше людей, чем рождается.Неделя без отключенийУкраина уже седьмой день живёт без отключений электроэнергии. Причин тому несколько. Первая — вывод из ремонта энергоблоков, что привело к увеличению объёмов выработки электроэнергии. Вторая причина — сокращение объёмов потребления электроэнергии в силу окончания знойного периода. Снижение среднесуточной температуры на 8% привело к падению потребления э/э на 10-15%.На этом фоне упали объёмы импорта электроэнергии из ЕС, державшиеся на рекордном уровне три месяца подряд. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — 45%, на втором месте — Польша (19%), третьем — Румыния (18%).Если страну вновь не накроет зноем, то август будет спокойным месяцем для диспетчеров: на ремонт выведут одни блок Ровенской АЭС мощностью 440 МВт, но введут в строй блок на 1000 МВт, что увеличит мощность украинкой генерации на 500 МВт. Сентябрь и октябрь граждане Украины также проведут со светом, а вот серьёзность отключений в холодное время года зависит от суровости заморозков. Пока же, по прогнозам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, в лучшем случае с ноября свет будут отключать на 4 часа в сутки, при похолодании — на 8 часов, а в январе — в пик морозов — электроэнергии может не быть до 12 часов в сутки. Всё дело в прогнозируемом в районе 30% дефиците генерации. Смягчить его выйдет в случае увеличения лимитов на перетоки э/э из ЕС с 1700 МВт до 2200 МВт и возвращения в строй 1-2 тыс. МВт мощностей ТЭС и ТЭЦ.Продукты и ценыВ одном из предыдущих обзоров автор отмечал, что отключения электроэнергии стали сказываться на товарном ассортименте в украинских магазинах — из продажи стали изымать скоропортящиеся продукты так как обеспечить их сохранность при работе от генераторов невозможно. Вслед за изъятием данной продукции из одних магазинов, в других переписали ценники. Первыми в рост пошли молочные продукты с диапазоном от 1% до 4%. На первый взгляд, рост цен незначителен, но куда интереснее динамика год к году. 2,5% молоко подорожало на 18%, 2,5% кефир вырос на 14%, 15% сметана прибавила 15%, питьевой йогурт — на 16%, творог подрос на 19%, 45% Голландский сыр прибавил 21%. И это при официальном уровне инфляции по итогам 2023 года в 5,1% и 3,9% с начала года, но побившей в июне 2024 года отметку в 14% — рекорд с 1995 года — производственной инфляции.Проще говоря, реальные уровни инфляции от НБУ столь же иллюстративны как средняя температура по больнице с учётом холодильника морга и кабинета главврача. Инфляция, как показывает практика, у каждого своя, и по тем, кому не хватало денег на продукты питания — до начала СВО на Украине голодал 1 млн человек и недоедали 10 млн человек, — рост цен на продукты ударит особенно сильно. А промышленная инфляция всегда переходит в обычную, но с задержкой в 3-6 месяцев, поэтому рост цен лишь ускорится.Редкие детиНБУ прогнозирует потерю Украиной ещё 700 тыс. граждан — они покинут территорию страны в 2024-2025 годах. Кроме того, рынок труда Украины к концу сентября должен выйти на пик кризиса, вызванного дефицитом рабочей силы. С начала СВО украинские компании потеряли от 10% до 20% штата из-за мобилизации и выезда людей из страны, а ужесточение мобилизации привело к тому, что 800 тыс. мужчин перешли на "нелегальное положение" и ушли с рынка труда. Это только те, кто уволился с постоянного места работы, чтобы избежать получения повесток.А Минюст отчитался, что за первое полугодие 2024 года в стране родились 87,6 тыс. детей, что на 9% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Одновременно было зафиксировано 250,9 тыс. смертей. Проще говоря, с начала СВО рождаемость на Украине — и до того не бившая рекорды — упала в 1,5 раза, и сейчас она в три раза ниже смертности.В Киеве, являющемся рекордсменом по рождаемости исходя из уровня доходов граждан и их общего количества, в первом полугодии 2024 года на свет появились всего 9695 детей. Простая математика показывает, что беременная женщина на улицах украинских городов является крайней редкостью даже в столице.Но куда интереснее статистика по прифронтовым регионам в сопоставлении с данными с освобождённых территорий. В неосвобождённой части Херсонской области за первое полугодие 2024 года на свет появились 221 ребёнок (в российской части — 310 детей), в Запорожской области — 1576 детей (в российской части — 957 малышей), а в Донецкой области — 702 новорожденных (данных по ДНР нет). В Луганской области не зарегистрировали ни одного ребёнка, что и не мудрено в силу того, что киевская власть её не контролирует. Но там, если верить данным Минюста ЛНР, за полгода родились 2619 детей (за первое полугодие 2023 года — 2402 ребёнка).В общем, рождаемость на подконтрольных России территориях выше, однако она всё равно остаётся низкой.Украина против Венгрии и СловакииПолучил развитие сюжет с противостоянием Украины с Венгрией и Словакией вокруг транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", по которой — в силу санкций против "Лукойла" и сговора между Киевом и Брюсселем — не прокачивается с 17 июля 45% от общих объёмов нефти. О сговоре между Украиной и ЕС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, а 1 августа сговор подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он провёл разговор с исполнительными вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Шмыгаль отметил, что "введённые Украиной санкции не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон является крайне манипулятивной", добавив, что у Киева "полное понимание Брюсселя в этом вопросе", и "отмена санкций не является предметом обсуждения".Таким образом, у Венгрии остаётся несколько линий поведения.Первая — принудить Киев к возобновлению транзита силой. Например, отключив Украине электроэнергию вместе со Словакией. Как себя поведут Киев и Брюссель — не ясно, а этот вариант сопряжён с большими рисками для стран-бунтарей.Вторая — заменить нефть от "Лукойла" нефтью от другой российской компании (до тех пор, пока Киев и её не включит в санкционный пакет).Третья — организовать закупки альтернативной нефти с альтернативной логистикой, например через Хорватию, которая в прошлом году подняла тарифы на прокачку нефти в пять раз, и, по словам главы МИД Венгрии, является ненадёжной для транзита нефти страной.Какие ответные действия планируют предпринять Венгрия и Словакия, не ясно, однако ЕС создал крайне опасный прецедент, когда в экономическом споре между членами объединения и третьей страной, открыто выступил против своих членов. В дальнейшем это непременно скажется на взаимоотношениях между национальной и наднациональной бюрократиями внутри Евросоюза.Кроме того, часть депутатов Европарламента желает исключить Венгрию из Шенгенской зоны после того, как Будапешт смягчил некоторые визовые требования в отношении россиян и белорусов. В Брюсселе решили, что это может угрожать безопасности Евросоюза. Впрочем, поддержали инициативу пока лишь представители Чехии и Литвы, а также сочувствующие им депутаты численностью около 70 человек из 720 представителей европарламента.Связи не будетСотовые операторы Vodafone, "Киевстар" и lifecell выпустили совместное заявление, в котором отметили нереалистичность требований Национального центра оперативно-технического управления сетями об обеспечении 100% автономности мобильной связи и интернета на протяжении 10 часов после отключения электроэнергии.Из важных технических моментов, на которые указывают операторы, стоит отметить.· Невозможность запитки базовых станций от аккумуляторов — потребуется получать разрешения от начальников облэнерго на увеличение даваемой на БС мощности так как в противном случае не удастся зарядить дополнительные аккумуляторы.· Для зарядки аккумуляторов потребуется в год 2,8 ГВт*ч э/э, что эквивалентно мощности одного блока АЭС.· Дефицит 6 тыс. человек, которых потребуется привлечь для обслуживания генераторов, а также запрет на установку генераторов на крышах зданий в городах, где и располагается большинство БС.· Дефицит аккумуляторов и генераторов на коммерческом рынке, проблемы с их закупкой и доставкой на Украину.В общем, требования регулятора нереалистичны, поэтому выполнить их не удастся. А значит с началом холодов сотовая связь на Украине будет работать не всегда и не везде.ЗСТ Украины с ТурциейТурция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года. Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что товарооборот двух стран в 2023 году превысил 7,3 млрд долларов, а стороны рассчитывают за "короткий период" выйти на 10 млрд долларов.А министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.Вот только выгоды Украине от такой ЗСТ нет.Во-первых, Украина экспортирует сырьевые товары — зерновые и масличные, а также металлы и железорудное сырье, — которые покупают и так, без каких-либо ЗСТ. Промышленные товары Украина не экспортирует, а именно для снятия барьеров при их экспорте и заключают подобные соглашения.Во-вторых, ЗСТ нужно заключать со странами с сопоставимой моделью экономики, чтобы либо расширять рынок сбыта для своих товаров, либо создавать новые кооперационные цепочки. Ситуация, когда сырьевая страна заключает ЗСТ с индустриальной державой (Турция является именно такой) приводит к сдаче внутреннего рынка более сильному конкуренту без возможности впоследствии вернуть утраченные позиции.Однако Киев свой выбор сделал, и он явно руководствовался не экономическими, а политическими соображениями.О сути современной украинской экономики − в статье Ивана Лизана Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
https://ukraina.ru/20240724/1056438747.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, венгрия, киев, петер сийярто, денис шмыгаль, ес, нбу, еврокомиссия, иван лизан
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Денис Шмыгаль, ЕС, НБУ, Еврокомиссия, Иван Лизан

Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа

06:32 07.08.2024
 
© коллаж Украина.РуЭкономика Украины и война коллаж
Экономика Украины и война коллаж
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Начало августа, несмотря на снижение среднесуточной температуры, не привело к снижению градуса внешнеполитического противостояния между Украиной и Венгрией со Словакией, а также внутренней борьбы сотовых операторов с украинским госрегулятором.
Заодно Минюст опубликовал статистику по рождаемости и смертности — умирает в стране в три раза больше людей, чем рождается.
Неделя без отключений
Украина уже седьмой день живёт без отключений электроэнергии. Причин тому несколько. Первая — вывод из ремонта энергоблоков, что привело к увеличению объёмов выработки электроэнергии. Вторая причина — сокращение объёмов потребления электроэнергии в силу окончания знойного периода. Снижение среднесуточной температуры на 8% привело к падению потребления э/э на 10-15%.
На этом фоне упали объёмы импорта электроэнергии из ЕС, державшиеся на рекордном уровне три месяца подряд. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — 45%, на втором месте — Польша (19%), третьем — Румыния (18%).
Если страну вновь не накроет зноем, то август будет спокойным месяцем для диспетчеров: на ремонт выведут одни блок Ровенской АЭС мощностью 440 МВт, но введут в строй блок на 1000 МВт, что увеличит мощность украинкой генерации на 500 МВт. Сентябрь и октябрь граждане Украины также проведут со светом, а вот серьёзность отключений в холодное время года зависит от суровости заморозков.
Пока же, по прогнозам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, в лучшем случае с ноября свет будут отключать на 4 часа в сутки, при похолодании — на 8 часов, а в январе — в пик морозов — электроэнергии может не быть до 12 часов в сутки. Всё дело в прогнозируемом в районе 30% дефиците генерации. Смягчить его выйдет в случае увеличения лимитов на перетоки э/э из ЕС с 1700 МВт до 2200 МВт и возвращения в строй 1-2 тыс. МВт мощностей ТЭС и ТЭЦ.
Продукты и цены
В одном из предыдущих обзоров автор отмечал, что отключения электроэнергии стали сказываться на товарном ассортименте в украинских магазинах — из продажи стали изымать скоропортящиеся продукты так как обеспечить их сохранность при работе от генераторов невозможно. Вслед за изъятием данной продукции из одних магазинов, в других переписали ценники. Первыми в рост пошли молочные продукты с диапазоном от 1% до 4%.
На первый взгляд, рост цен незначителен, но куда интереснее динамика год к году. 2,5% молоко подорожало на 18%, 2,5% кефир вырос на 14%, 15% сметана прибавила 15%, питьевой йогурт — на 16%, творог подрос на 19%, 45% Голландский сыр прибавил 21%. И это при официальном уровне инфляции по итогам 2023 года в 5,1% и 3,9% с начала года, но побившей в июне 2024 года отметку в 14% — рекорд с 1995 года — производственной инфляции.
Проще говоря, реальные уровни инфляции от НБУ столь же иллюстративны как средняя температура по больнице с учётом холодильника морга и кабинета главврача. Инфляция, как показывает практика, у каждого своя, и по тем, кому не хватало денег на продукты питания — до начала СВО на Украине голодал 1 млн человек и недоедали 10 млн человек, — рост цен на продукты ударит особенно сильно. А промышленная инфляция всегда переходит в обычную, но с задержкой в 3-6 месяцев, поэтому рост цен лишь ускорится.
Экономика Украины и война коллаж
24 июля, 05:59
Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортиментаТретья неделя июля стала крайне насыщенной на новости. Киевская власть инициировала нефтяной конфликт с Венгрией и Словакией, грозящий остановкой поставок электроэнергии. Заодно кредиторы продавили свой вариант реструктуризации украинского внешнего долга, а отключения электроэнергии вместе со зноем стали менять экономику страны.
Редкие дети
НБУ прогнозирует потерю Украиной ещё 700 тыс. граждан — они покинут территорию страны в 2024-2025 годах. Кроме того, рынок труда Украины к концу сентября должен выйти на пик кризиса, вызванного дефицитом рабочей силы. С начала СВО украинские компании потеряли от 10% до 20% штата из-за мобилизации и выезда людей из страны, а ужесточение мобилизации привело к тому, что 800 тыс. мужчин перешли на "нелегальное положение" и ушли с рынка труда. Это только те, кто уволился с постоянного места работы, чтобы избежать получения повесток.
А Минюст отчитался, что за первое полугодие 2024 года в стране родились 87,6 тыс. детей, что на 9% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Одновременно было зафиксировано 250,9 тыс. смертей. Проще говоря, с начала СВО рождаемость на Украине — и до того не бившая рекорды — упала в 1,5 раза, и сейчас она в три раза ниже смертности.
В Киеве, являющемся рекордсменом по рождаемости исходя из уровня доходов граждан и их общего количества, в первом полугодии 2024 года на свет появились всего 9695 детей. Простая математика показывает, что беременная женщина на улицах украинских городов является крайней редкостью даже в столице.
Но куда интереснее статистика по прифронтовым регионам в сопоставлении с данными с освобождённых территорий. В неосвобождённой части Херсонской области за первое полугодие 2024 года на свет появились 221 ребёнок (в российской части — 310 детей), в Запорожской области — 1576 детей (в российской части — 957 малышей), а в Донецкой области — 702 новорожденных (данных по ДНР нет). В Луганской области не зарегистрировали ни одного ребёнка, что и не мудрено в силу того, что киевская власть её не контролирует. Но там, если верить данным Минюста ЛНР, за полгода родились 2619 детей (за первое полугодие 2023 года — 2402 ребёнка).
В общем, рождаемость на подконтрольных России территориях выше, однако она всё равно остаётся низкой.
Украина против Венгрии и Словакии
Получил развитие сюжет с противостоянием Украины с Венгрией и Словакией вокруг транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", по которой — в силу санкций против "Лукойла" и сговора между Киевом и Брюсселем — не прокачивается с 17 июля 45% от общих объёмов нефти.
О сговоре между Украиной и ЕС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, а 1 августа сговор подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он провёл разговор с исполнительными вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Шмыгаль отметил, что "введённые Украиной санкции не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон является крайне манипулятивной", добавив, что у Киева "полное понимание Брюсселя в этом вопросе", и "отмена санкций не является предметом обсуждения".
Таким образом, у Венгрии остаётся несколько линий поведения.
Первая — принудить Киев к возобновлению транзита силой. Например, отключив Украине электроэнергию вместе со Словакией. Как себя поведут Киев и Брюссель — не ясно, а этот вариант сопряжён с большими рисками для стран-бунтарей.
Вторая — заменить нефть от "Лукойла" нефтью от другой российской компании (до тех пор, пока Киев и её не включит в санкционный пакет).
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
29 июля, 06:31
Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойнуС 17 июля Венгрия и Словакия жалуются на сокращение объёмов транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" через территорию Украины. С тех пор практически каждый день по этой теме появляются новости: тему комментируют то в Москве, то в европейских столицах
Третья — организовать закупки альтернативной нефти с альтернативной логистикой, например через Хорватию, которая в прошлом году подняла тарифы на прокачку нефти в пять раз, и, по словам главы МИД Венгрии, является ненадёжной для транзита нефти страной.
Какие ответные действия планируют предпринять Венгрия и Словакия, не ясно, однако ЕС создал крайне опасный прецедент, когда в экономическом споре между членами объединения и третьей страной, открыто выступил против своих членов. В дальнейшем это непременно скажется на взаимоотношениях между национальной и наднациональной бюрократиями внутри Евросоюза.
Кроме того, часть депутатов Европарламента желает исключить Венгрию из Шенгенской зоны после того, как Будапешт смягчил некоторые визовые требования в отношении россиян и белорусов. В Брюсселе решили, что это может угрожать безопасности Евросоюза. Впрочем, поддержали инициативу пока лишь представители Чехии и Литвы, а также сочувствующие им депутаты численностью около 70 человек из 720 представителей европарламента.
Связи не будет
Сотовые операторы Vodafone, "Киевстар" и lifecell выпустили совместное заявление, в котором отметили нереалистичность требований Национального центра оперативно-технического управления сетями об обеспечении 100% автономности мобильной связи и интернета на протяжении 10 часов после отключения электроэнергии.
Из важных технических моментов, на которые указывают операторы, стоит отметить.
· Невозможность запитки базовых станций от аккумуляторов — потребуется получать разрешения от начальников облэнерго на увеличение даваемой на БС мощности так как в противном случае не удастся зарядить дополнительные аккумуляторы.
· Для зарядки аккумуляторов потребуется в год 2,8 ГВт*ч э/э, что эквивалентно мощности одного блока АЭС.
· Дефицит 6 тыс. человек, которых потребуется привлечь для обслуживания генераторов, а также запрет на установку генераторов на крышах зданий в городах, где и располагается большинство БС.
· Дефицит аккумуляторов и генераторов на коммерческом рынке, проблемы с их закупкой и доставкой на Украину.
В общем, требования регулятора нереалистичны, поэтому выполнить их не удастся. А значит с началом холодов сотовая связь на Украине будет работать не всегда и не везде.
ЗСТ Украины с Турцией
Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года. Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что товарооборот двух стран в 2023 году превысил 7,3 млрд долларов, а стороны рассчитывают за "короткий период" выйти на 10 млрд долларов.
А министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.
Вот только выгоды Украине от такой ЗСТ нет.
Во-первых, Украина экспортирует сырьевые товары — зерновые и масличные, а также металлы и железорудное сырье, — которые покупают и так, без каких-либо ЗСТ. Промышленные товары Украина не экспортирует, а именно для снятия барьеров при их экспорте и заключают подобные соглашения.
Во-вторых, ЗСТ нужно заключать со странами с сопоставимой моделью экономики, чтобы либо расширять рынок сбыта для своих товаров, либо создавать новые кооперационные цепочки. Ситуация, когда сырьевая страна заключает ЗСТ с индустриальной державой (Турция является именно такой) приводит к сдаче внутреннего рынка более сильному конкуренту без возможности впоследствии вернуть утраченные позиции.
Однако Киев свой выбор сделал, и он явно руководствовался не экономическими, а политическими соображениями.
О сути современной украинской экономики − в статье Ивана Лизана Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
 
ЭксклюзивУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоДенис ШмыгальЕСНБУЕврокомиссияИван Лизан
 
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06:56Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
06:32Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа
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